Пострадавшей вместе с экс-разведчиком Скрипалём в Британии оказалась его дочь

Молодая женщина, которую положили в больницу одновременно с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём, его дочь Юлия, сообщает BBC.

Напомним, 66-летнего россиянина нашли на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери в минувшее воскресенье, заявил представитель полиции Уилтшира. Вместе с ним была его 33-летняя дочь Юлия в таком же тяжёлом состоянии.

6 марта стало известно, что Скрипаля и его знакомую доставили в больницу из торгового центра с симптомами тяжёлого отравления. Британские СМИ сообщили о предположениях, что россиянина, осуждённого на родине за шпионаж в пользу Великобритании, могли отравить фентанилом. Также журналисты сообщали, что недавно умерла жена Скрипаля.

В посольстве России в Великобритании рассказали, что ни представители, ни родственники Скрипаля не обращались в российское диппредставительство.