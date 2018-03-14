Тереза Мэй: Лондон вышлет 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, со ссылкой на заявление премьер-министра страны Терезы Мэй пишет BBC.

Отмечается, что решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос. При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону «придётся отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность».

В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН, которое начнётся в 22:00 мск, сообщили в британском постпредстве.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания у торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. Полиция Великобритании признала отравление попыткой убийства с применением нервно-паралитического вещества.