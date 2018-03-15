В Совбезе ООН заблокировали заявление России по делу отравленного экс-шпиона ГРУ

Великобритания заблокировала подготовленный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН с призывом сотрудничать в рамках расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, со ссылкой на постпредство России в ООН пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря постпредства Фёдора Стржижовского, предложенный Москвой «краткий и фактологический проект заявления совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации, был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны». Стржижовский отметил, что Лондон внёс в документ поправки, «искажающие смысл».

Помимо этого, США не одобрили совместный российско-китайский проект заявления Совета Безопасности по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«К сожалению, 14 марта не стало днём сохранения единства СБ ООН. Во второй раз за день западные делегации — на этот раз США — заблокировали соответствующую нацеленную на позитив инициативу», — заключил Стржижовский.

Экстренную встречу Совета безопасности ООН провели накануне по запросу Великобритании, которая обвинила Россию в организации атаки с использованием химического оружия на Скрипаля. Премьер-министр Тереза Мэй накануне заявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.

Представители США на заседании Совета Безопасности заявили, что согласны с оценкой Великобритании о причастности России к отравлению Скрипаля.

«Проясню одну вещь в самом начале: США полностью солидарны с Великобританией. США верят в то, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Великобритании при помощи нервно-паралитического агента», — сказала постпред США при ООН Никки Хейли.

Днём ранее возможность причастности России к атаке допустил американский президент Дональд Трамп.

Напомним, Сергея Скрипаля — бывшего полковника ГРУ, осуждённого в России за шпионаж в пользу Великобритании и позднее обмененного на разоблачённых в США российских агентов, — 4 марта нашли в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Вместе с экс-шпионом находилась его дочь Юлия, которая также была отравлена. В британской полиции пришли к выводу, что при атаке использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», разработанное в СССР.