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06 Мар 2017 10:59 | Метки: Новости, Общество

Суд отменил приговор осуждённой за репост Евгении Чудновец. «В течение недели освободят»

Курганский областной суд сегодня отменил приговор Евгении Чудновец, ранее осуждённой за распространение детской порнографии. Об этом АН «Между строк» сообщил адвокат Чудновец Мария Кириллова. По её словам, девушку освободят из исправительной колонии в течение семи дней.

«Суд отменил приговор, дело в отношении Чудновец прекращено. В течение недели Евгению освободят. Мы, конечно, намерены добиваться ускорения этого процесса», – рассказала АН «Между строк» Мария Кириллова.

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. Она сделала репост видеоролика в социальной сети, в котором был снят обнажённый мальчик в туалете детского лагеря, который, по словам Чудновец, подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост записи. 

Изначально прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец с шести месяцев колонии до пяти месяцев. На прошлой неделе замгенпрокурора России Леонид Коржинек внёс в Верховный суд представление на приговор Чудновец. Ведомство обязало президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы. Напомним, наказание она отбывала в исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила.

Агентство новостей «Между строк»

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