Верховный Суд обязал пересмотреть дело Евгении Чудновец

Верховный суд России обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, получившей срок за репост в соцсетях ролика об издевательстве над ребёнком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда.

«Верховный суд РФ счёл доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внёс кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сказала представитель суда.

Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии. Она сделала репост видеоролика в социальной сети, в котором был снят обнажённый мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребёнок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к этому случаю, Чудновец сделала репост этой записи.

Изначально прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Дело получило широкий общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования. В декабре 2016 года Курганский облсуд снизил наказание Чудновец с шести месяцев колонии до пяти месяцев. На прошлой неделе замгенпрокурора России Леонид Коржинек внёс в Верховный суд представление на приговор Чудновец.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости