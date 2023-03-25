Труд, Искусство, Наука, люстра весом 2,5 тонны и роспись в технике темпера. История появления в Нижнем Тагиле одного из самых красивых зданий города — драмтеатра 

История одного из самых красивых и величественных зданий центра города — драматического театра — началась в далёком 1936 году. Тогда Нижнетагильский городской совет провёл конкурс проектов, однако ни один из предложенных вариантов народным депутатам не понравился. Говорят, что их показали первому секретарю Свердловского обкома ВКП(б) Абраму Яковлевичу Столяру, который подверг проекты критике и настоятельно посоветовал «поискать более интересное решение, в котором была бы отражена главенствующая роль партии в советской культуре».



Один из проектов драматического театра, представленный на конкурс в 1936 г.

Позднее реализован в г. Муроме (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-22.userapi.com/c855332/v855332980/23995a/JvpmsdSGx1E.jpg)



К вопросу постройки здания театра вернулись в годы Великой Отечественной войны. В июне 1944-го депутаты Горсовета приняли постановление «О строительстве нового театра на 1000 зрителей в городе Нижнем Тагиле», которое гласило:

«1. Одобрить представленный технический проект типового драматического театра на 1000 зрителей, разработанный трестом “Театрпроектстроймонтаж” комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР (автор проекта — архитектор-художник Н. П. Куренной).

2. Считать необходимым переработать внешнюю архитектуру театра, увязав последнюю с характером природы и будущей застройки площади.

3. Для строительства здания театра отвести участок в центре города в пределах улиц: Ленина, Красноармейской и Первомайской с ориентацией главного фасада театра на улицу Ленина, поставив здание театра по оси участка».

В 1949-м постановление о строительстве театра приняли к исполнению. К тому времени в городе уже работал театральный коллектив, но своего здания у него не было: репетиции и спектакли шли в Доме культуры железнодорожников. От постройки здания театра в пределах улиц Первомайской, Красноармейской и Ленина пришлось отказаться: геологи, обследовавшие этот район, нашли близко к поверхности большую водяную «линзу», и возводить театр было решено выше, на так называемой Госпитальной горке, рядом с демидовским заводским госпиталем. Городские легенды гласят, что это место ещё в 1936 году было выбрано для строительства театра, но тогдашний первый секретарь горкома партии Шалва Окуджава, узнав о близости старого кладбища, распорядился найти другое место. В 1947 году здесь хотели построить Дом Советов, куда могли бы переехать Горсовет и ряд советских и партийных учреждений, но проект показался слишком дорогостоящим, и от него отказались. Возможно, городские власти и поискали бы другое место для храма Мельпомены, но в 1950-м Минфин РСФСР выделил деньги на строительство здания драмтеатра, которые нужно было начинать осваивать в течение года. В противном случае финансирование могли урезать. В 1951 году трест «Тагилстрой» приступил к строительству. Первоначально построить драмтеатр планировали к осени 1953 года, но затем планы пришлось несколько раз корректировать.



Начало строительства драматического театра (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/3aa/3aad797e675c1d9f5520facc1403ae98.jpg)



За основу проекта драматического театра был взят типовой проект треста «Гипротеатр», автором которого был архитектор Николай Петрович Куренной. Проект был впервые реализован в 1936–1940 годах в Челябинске. Сначала руководство Нижнего Тагила хотело пригласить возглавить стройку самого архитектора, но Куренной был занят на работах по восстановлению Сталинграда. Тогда проект драматического театра отдали на доработку архитектору Александру Тарасенко, который был уже известным «театростроителем». В частности, по его проектам было построено здание Русского драмтеатра им. А. С. Пушкина в Ашхабаде и начинал возводиться драматический театр в Гомеле.

Первоначальный проект театра Н. П. Куренного (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/480548/5661614.1a2/0_d071e_b294872_XL.jpg) Первоначальный проект театра Н. П. Куренного (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/237726/5661614.1a2/0_d071f_47db7041_XL.jpg)

Тарасенко переработал старый проект, придав ему более современный вид. Особое внимание он уделил внешнему виду здания, сделал выше фронтон центрального фасада и разместил внутри него ниши для малых скульптурных форм.



Нижнетагильский драматический театр в 1954 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/b52/b52cf64388601e23ef374012240cfa91.jpg)



К 1954 году «коробка» здания была практически готова и начались наружные и внутренние отделочные работы. Тогда же в город приехала группа художников-монументалистов Московского комбината декоративно-прикладного искусства под руководством выпускника суриковского училища, талантливого живописца Алексея Георгиевича Штеймана. Художникам предстояло расписать в технике темпера потолок, фриз театрального фойе, плафон зрительного зала и ниши на лестничных площадках. Все эскизы для росписи Нижнетагильского драмтеатра были созданы в Москве художниками Иваном Влащиком, Игорем Бережным, Борисом Дятловым и Борисом Казаковым. Они же приехали для выполнения работ по росписи.

Самой масштабной оказалась роспись плафона зрительного зала, включавшая в себя сцены из выступлений Уральского народного хора, опер «Садко» и «Отелло», а также балета «Лебединое озеро».

