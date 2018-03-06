Би-би-си: В Британии бывшего российского шпиона госпитализировали с отравлением неизвестным веществом

В британском городе Солсбери из-за отравления неизвестным веществом госпитализирован в тяжёлом состоянии россиянин Сергей Скрипаль, сообщает телеканал Би-би-си. В 2006 году он был осуждён в России за шпионаж в пользу спецслужб Великобритании.

Очевидец происшествия рассказала телеканалу, что 4 марта в торговом центре в Солсбери мужчине и женщине стало плохо. По её словам, девушка потеряла сознание. «Он делал странные движениям руками, глядя в небо», — добавила она.

В сообщении полиции графства Уилтшир говорится, что мужчину 60 лет и женщина 30 лет обнаружили на скамейке около торгового центра без сознания. На их телах не было обнаружено каких-либо травм. После инцидента торговый центр был оцеплен. На место происшествия прибыли специалисты по дезактивации. Полиция также проводит обыск в доме Скрипаля.

«Поскольку мы все ещё находимся на самом раннем этапе расследования, мы не можем определить, было ли это преступлением», — сказал помощник главного констебля Крейг Холден.

Известно, что Сергей Скрипаль служил в ГРУ, в 1999 году он ушёл в отставку в звании полковника. До 2003 года он работал в управлении делами МИД России, после чего занимался бизнесом, напоминает «Дождь». В декабре 2004 года его задержали сотрудники ФСБ, вскоре он признался, что в 1995 году был завербован английскими спецслужбами. В августе 2006 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырех граждан России, в том числе Скрипаля, после чего их передали США. В ответ Вашингтон передал Москве 10 граждан, задержанных в США по подозрению в ведении разведывательной деятельности.

В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Британское следствие пришло к выводу, что он был убит российскими спецслужбами. Россия это отрицает.