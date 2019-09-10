Свердловский облсуд отказал Евгении Чудновец в выплате компенсации 6 млн рублей за проведённое в неволе время

Свердловский областной суд 10 сентября отказал в выплате бывшей сотруднице детского сада Евгении Чудновец компенсации 6 млн рублей, за четыре месяца проведённые в СИЗО и ИК № 6 Нижнего Тагила. Ответчиком по делу выступал Минфин РФ.

Как пишет Znak.com, суд оставил в силе вердикт Ленинского районного суда Екатеринбурга, который ранее постановил выплатить Чудновец компенсацию 100 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2016 года Чудновец, работавшую в тот момент в детском саду в Курганской области, признали виновной в распространении детской порнографии. По данным следствия, она сделала на своей странице в социальной сети репост видеозаписи с обнажённым мальчиком. При этом человек, который изначально разместил видео не понёс никакого наказания.

Евгению Чудновец приговорили к шести месяцам колонии, однако позже наказание смягчили до пяти месяцев. После того как дело получило широкую общественную огласку все обвинения с бывшей воспитательницы были сняты, а приговор отменён.