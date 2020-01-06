«Связи там нет». МЧС ищет застрявших в лесу рыбаков из Нижнего Тагила

Рыбаки из Нижнего Тагила застряли в лесу в 10 километрах от посёлка Ликино в Свердловской области и просят о помощи. Об этом накануне, 5 января, E1.ru сообщил читатель Владислав. По его словам, шесть мужчин возвращались с рыбалки на трёх автомобилях, одна из машин сломалась, а две буксуют в начавшем таять снегу. Владислав встретил мужчин, когда сам возвращался с рыбалки.

«Связи там нет, ребята попросили нас связаться с родственниками, как только мы выйдем на связь. Родственники связались с МЧС, ну а результата в данный момент пока нет. Мы их видели в 19:00», — говорит Владислав.

В МЧС по Свердловской области отметили, что помощь выдвинулась к рыбакам в два часа ночи.