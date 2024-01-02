Тагильские новогодние намедни. Часть 2. 1958–2010 годы

В послевоенные годы новогодним празднованиям стали уделять ещё больше внимания. Праздники старались делать такими, чтобы люди помнили их как можно дольше. Появлялись новые новогодние традиции, такие как семейные походы в кино, выход в новогоднюю ночь к главной ёлке района или города, встречи Нового года на природе. Под новогодние праздники старались подвести и идеологию: поначалу осторожно, а затем с избытком, но без особого успеха. Самый долгожданный, самый домашний праздник продолжал оставаться таковым, несмотря ни на что.

1958 год

20 декабря на расширенном заседании горисполкома торговые организации Нижнего Тагила отчитались, что ими заготовлено 70 тысяч новогодних подарков для воспитанников детских садов и учащихся школ. Оплату сладких гостинцев обеспечили профсоюзные комитеты предприятий и учреждений города. Кинопрокатчики огласили перечень фильмов, которые дети смогут увидеть в кинотеатрах в дни школьных каникул. Среди них детские ленты «Чук и Гек» (6+), «Алёша Птицын вырабатывает характер» (6+), «Таинственная находка» (12+), «Кортик» (12+), исторические, военно-патриотические фильмы «Суворов» (16+), «Адмирал Ушаков» (16+) и «Герои Шипки» (16+). Для взрослых зрителей в кинотеатрах будут показаны комедии «Верные друзья» (18+), «Карнавальная ночь» (18+) и ряд других.

На том же заседании была впервые озвучена идея «постоянной главной ёлки города» и названо место, где она должна устанавливаться, — Театральная площадь.

1961 год

23 декабря городской отдел культуры объявил о том, что все дома и дворцы культуры города, профсоюзные клубы предприятий подготовили к предстоящим праздникам и зимним каникулам театрализованные представления и концерты художественной самодеятельности. 100% билетов на новогодние представления распространяются через профсоюзные комитеты предприятий города.

Новогодний спектакль клуба ТЭЦ УВЗ (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2020/12/16/Ф.497.ОП.2.Д.57.Л.19.4_n5F7zme.JPG)

30 декабря состоялось открытие новогоднего городка на Театральной площади. Оформлением занималось предприятие «Горкомхоз».

Накануне отдел коммунального хозяйства УВЗ отчитался о завершении строительства новогодних городков в 12 кварталах Дзержинского района. Ещё в 9 кварталах новогодние городки возведены силами жильцов. Всего во дворах Вагонки установлено более 30 ёлок, построено 42 горки, залито 14 катков. 12 дворовых новогодних городков освещены в тёмное время суток.

1964 год

10 декабря городской отдел культуры объявил об общегородском конкурсе на лучшее новогоднее оформление снежных городков. В конкурсе могли принимать участие как дворцы культуры, так и квартальные клубы и даже домовые комитеты.

15 декабря руководство Нижнетагильского отделения железной дороги объявило о том, что в дни зимних каникул на территории филиала Свердловского института путей сообщения (ныне — музей «Демидовская дача») будет действовать «зимний пионерский лагерь» для учащихся школы № 38 (ныне — школа № 138). Школьников ждёт насыщенная оздоровительно-культурная программа.

16 декабря городское экскурсионное бюро объявило об открытии четырёх новых экскурсионных маршрутов (два по Нижнему Тагилу и два междугородних — в города Свердловск и Невьянск).

23 декабря в городе заработали восемь ёлочных базаров. Общее количество ёлок, завезённых в эти торговые точки, превысило 4 тысячи.

1972 год

12 декабря почтовые отделения Нижнего Тагила информировали население о предельных сроках доставки адресатам новогодней корреспонденции. Обычное письмо или открытка внутри города будет идти не более суток, письма в Свердловск и другие города области — не более трёх дней, в Москву, Ленинград, Киев, Минск, Ташкент, Баку — не более семи дней. Однако корреспонденция, отправленная после 25 декабря, под эти нормативы не попадала.

