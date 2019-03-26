В Нижнем Тагиле полиция ищет двух пропавших рыбаков

Полиция Нижнего Тагила разыскивает двух без вести пропавших мужчин: 61-летнего Анатолия Углова и 78-летнего Михаила Балалаева. Утром 23 марта приятели ушли из дома по улице Папанина на рыбалку и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Предположительно, мужчины могли отправиться на автомобиле Daewoo Nexia с госномером К485ХР 96 rus в сторону Верхнего Тагила, Верхнейвинска.

Приметы Анатолия Углова: рост около 170 см, славянской внешности, крепкого телосложения, волосы короткие с залысинами. Был одет: костюм рыбацкий. На правой руке на безымянном пальце имеется татуировка в виде цифр. Михаил Балалаев: рост около 176 см, славянской внешности, среднего телосложения, короткие волосы. Был одет: тёмно-серое трико, серая рубашка, белый свитер, костюм рыбацкий тёмно-зеленого цвета. Особые приметы: на правой руке отсутствуют большой и указательный пальцы, на левой руке отсутствует мизинец.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавших, просьба сообщить в отдел полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02.