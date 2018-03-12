Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на заседании британского парламента, что вероятность причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля высока, сообщает «Дождь».

Мэй отметила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, которое разрабатывалось в России. По её словам, оно принадлежит к группе веществ, известных как «Новичок».

Мэй также не исключила, что Россия могла «потерять контроль» над веществом. Власти Великобритании вызвали российского посла, чтобы он объяснил, как оно могло попасть в Солсбери. Премьер-министр подчеркнула, что если Россия не даст разъяснений по поводу этого инцидента, Британия расценит это как применение силы на её территории и подготовит ответные меры. Мэй добавила, что о возможных ответных мерах в отношении России будет объявлено 14 марта.

Среди ответных мер правительство рассматривает выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и которых связывают с Кремлём. The Financial Times писало, что британское правительство готовится объявить о новых санкциях против России в связи с отравлением Скрипаля.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта днём без сознания на лавочке у торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. Кроме того, от вещества, которым были отравлены Скрипали, пострадал сотрудник полиции.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял об отсутствии фактов, которые подтвердили бы причастность России к отравлению Скрипаля. Он также назвал неуместными параллели между этим отравлением и отравлением полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Президент России Владимир Путин на вопрос журналиста BBC, причастна ли Россия к отравлению Скрипаля, ответил: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать».

Полковник ГРУ Сергей Скрипаль ушёл в отставку в 1999 году. До 2003 года он работал в управлении делами МИД России, после чего занимался бизнесом. В декабре 2004 года его задержали сотрудники ФСБ, вскоре он признался, что в 1995 году был завербован английскими спецслужбами. В августе 2006 года суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании четырёх граждан России, в том числе Скрипаля, после чего их передали США. В ответ Вашингтон передал Москве 10 граждан, задержанных в США по подозрению в ведении разведывательной деятельности.