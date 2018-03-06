Кремль прокомментировал информацию об отравлении экс-разведчика Скрипаля в Великобритании

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России не поступало обращений о сотрудничестве в расследовании в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии, пишет «Интерфакс».

«Никто не обращался с такой просьбой, давайте дождёмся. Москва всегда открыта к взаимодействию», — сказал Песков.

Накануне, 6 марта, BBC сообщило о госпитализации в Британии Скрипаля в тяжёлом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. The Telegraph написала, что экс-полковник ГРУ ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь. По данным газеты, Скрипаль мог отравиться синтетическим препаратом фентанил.

В посольстве России в Великобритании сообщили, что ни представители, ни родственники Скрипаля не обращались в российское диппредставительство.