Плафон зрительного зала (фото: Е. Боярская / с разрешения автора) Плафон зрительного зала (фото: Е. Боярская / с разрешения автора) Плафон зрительного зала (фото: И. Колесов / с разрешения автора)

Любопытно, что роспись Нижнетагильского драмтеатра была дебютной работой для большинства московских художников. Позднее они выполняли монументальные живописные работы в Рыбинске, Новочеркасске, Стерлитамаке, Херсоне, Зеленограде, Форосе, Ташкенте, Москве, Ставрополе, Сталинграде и даже в столице королевства Непал — Катманду и в столице Болгарии — Софии.

Все фигурные литейные изделия были изготовлены в Нижнем Тагиле в литейной мастерской Уральского училища прикладного искусства его студентами, преподавателями и выпускниками. Они же руководили работами по скульптурному оформлению театра, а непосредственно изготавливали капители, кронштейны, листья аканта, розетки из цветов и листьев и рельефные вазоны скульпторы-модельщики лепного цеха треста «Тагилстрой». Фойе и гардероб театра были облицованы уральским красным и серым мрамором, а пол украшен каменной мозаикой.

Ещё одним произведением монументального искусства стала люстра зрительного зала, которая весит около двух тонн и освещает зал светом 250 ламп. Автором проекта люстры является сам Николай Куренной. Проектирование светильников, бра и люстр для театров и дворцов культуры было своеобразным хобби архитектора.



Люстра зрительного зала (фото: Е. Боярская / с разрешения автора)



Но, наверное, главной визиткой Нижнетагильского драмтеатра стали фигуры, олицетворяющие Труд, Науку, Искусство и связь между ними. Все три скульптуры были выполнены в мастерской знаменитого советского скульптора Евгения Викторовича Вучетича — одного из создателей стиля сталианса (или сталинского классицизма) в архитектуре. Заказать Труд, Искусство и Науку у столичного мастера, да ещё лауреата Сталинской премии и академика, в горисполкоме посчитали не только престижным (а драмтеатр должен был затмить своей роскошью «ведомственный» ДК металлургов), но и практичным, так как, по отзывам многих градостроителей, парковые и фасадные скульптуры, произведённые в Москве, Ленинграде или Киеве, служили в разы дольше, чем такие же фигуры местного изготовления. Расчёт на долгожительство скульптур оправдался в полной мере: они простояли на фронтоне театра без ремонта и реставрации 53 года.



Нижнетагильский драматический театр (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/iblock/31b/31bf80bf4f9c7cc583d0762f8ee607ac.JPG)



Любопытно, что, когда в здании Нижнетагильского драмтеатра ещё шли отделочные работы, в Нижнем Тагиле побывала делегация из Челябинска. Кроме посещения тагильских предприятий, челябинцы заинтересовались ходом строительства в нашем городе, ведь в те времена обмен опытом был в порядке вещей и всячески поощрялся. Побывали гости и на главном строящемся объекте Нижнего Тагила — в здании театра. А по возвращении домой поставили на реконструкцию свой драматический театр. До сих пор неизвестно, пользовались ли челябинцы официально строительной документацией тагильчан, но их драмтеатр, открытый в 1956 году, оказался удивительно похож на наш.



Челябинский драматический театр им. Глинки (фото В. П. Георгиева / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9815/5661614.1a2/0_d0726_2e68ffb4_XL.jpg)



В 2006 году специалисты обследовали фигуры на фронтоне Нижнетагильского театра драмы и пришли к выводу, что они требуют срочной реставрации. В июне 2007 года Труд, Искусство и Науку бережно спустили с небес на землю. Скульптуры пребывали в плачевном состоянии, и тогда родилась идея заменить их репликами из металла, стойкого к коррозии.



Спуск старых фигур (фото пресс-службы Нижнетагильского драмтеатра / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagildrama.ru/media/images/antract/zdanie3/4.jpg)



Выполнить реплики взялись специалисты фирмы «Тагильское литьё». Финансирование работ взяла на себя администрация города. Скульптуры, украшающие крышу, очистили от нескольких слоев краски, восстановили утраченные детали, сняли с них формы для литья и приступили к отливке. Реплики сделали из «белого чугуна» — силумина, сплава алюминия и кремния, покрыли краской, имитирующей белёную поверхность. Работы по изготовлению фигур продолжались год. В мае 2008-го Труд, Искусство и Наука вернулись на свое привычное место.

Новые фигуры (фото: М. Щербина / с разрешения автора) Новые фигуры (фото: М. Щербина / с разрешения автора) Новые фигуры (фото: М. Щербина / с разрешения автора) Новые фигуры (фото: М. Щербина / с разрешения автора) Новые фигуры (фото: М. Щербина / с разрешения автора) Новые фигуры поднимают на фронтон театра (фото: М. Щербина / с разрешения автора)

Несколько странно, что здание Нижнетагильского драматического театра не является объектом культурного наследия, хотя по многим признакам должно им быть. Тем не менее тагильчане гордятся своим театром и с удовольствием посещают его.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед», газеты «Тагильский рабочий» и пресс-службы Нижнетагильского драматического театра.

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