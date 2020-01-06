«Связи там нет». МЧС ищет застрявших в лесу рыбаков из Нижнего Тагила

Рыбаки из Нижнего Тагила застряли в лесу в 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области и просят о помощи. Об этом накануне, 5 января, E1.ru сообщил читатель Владислав. По его словам, шесть мужчин возвращались с рыбалки на трёх автомобилях, одна из машин сломалась, а две буксуют в начавшем таять снегу. Владислав встретил мужчин, когда сам возвращался с рыбалки.
«Связи там нет, ребята попросили нас связаться с родственниками, как только мы выйдем на связь. Родственники связались с МЧС, ну а результата в данный момент пока нет. Мы их видели в 19:00», — говорит Владислав.
В МЧС по Свердловской области отметили, что помощь выдвинулась к рыбакам в два часа ночи.
«Для оказания помощи 6 января в 02:00 к месту происшествия выдвинулась группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда в составе шести человек и двух единиц техники. Спасателям предстоит преодолеть расстояние 100 км до предположительного места нахождения рыбаков», — сказали в МЧС.