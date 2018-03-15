Лавров анонсировал высылку британских дипломатов из России

Россия вышлет британских дипломатов, со ссылкой на заявление главы МИД Сергея Лаврова на форуме «Россия — страна возможностей» пишет РИА Новости. Накануне Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Вы же понимаете, что мы этот ответ как вежливые люди сначала доведём до наших британских коллег. (…) Мы публично стараемся подобного рода вопросы — когда у нас возникают сомнения или подозрения — не задавать, пока мы напрямую с конкретными людьми не поговорим. Это, по-моему, вежливо. Так поступают джентльмены, но их становится всё меньше и меньше, как вы понимаете», — сказал Лавров.

Глава МИД назвал действия британских властей «выходящими далеко за рамки элементарных правил приличия».

«Готовы вернуться к партнёрству с Евросоюзом, когда у наших европейских соседей пропадёт интерес следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции, провокации. И когда пропадёт, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании», — сказал он.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон даёт неделю 23 российским дипломатам для того, чтобы покинуть страну. Британия также отозвала приглашение Сергея Лаврова. При этом Мэй отметила, что полное прекращение диалога с Россией не в интересах Великобритании.

Экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали 4 марта в состоянии комы после обнаружения на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери.

Полиция Британии считает произошедшее покушением на убийство. Мэй ранее сообщила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическоим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР и России. Мэй назвала версию о причастности России к отравлению наиболее вероятной. Россия отрицает связь с происшествием.

Великобритания созвала экстренную встречу Совета безопасности ООН по вопросу отравления Скрипаля, на которой представитель страны заблокировал подготовленный Россией проект заявления с призывом сотрудничать по расследованию отравления Скрипаля.