24 декабря городской отдел народного образования докладывал на заседании горисполкома, что в этом году во всех школах, детских садах и комбинатах будут проведены новогодние утренники и все дети получат сладкие подарки. Все дома пионеров, дворовые и квартальные клубы города с 2 января будут работать в обычном режиме. Кроме того, более 3 тысяч школьников в дни зимних каникул совершат экскурсии в Свердловск с посещением новогодних представлений во дворцах культуры столицы Среднего Урала.

28 декабря прошёл выездной семинар сотрудников пионерского лагеря завода пластмасс «Лесной ручеёк», где с 30 декабря по 10 января организовали «зимний заезд» детей в возрасте от 10 до 13 лет. В лагере для ребят подготовили лыжные прогулки, соревнования по хоккею, лыжам, зимнему футболу, спортивные эстафеты, большую культурно-просветительскую программу. Все расходы взял на себя профком предприятия.

1977 год

27 декабря стали известны победители городского конкурса на лучший новогодний городок. Первые места заняли: в Дзержинском районе — городок у ДК УВЗ, в Ленинском районе —– городок на площади у ДК «Юбилейный», в Тагилстроевском районе — снежный городок на Красном Камне (ныне на этой территории находится здание таможни).

Новогодний городок на Красном Камне (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/media/2020/12/16/К-1.ОП.1Н.Д.1194%20СНЕЖНЫЙ%20ГОРОДОК%20КРАСНОМ%20КАМНЕ%201977%20Г..JPG) Новогодний городок на Красном Камне (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/media/2020/12/16/К-1.ОП.1Н.Д.1195%20СНЕЖНЫЙ%20ГОРОДОК%20КРАСНОМ%20КАМНЕ%201977%20Г..JPG)

31 декабря профком и комитет комсомола завода пластмасс организовали и провели соревнования по подлёдному лову, посвящённые наступающему Новому году. Соревнования, которые прошли на льду Черноисточинского пруда с 11:00 до 14:00, собрали 120 участников с завода пластмасс, котельно-радиаторного, цементно-шиферного и лакокрасочного заводов и СМУ-1. Больше всего рыбы (27,5 кг) выловила команда строительно-монтажного управления № 1.

1979 год

14 декабря на организационном заседании горисполкома был озвучен сценарий открытия главной ёлки города. Основной тематикой ледового городка на Театральной площади стали предстоящие Олимпийские игры в Москве. Изюминкой мероприятия должно было стать театрализованное представление по мотивам русских народных сказок, а также бутафорская печка с сидевшим на ней Емелей, который должен был одаривать детей пряниками и леденцами на палочке. Завод им. Куйбышева выделил для реализации этой идеи электрокар, а замаскировать его под печку взялись художники и декораторы драмтеатра.

27 декабря профком Нижнетагильского котельно-радиаторного завода на своей базе рыбака и охотника провёл предновогоднюю лыжную эстафету между цехами и службами завода. Эстафета проводилась уже в третий раз и собрала рекордное число участников — 210 человек.

Участники эстафеты КРЗ (фото из архива Д. Г. Кужильного / с разрешения владельца)

1982 год

10 декабря журналистам стало известно о том, чем удивит тагильчан главная ёлка города. Кроме традиционных ёлки и фигур Деда Мороза и Снегурочки, на Театральной площади появится ещё и ледяной лабиринт, детские аттракционы, а в небе над площадью будет летать Баба-Яга. Директор Ленинского райпищеторга заявил, что с 25 декабря на площади будут работать лотки выносной торговли, где горожанам будут предложены цитрусовые, свежая рыба, мясо птицы, кондитерские изделия.

Лабиринт и горка на Театральной площади, 1982 г. (фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

https://ntgia.ru/media/2020/12/18/1%20-%200040.JPG)

28 декабря Дзержинский райком комсомола провёл в кафе «Огни Вагонки» новогодний вечер для комсомольского актива Вагонки. Ведущими вечера стали победители 1-го городского конкурса дискотек дискоклуб «Молодость».

