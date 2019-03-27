Происшествия

Автомобиль пропавших рыбаков из Нижнего Тагила обнаружен на берегу Исетского озера

27.03.2019 14:58
Автомобиль пропавших рыбаков из Нижнего Тагила обнаружен на берегу Исетского озера

Автомобиль Daewoo Nexia с госномером К485ХР, на котором уехали двое пропавших без вести рыбаков из Нижнего Тагила, был накануне обнаружен в районе деревни Мурзинка на берегу озера Исетское. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». По данным полиции, в последний раз мужчин видели в день пропажи 23 марта, когда они заходили в рыболовный магазин в Среднеуральске.

«Машину обнаружили вечером 26 марта на территории Среднеуральского городского округа. Мы сразу же выехали на место, рассказала ИА “Все новости” руководитель поискового отряда “Прорыв” Наталия Лис. Ещё вчера гладь водоёма была затянута льдом, а сегодня уже вода. Нашли лодку, транспорт и привезли её к водохранилищу. Сейчас добровольцы осматривают прибрежную территорию и сам водоём, ищем какие-то личные вещи, зацепки».

В настоящее время к поиску пропавших рыбаков подключены водолазы.

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