Происшествия

Найдены тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила

11.05.2019 16:44
Найдены тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила

На Исетском озере под Среднеуральском найдены тела двух пропавших рыбаков из Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Прорыв». Уточняется, что оба тела всплыли в майские праздники. Первого мужчину обнаружили местные жители, второго — волонтёры. Тела извлекли из воды.

Напомним, 60-летний Анатолий Углов и 78-летний Михаил Балалаев пропали 23 марта, они уехали из Нижнего Тагила на рыбалку в Среднеуральский городской округ. Машину припарковали у озера Исетское рядом с деревней Мурзинка. На их автомобиль в первый день наткнулись поисковики, позже волонтёры нашли личные вещи мужчин: принадлежности для рыбалки, тонометр, рюкзак и сапог. Представители отрядов «Прорыв», «Скорпион» и «Лиза Алерт» вели поиски тагильчан на берегу, воде и под водой, а водолазы обследовали часть озера на глубине четырёх метров.

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