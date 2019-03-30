Волонтёры нашли вещи одного из пропавших на Исетском озере рыбаков

Волонтёры поискового отряда «Прорыв» нашли на берегу Исетского водохранилища вещи одного из пропавших рыбаков — 78-летнего тагильчанина Михаила Балалаева. Связь с ним и 60-летним Анатолием Угловым была потеряна 23 марта. По словам родственников, мужчины уехали из Нижнего Тагила на рыбалку, но спустя два дня домой не вернулись и на связь больше не выходили. Поэтому их супруги обратились за помощью в полицию. В последний раз пропавших видели при посещении рыболовного магазина в Среднеуральске.

26 марта в деревне Мурзинка на берегу Исетского водохранилища был обнаружен автомобиль Daewoo Nexia, на котором уехали рыбаки. В группе «Прорыва» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что поиски пропавших мужчин продолжаются. Ими занимаются водолазы и волонтёры сразу нескольких отрядов: «Прорыв», «Скорпион» и «Лиза Алерт». Они уже опросили свидетелей, которые рассказали им, в каких именно местах видели тагильчан. Сейчас поисковикам необходимы лодки с мотором, спасательные жилеты.