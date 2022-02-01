Тагильские заброшки. Дом купца Волгина

О доме по улице Кирова, 2а нынешние поколения тагильчан не знают почти ничего. А уж о том, кто его построил, и что в нём находилось, тем более. Уже несколько лет дом стоит пустой, пугая прохожих чернеющими глазницами выбитых окон. И лишь растяжка «Продажа здания» на фасаде свидетельствует о том, что хотя бы один человек в Нижнем Тагиле помнит о существовании этого здания.



(фрагмент ориг. изображения / https://yandex.maps.ru)

(фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора)



Историко-краеведческие источники нашего города также не богаты информацией об этом доме. Всё, что из них можно почерпнуть, так это то, что здание построено во второй половине XIX столетия купцом Волгиным. Информационные ресурсы Государственного архива Пермского края (а Нижний Тагил в XVIII, XIX и начале ХХ веков относился к Пермской губернии) также сведениями о доме и о самом купце Волгине не балуют. И всё-таки, кое-что удалось выяснить.

Когда в 1825 году в семье «вечноотданного» крестьянина Давыда Волгина родился сын Григорий, трудолюбивый отец семейства и предположить не мог, что через полвека он станет одним из самых уважаемых обывателей Нижнетагильского завода. Жили Волгины небогато, в небольшом доме на Больше-Рудянской улице, с маленьким огородом, который едва ли мог прокормить семью. Своей пашни «вечноотданным» (то есть навечно приписанных к заводам по указу царя Петра от 1731 года) не полагалось. Обходились тем, что удавалось вырастить на огороде, да ещё «хлебным жалованием», которое получал Давыд Волгин.

Когда Григорию исполнилось 13 лет, его удалось пристроить на завод на самую низкооплачиваемую должность помощника поддоменного. Прошёл год или два, и Волгину-старшему привалила удача получить от завода подряд на поставку сена для заводского конного двора. Чтобы дело шло быстрее, Давыд взял с собой на покос и сына. Подряд принёс неплохую прибавку в бюджет семьи и Григорий, смекнув, что на подрядах можно хорошо зарабатывать, начал сам брать заводские подряды: сначала небольшие, «пятиалтынные», затем более прибыльные.

В 40-х и 50-х годах XIX века, когда на тагильских старообрядцев уездные и губернские власти стали оказывать сильное давление и склонять их к принятию единоверия, Григорий Волгин неожиданно для родных и знакомых это самое единоверие принял. Как отнеслись к его решению соседи-кержаки неизвестно, зато заводские управляющие стали предлагать ему более выгодные подряды – то поставить фуража для заводских коней, то привезти сукно и кожу из Оренбургской губернии, то поставить муку в заводские «магазины» (склады).

В 60-х годах Григорий Давыдович «собрался коштом» и заявился в Верхотурье купцом III гильдии. На родной Больше-Рудянской улице он поставил две лавки, где начал торговать в розницу и мелким оптом различным ходовым товаром. Коммерция у Волгина шла хорошо – улица была оживлённой, рядом завод и базар, чуть подальше два многоквартирных дома, где проживали заводские мастера, инженеры и приказчики – люди денежные.

Через 10 лет Волгин переходит из III во II гильдию Верхотурского купеческого товарищества, открывает ещё две лавки и начинает строить большой каменный дом о двух этажах, с подвалом под склады и местом для сада. После того, как дом был построен, на первом этаже расположились две лавки, а на втором этаже – купеческое семейство. Во дворе был высажен сад, построены каретник и баня.



Дом купца Г. Д. Волгина (фото неизв. авт., 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



Расширился и ассортимент товаров в лавках Волгина. Теперь здесь можно было купить чай и кофе, сахар и конфеты, табачные изделия и прохладительные напитки. Позднее Григорий Давыдович стал торговать ещё и тканями, а также ювелирными изделиями из серебра и золота.

В середине или конце 90-х годов позапрошлого века Волгин выставляет свою усадьбу на продажу. Причины этого поступка неизвестны: по неподтверждённым сведениям купец собрался переезжать в другой город. Дом и усадьбу приобрела семья тагильского мукомола и купца Ивана Афанасьевича Теленкова, известного на Нижнетагильском заводе своим участием в попечительском совете Свято-Троицкой церкви и другой благотворительной деятельностью.



(фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)



После окончания Гражданской войны дом у Теленковых реквизировали и передали в пользование медсанчасти Нижнетагильского металлургического завода. На первом этаже разместился заводской медпункт, на втором – женская консультация, контора треста «Электросвет» и ОРС (отдел рабочего снабжения) предприятия. Волгинский сад был вырублен, а на его месте построили конный двор. В последующие годы в здании размещались различные учреждения – сначала заводские, затем городские. Сколько было проведено перепланировок внутри дома доподлинно неизвестно.

В середине 80-х годов XX века дом попал в областной реестр историко-архитектурных памятников, как типичный образец купеческой усадьбы XIX века. Снаружи здание подверглось косметическому ремонту, но на этом внимание к нему со стороны городских властей закончилось. В конце 90-х годов стало ясно, что дальнейшая эксплуатация бывшего купеческого дома небезопасна. В конце концов, как только стало возможно, городские власти выставили здание на продажу.



Дом купца Волгина в начале 2000-х гг. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/2016_333.jpg)



Покупатель на бывшие купеческие хоромы всё-таки нашёлся. Однако вскоре выяснилось, что дом не имеет землеотвода, и вся земля вокруг него принадлежит другим организациям. Нового владельца такое положение вещей не устраивало, ведь даже для того, чтобы начать ремонт здания нужно иметь хотя бы подъезд к нему. Хождения по инстанциям ни к чему не привели, и волгинский особняк украсился яркой растяжкой «Продажа здания».

В настоящее время дом по улице Кирова (недавно здание даже лишили номера) представляет собой печальное зрелище: выбитые окна, кучи мусора, осыпающиеся межкомнатные перегородки.

(фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

В здании частично обрушилась крыша, из-за чего ряд помещений засыпает снегом. По мнению экспертов, дом купца Волгина спасти уже не удастся: слишком много придётся вложить средств, которых нет у города.

(фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

Скорее всего, в ближайшие несколько лет здание исчезнет с лица Нижнего Тагила. И вместе с ним уйдёт в небытие и загадка подземного хода, который ведёт на другую сторону улицы Кирова и не даёт покоя тагильским краеведам уже на протяжении 40 лет.

(фото Анны Ситниковой, 2022 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фрагмент ориг. изображения / https://yandex.maps.ru) (фото Анны Ситниковой, 2022 г. / с разрешения автора)

(с) 2022. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»