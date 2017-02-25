Сегодня: Вт, 28 Февраля, 2017 | USD 57.96 руб. 1.96   EUR 61.39 руб. 1.39   | -6 °C
28 Фев 2017 16:22 | Метки: Новости, Общество

Верховный Суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец

Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, получившей срок за репост в соцсетях ролика об издевательстве над ребёнком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда. 

«Верховный суд РФ счёл доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внёс кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сказала представитель суда. 

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. Она сделала репост видеоролика в социальной сети, в котором был снят обнажённый мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребёнок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост этой записи. 

Изначально прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец с шести месяцев колонии до пяти месяцев. На прошлой неделе замгенпрокурора России Леонид Коржинек внёс в Верховный суд представление на приговор Чудновец. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Верховный Суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец

Рекомендуемые новости:

64x64
25.Фев.17 14:58 | Комментарии: 0

Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона

64x64
23.Фев.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля
64x64
22.Фев.17 13:14 | Комментарии: 0

Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов

Лента новостей

ЛДПР предложила перенести Единый день голосования с сентября на апрель ЛДПР предложила перенести Единый день голосования с сентября на апрель
28.02.2017 | Комментарии: 0
Верховный Суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец Верховный Суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец
28.02.2017 | Комментарии: 0
Депутаты Госдумы предложили перенести День защитника Отечества на август Депутаты Госдумы предложили перенести День защитника Отечества на август
28.02.2017 | Комментарии: 0
Пользователи «ВКонтакте» могут пожаловаться на призыв к суициду Пользователи «ВКонтакте» могут пожаловаться на призыв к суициду
28.02.2017 | Комментарии: 0
В квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой проходит обыск В квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой проходит обыск
28.02.2017 | Комментарии: 0
Председатель Верховного суда поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях на митингах Председатель Верховного суда поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях на митингах
28.02.2017 | Комментарии: 0
На Серовском тракте насмерть сбили мужчину На Серовском тракте насмерть сбили мужчину
28.02.2017 | Комментарии: 0
Владелица Красноуральского химзавода-банкрота пыталась скрыться от следствия за границей Владелица Красноуральского химзавода-банкрота пыталась скрыться от следствия за границей
28.02.2017 | Комментарии: 0
Кремль опроверг информацию о приватизации РЖД Кремль опроверг информацию о приватизации РЖД
28.02.2017 | Комментарии: 0
Россия снимет запрет на импорт молдавских вин Россия снимет запрет на импорт молдавских вин
28.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Роснефть» заинтересовалась добычей в Мексиканском заливе «Роснефть» заинтересовалась добычей в Мексиканском заливе
28.02.2017 | Комментарии: 0
Автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права Автошколы предложили выдавать водителям-новичкам временные права
28.02.2017 | Комментарии: 0
В столице США может появиться улица Немцова В столице США может появиться улица Немцова
28.02.2017 | Комментарии: 0
«Левада-центр» оценил уровень узнаваемости Алексея Навального «Левада-центр» оценил уровень узнаваемости Алексея Навального
28.02.2017 | Комментарии: 0
Эксперты спрогнозировали отставку ещё трёх губернаторов до конца года Эксперты спрогнозировали отставку ещё трёх губернаторов до конца года
28.02.2017 | Комментарии: 0
Visa разработает программу привилегий из-за карт «Мир» Visa разработает программу привилегий из-за карт «Мир»
28.02.2017 | Комментарии: 0
Министр труда предложил вернуть в России страхование от безработицы Министр труда предложил вернуть в России страхование от безработицы
28.02.2017 | Комментарии: 0
За взятку в 70 тысяч рублей высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила получил шесть лет колонии и миллионный штраф За взятку в 70 тысяч рублей высокопоставленный сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила получил шесть лет колонии и миллионный штраф
28.02.2017 | Комментарии: 0
Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
28.02.2017 | Комментарии: 0
Суд приговорил жителя Саратова к обязательным работам за комментарии о «ватниках» Суд приговорил жителя Саратова к обязательным работам за комментарии о «ватниках»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Медведев заявил об отсутствии безработицы в России Медведев заявил об отсутствии безработицы в России
27.02.2017 | Комментарии: 0
На Урале семья отсудила у врачей 600 тысяч рублей На Урале семья отсудила у врачей 600 тысяч рублей
27.02.2017 | Комментарии: 0
Блогера Соколовского оставили под домашним арестом до середины августа Блогера Соколовского оставили под домашним арестом до середины августа
27.02.2017 | Комментарии: 0
Суд отказал Олегу Навальному в УДО Суд отказал Олегу Навальному в УДО
27.02.2017 | Комментарии: 0
«Медуза»: Сын главы Росгвардии курирует строительство спортшколы «дочери Путина» Катерины Тихоновой «Медуза»: Сын главы Росгвардии курирует строительство спортшколы «дочери Путина» Катерины Тихоновой
27.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости