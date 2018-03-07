Полиция Великобритании назвала отравление экс-разведчика Скрипаля покушением на убийство

Глава контртеррористического подразделения полиции Великобритании заявил, что власти рассматривают инцидент в Солсбери как покушение на убийство с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества, сообщает РБК.

Напомним, 66-летнего россиянина Сергея Скрипаля нашли на скамейке в торговом центре The Maltings в городе Солсбери 4 марта. Вместе с ним была его 33-летняя дочь Юлия в таком же тяжёлом состоянии. Их доставили в больницу из торгового центра с симптомами тяжёлого отравления. Британские СМИ сообщили, что россиянина, осуждённого на родине за шпионаж в пользу Великобритании, могли отравить фентанилом. По данным журналистов, недавно умерли жена и сын Скрипаля.

Сотрудники британских спецслужб, побывавшие на месте происшествия, жаловались на раздражение глаз и затруднённое дыхание. Об этих симптомах телеканалу Скай Ньюс рассказал источник в правительстве Великобритании. По его словам, некоторым понадобилась медпомощь, но госпитализация потребовалась только одному.

Известно, что Сергей Скрипаль служил в ГРУ, в 1999 году ушёл в отставку в звании полковника. До 2003 года он работал в управлении делами МИД России, после чего занимался бизнесом. В декабре 2004 года его задержали сотрудники ФСБ, вскоре он признался, что в 1995 году был завербован английскими спецслужбами. В августе 2006 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырёх граждан России, в том числе Скрипаля, после чего их передали США. В ответ Вашингтон передал Москве 10 граждан, задержанных в США по подозрению в ведении разведывательной деятельности.

По данным Reuters, основная версия полиции — о причастности к отравлению России. Полиция предполагает, что Скрипаля могли отравить в качестве мести за его предательство.