Россия заявила о непричастности к отравлению Скрипаля

Москва по дипломатическим каналам заявила Лондону о непричастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет «Интерфакс».

«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия «не приемлет языка ультиматума». При этом он отметил, что российские власти готовы к взаимодействию в расследовании этого дела, но не встречают «взаимности» со стороны британских властей.

По мнению пресс-секретаря президента, британские СМИ в связи с делом об отравлении Скрипаля показали себя как ненадёжные источники информации.

«Вряд ли они заслуживают здесь какого-то внимания как надёжный источник информации, а скорее, наоборот», — добавил он.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания у торгового центра в Солсбери. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавших как критическое. Полиция Великобритании признала отравление попыткой убийства с применением нервно-паралитического вещества.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к попытке убийства Скрипалей. По её словам, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, известным как «Новичок», который разрабатывался в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мэй «цирковым шоу в британском парламенте» и «сказками».