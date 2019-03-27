Автомобиль пропавших рыбаков из Нижнего Тагила обнаружен на берегу Исетского озера

Автомобиль Daewoo Nexia с госномером К485ХР, на котором уехали двое пропавших без вести рыбаков из Нижнего Тагила, был накануне обнаружен в районе деревни Мурзинка на берегу озера Исетское. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». По данным полиции, в последний раз мужчин видели в день пропажи 23 марта, когда они заходили в рыболовный магазин в Среднеуральске.

«Машину обнаружили вечером 26 марта на территории Среднеуральского городского округа. Мы сразу же выехали на место, — рассказала ИА “Все новости” руководитель поискового отряда “Прорыв” Наталия Лис. — Ещё вчера гладь водоёма была затянута льдом, а сегодня уже вода. Нашли лодку, транспорт и привезли её к водохранилищу. Сейчас добровольцы осматривают прибрежную территорию и сам водоём, ищем какие-то личные вещи, зацепки».

В настоящее время к поиску пропавших рыбаков подключены водолазы.