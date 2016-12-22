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22 Дек 2016 14:34 | Метки: Новости

Воспитательницу детсада из Екатеринбурга приговорили к реальному сроку за репост «детской порнографии»

Воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец приговорили к пяти месяцам колонии за распространение детской порнографии. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на правозащитника Павла Чикова. Такое решение сегодня вынес Курганский областной суд после рассмотрения апелляции, при этом сократив на месяц назначенный ранее Катайским судом срок.

Напомним, в ноябре 2016 года Чудновец приговорили к шести месяцам колонии за репост видеоролика, на котором запечатлены издевательствами над обнажённым ребёнком. На видео было показано, как воспитатели катайского детского лагеря издевались над одним из подопечных. Сама воспитательница непосредственно к ролику не имела никакого отношения, а просто разместила его в группе во «ВКонтакте». По словам Чудновец, она была возмущена видео и своим репостом хотела привлечь внимание к происходящему.

Отметим, что прокуратура просила областной суд заменить приговор на исправительные работы, а защита — оправдать Чудновец, у которой на иждивении находится трёхлетний сын.

Агентство новостей «Между строк»

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