29 декабря Дзержинский трест столовых открыл в районе 25 точек уличной выносной торговли. Жителям Вагонки предлагали приобрести фрукты, цитрусовые, конфеты, растворимый кофе и кофе в зёрнах, спиртные напитки, сладкую выпечку производства кафе и столовых района.

В первые дни января 1983 года в Драматическом театре прошли праздничные новогодние вечера с участием группы «Вечное движение» и лучших дискотек города: дискоклуба «Молодость» (рук. Рафаил Исмагилов) и дискотеки Дворца культуры строителей (рук. Александр Руссман).

1988 год

16 декабря Дворец культуры вагоностроителей опубликовал график новогодних вечеров, которые будут проводиться в новогоднюю кампанию 1988/1989. С 27 по 29 декабря праздничные вечера будут проведены для учащихся ПТУ и техникумов, 30 декабря Новый год будет отмечать районный Клуб женщин, 31 декабря — руководство и актив УВЗ, с 2 по 7 января — производства предприятия, 13 января — комсомольская организация района. Кроме официальной части и ужина, перед посетителями новогодних вечеров выступит ВИА «Современник», а по окончании концерта будет проведена дискотека.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/16/Ф.396.ОП.1.Д.268.Л.25_zpnlRrD.JPG)

30 декабря в 18:00 прошло открытие ледового городка на Театральной площади. Тагильчан поздравляли коллективы художественной самодеятельности ДК УВЗ, детский кооператив «Гном», культурно-досуговый центр «Праздник». На мероприятии дежурили более 50 сотрудников милиции и народных дружинников, три кареты медвытрезвителя и экипаж скорой помощи.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/18/Ф.396.ОП.1.Д.268.Л.32_MINI_g3dhDDM.JPG)

1991 год

11 декабря профком котельно-радиаторного завода объявил, что с 21 декабря по 5 января 1992 года заводской пионерлагерь «Янтарный» будет работать в режиме профилактория выходного дня. Заводчанам предлагалось трёхразовое питание, прокат лыж, игры и конкурсы на свежем воздухе. За один заезд лагерь был готов принять 200–250 человек. Кроме того, с 31 декабря на 1 января в «Янтарном» будет проходить встреча Нового года, на которую приглашались все желающие. 80% стоимости всех расходов объявленной «зимней кампании» брал на себя профком завода.

12 декабря стало известно, что гвоздём праздничных мероприятий в новогоднюю кампанию 1991/1992 станет программа «Зимние забавы», составленная из номеров коллективов художественной самодеятельности тагильских предприятий, домов и дворцов культуры.

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения

(https://ntgia.ru/media/2020/12/18/F_396_OP_1_D_304_L_12_MINI.JPG)

1993 год

Малоснежный декабрь доставил немало забот организаторам новогодних мероприятий в Нижнем Тагиле. Прогнозы синоптиков на оставшиеся дни декабря снегопадов не обещали, поэтому главой администрации города было принято решение возить снег из пригородных лесов. Тем не менее в эфире городского радио представители властей заверили тагильчан, что дефицит снега не станет препятствием для строительства ледового городка: снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки будут возведены в любом случае, остальное убранство площади будет выполнено из других материалов. Снежные горки будут заменены деревянными, вместо ледяных фигур будут установлены качели и детские аттракционы из парков культуры. Проблема со снегом оказалась не единственной: организаторам долгое время не удавалось найти в лесах подходящую ёлку. Вопрос с елью удалось кое-как разрешить, и 27 декабря комиссия администрации города приняла городок на Театральной площади с оценкой «хорошо». А 28 декабря на город обрушились снегопады...

Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения (https://ntgia.ru/media/2020/12/18/К1.ОП.1Н1.Д.3614Н.JPG) Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения (https://ntgia.ru/media/2020/12/18/К1.ОП.1Н1.Д.3615Н.JPG) Фото из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения (https://ntgia.ru/media/2020/12/18/К1.ОП.1Н1.Д.3612Н.JPG)

В 1990-х новогодние празднования в Нижнем Тагиле заметно потускнели. Администрация города, конечно, старалась, чтобы они запомнились тагильчанам, но дефицит средств зачастую ограничивал возможности. Исчезли с газетных страниц победные реляции о досрочном выполнении государственного плана, а всё свободное пространство в СМИ заполонила реклама. Дошло до того, что в эфире первой независимой радиостанции города в новогоднюю ночь с 31 декабря 1998 года на 1 января 1999 года после скомканного новогоднего поздравления один из руководителей ликёроводочного завода подробно рассказал о новой линейке продукции предприятия.

2000 год

Едва комиссия администрации города подвела итоги традиционного конкурса на лучший ледовый городок, как случилось непредвиденное. 31 декабря в Нижний Тагил пришло аномальное тепло, и к полудню температура воздуха поднялась до нуля градусов. К вечеру у снежных горок появились лужи, а лица ледяных фигур изрядно оплыли и приобрели скорбные выражения. С заходом солнца талая вода подмёрзла и в городе начались «день жестянщика» и «день травматолога» — посыпать тротуары и дороги было уже некому. Наутро на Урал вернулись морозы и снегопады, и на двое суток Нижний Тагил приобрёл постапокалиптический вид: снежные заносы, редкие прохожие, полутёмные улицы. Снег разгребали трое суток, а в городских СМИ всю неделю вспоминали «аномальные» новогодние праздники. Тогда-то и появилась городская легенда о том, что в ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979 года температура воздуха в городе опустилась до рекордной отметки в минус 57 градусов (в реальности, по данным гидрометеостанции пос. Зональный, температура воздуха составила минус 34 градуса).

2008 год

30 декабря в Нижнем Тагиле прошёл первый парад Дедов Морозов и Снегурочек, организованный городским отделом культуры. 200 человек в костюмах и гриме прошли по проспекту Строителей от проспекта Мира до Театральной площади, после чего состоялось открытие ледового городка и была включена световая иллюминация. В шествии принимали участие как профессиональные, так и самодеятельные актёры. Во время прохода по проспекту Строителей Снегурочки угощали детей мороженым, а Деды Морозы дарили прохожим сувениры. Некоторые федеральные СМИ почему-то поспешили назвать мероприятие тагильским ноу-хау, хотя первый подобный парад состоялся ещё в 2000 году в городе Олонец (Карелия).

В самом Нижнем Тагиле парад Дедов Морозов был раскритикован, поэтому в план подготовки новогодних праздников на следующий год его не включили.

2010 год

16 декабря в Нижнем Тагиле разразился скандал, затмивший собой все предпраздничные хлопоты. Сотрудников Пенсионного фонда обвинили в том, что они занимаются продажей пенсионерам медицинской техники по завышенным ценам. Два дня потребовалось правоохранителям, чтобы вычислить мошенников, которые пользовались поддельными удостоверениями сотрудников ПФР.

23 декабря горздравотдел потребовал от организаторов новогодних мероприятий не пускать в учреждения культуры посетителей с явными признаками ОРВИ или гриппа, чтобы не допустить распространения заразы, так как город находился на пороге эпидемии.

30 декабря в городе снова состоялся парад Дедов Морозов. На этот раз мероприятие объявили «новой тагильской новогодней традицией». Несмотря на 25-градусный мороз, в шествии приняло участие более 170 человек. Парад сопровождал духовой оркестр.

Парад Дедов Морозов, 2011 г. (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Парад Дедов Морозов, 2012 г. (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

Впоследствии парад сказочных новогодних персонажей станет традиционным и будет предварять открытие главной ёлки города.

(с) 2024. Дмитрий Кужильный по материалам городских, областных и центральных газет, а также коллекции Нижнетагильского городского исторического архива