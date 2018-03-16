The Telegraph: Яд для отравления Скрипаля попал в Великобританию в багаже его дочери

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было доставлено в Великобританию из Москвы в багаже его дочери Юлии, со ссылкой на британские спецслужбы пишет газета The Telegraph.

По словам источников издания, следователи изучают версию о том, что преступники пропитали ядом «предмет одежды, косметики или подарок» в багаже Юлии Скрипаль, пробравшись к ней в квартиру в Москве накануне её вылета в Великобританию.

«В полиции графства Уилтшир заявили, что в общей сложности в контакт с ядовитым веществом в Солсбери потенциально мог вступить 131 человек. 46 человек обратились в больницу. Мисс Скрипаль была умышленно нацелена на своего отца», - пишет The Telegraph.

Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания на скамейке около торгового центра в Солсбери. Россияне были доставлены в больницу, где продолжают находиться в тяжёлом состоянии. Кроме того, пострадал полицейский Ник Бейли. По мнению спецслужб, он отравился при посещении дома Скрипалей в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к покушению на Скрипалей, заявив, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», производившимся в СССР. Мэй потребовала разъяснений от России, однако Москва отвергла ультиматум Лондона. После этого британские власти объявили о высылке из страны 23 российских дипломатов. Россия обещает принять ответные меры и выслать британских дипломатов.