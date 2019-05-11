На Исетском озере под Среднеуральском найдены тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв». Уточняется, что оба тела всплыли в майские праздники. Первого мужчину обнаружили местные жители, второго — волонтёры. Тела извлекли из воды.

Напомним, 60-летний Анатолий Углов и 78-летний Михаил Балалаев пропали 23 марта, они уехали из Нижнего Тагила на рыбалку в Среднеуральский городской округ. Машину припарковали у озера Исетское рядом с деревней Мурзинка. На их автомобиль в первый день наткнулись поисковики, позже волонтёры нашли личные вещи мужчин: принадлежности для рыбалки, тонометр, рюкзак и сапог. Представители отрядов «Прорыв», «Скорпион» и «Лиза Алерт» вели поиски тагильчан на берегу, воде и под водой, а водолазы обследовали часть озера на глубине четырёх метров.