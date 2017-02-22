Генпрокуратура попросила отменить приговор за репост Евгении Чудновец

Замгенпрокурора России Леонид Коржинек внёс в Верховный суд представление на приговор Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост видео с издевательствами над ребёнком. Об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры пишет «Медуза».

В представлении говорится, что в деле Чудновец отсутствует состав преступления.

Официальное сообщение Генпрокуратуры о внесении представления опубликовано на официальном сайте ведомства в ночь на 23 февраля в 0:37 по московскому времени.

Данное решение может принять Курганский областной суд, если Верховный Суд РФ согласится с предложением заместителя Генпрокурора России Леонида Коржинека и возбудит кассационное производство.

Напомним, Евгения Чудновец была осуждена на пять месяцев колонии за то, что сделала репост видео, на котором показано, как сотрудники детского лагеря издеваются над ребёнком. Чудновец хотела привлечь внимание общественности к издевательствам, но была осуждена за распространение детской порнографии. Воспитатели детского лагеря также получили тюремные сроки.

Дело Евгении Чудновец дошло до президента России Владимира Путина: его попросили разобраться в деле на декабрьской большой пресс-конференции. Впоследствии уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что глава региона Евгений Куйвашев готов помиловать Чудновец, если поступит соответствующая просьба. Чудновец прошение о помиловании подавать отказалась, поскольку виновной себя не признала.

Ранее, 22 февраля, Верховный суд постановил отменить приговор по другому резонансному делу — активиста Ильдара Дадина. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, которая сочла, что в его деле нет состава преступления. Дадин был первым в России осуждённым по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Ему дали два с половиной года колонии, срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Znak.com