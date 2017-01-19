Шансы на мандат. Кто из действующих депутатов останется в Нижнетагильской гордуме, а кто уйдёт – прогноз АН «Между строк»

10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов седьмого созыва Нижнетагильской гордумы. Орган местного самоуправления будет избираться параллельно с мэром города и губернатором Свердловской области, что отвлечёт внимание от думской кампании, но одновременно позволит партиям и кандидатам-одномандатникам совершить мини-сенсации в борьбе за депутатские мандаты Нижнего Тагила.

Спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов считает, что состав местного парламента обновится в сентябре как минимум на треть. При этом политик признаёт, что он сам находится в числе тех, кому мандат не гарантирован. Расклад сил будет во многом зависеть от параллельных кампаний, точнее от имён кандидатов-единороссов, которые с большой долей вероятности займут кресла губернатора области и мэра Нижнего Тагила. Традиционно ключевое влияние на состав городской думы оказывают градообразующие предприятия, которые также зависят от общерегиональных политических раскладов. Начиная с федерального съезда «Единой России», который состоится в ближайший уикенд (21-22 января) и вплоть до окончания регистрации кандидатов политическая ситуация в Свердловской области в целом и в Нижнем Тагиле в частности будет меняться неоднократно. Тем не менее, АН «Между строк» решило составить первый рейтинг шансов действующих депутатов Нижнетагильской гордумы на переизбрание.

Для составления рейтинга наши журналисты пообщались с самими депутатами, представителями их партий, инсайдерами в ФПГ и другими потенциальными участниками кампании. По итогам исследования каждому парламентарию была присвоена вероятность его прохождения в гордуму седьмого созыва. Для упрощения мы использовали пять значений: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, соответствующих оценкам «с большой вероятностью нет», «скорее нет, чем да», «ни да, ни нет», «скорее да, чем нет», «с большой вероятностью да». Почти все оценки в нашем прогнозе субъективны и приблизительны (кроме тех депутатов, которые сами заявляют о решении не участвовать в выборах), основаны на прогнозах экспертов и журналистов АН «Между строк». Резко изменить шансы депутатов может и обсуждающаяся сейчас на областном уровне выборная реформа, согласно которой партийные списки могут полностью отменить, а количество округов возрастёт с 14 до 28. Тем не менее рейтинг позволяет оценить предварительный сценарий грядущей кампании по состоянию на январь 2017 года.

Антонов Владимир Иванович (округ № 5). Вероятность – 0%

Председатель комиссии по этике с большой вероятностью покинет гордуму. Летом 2016 года Владимир Антонов переведён с должности замгендиректора УК «Химпарк Тагил» в «дочку» «Уралхимпласта» – «Центр профилактической медицины». На днях ему исполняется 66 лет, в окружении Антонова уверены, что переизбираться ещё на один срок он не будет.

Базилевич Игорь Владимирович (округ № 4). Вероятность – 75%

Инженер «Уралвагонзавода», как и другие его коллеги, имеет высокие электоральные шансы переизбраться в Дзержинском районе. Вопрос только в том, разрешит ли ему новое руководство корпорации заниматься депутатской деятельностью или поручит сконцентрироваться на производстве.

Бахтеев Олег Шамильевич (ЕР). Вероятность – 0%

Первый заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Екатеринбург» Олег Бахтеев работает в Екатеринбурге, от местных политических групп и ФПГ не зависит. Депутат уже заявил: переизбираться в гордуму на седьмой созыв он не собирается.

Беркутов Никита Александрович (округ № 7). Вероятность – 75%

Директор коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК обладает необходимым административным и финансовым ресурсом, чтобы переизбраться в гордуму на новый срок. Новоиспечённый почётный гражданин города расквитался четыре года назад в своём округе с представителем УВЗ, ныне руководителем аппарата администрации города Андреем Лендой (47% на 27%). В 2017 году Никита Беркутов может показать ещё более уверенный результат, но наши собеседники говорят, что его участие в выборах пока не решено, поэтому он получает 75%.

Бойко Станислав Владимирович (ЕР). Вероятность – 50%

Директор и владелец компании «Тагилхлеб» обладает высокими электоральными шансами на попадание в гордуму. К тому же Станислав Бойко находится в хороших отношениях и с местными, и с областными руководителями «Единой России». Напомним, что ещё в текущем созыве гордумы он возглавлял фракцию партии власти, а партийный пост был вынужден уступить только после скандала с китайцами-нелегалами на его предприятии. Тем не менее источники в окружении Станислава Бойко говорят, что продолжать политическую карьеру он не стремится. На желание депутата сдать мандат может повлиять партийное руководство и интересы его бизнеса, поэтому на данный момент шансы Бойко мы оценили как 50 на 50.

Гаёв Владимир Александрович (ЛДПР). Вероятность – 0%

Единственный либерал-демократ в гордуме с большой долей вероятности лишится мандата. Как показала выборная кампания 2016 года в Госдуму и Заксобрание, местное отделение партии не сотрудничает тесно с региональным отделением ЛДПР. Последние годы либерал-демократы регулярно меняли свердловского координатора, партию сотрясали внутренние и внешние скандалы. В мае координатором стал Данил Шилков, избранный в сентябре депутатом Госдумы. 34-летний политик начал перезапуск сетки местных отделений ещё до выборов, зачастую не делая ставки на «морально устаревших» однопартийцев. В Нижнем Тагиле возглавляемое Гаёвым отделение было практически отстранено от выборов-2016. С учётом того, что депутат гордумы потерял поддержку ФПГ (Гаёв неофициально курировался НТМК), шансов попасть на высокое место в партийном списке на выборах-2017 у него практически нет. Вероятно, политик примет участие в качестве кандидата в одном из одномандатных округов, но победить без административной и финансовой поддержки там будет невозможно.

Галахов Андрей Анатольевич (округ № 1). Вероятность – 75%

Шансы начальника ТЭЦ «Уралвагонзавода» переизбраться, по мнению наших собеседников, во многом зависят от позиции нового собственника корпорации – «Ростеха». Это же можно сказать про всех кандидатов, представляющих УВЗ, но Андрею Галахову, считают источники агентства, могут запретить отвлекаться на политику из-за планов по выводу ТЭЦ УВЗ из структуры предприятия. В связи с организационной реформой он будет вынужден уделять больше внимания своей непосредственной работе. Тем не менее пока шансы председателя комиссии по ЖКХ получить мандат выше, чем не получить.

Горячкин Вячеслав Алексеевич (округ № 9). Вероятность – 50%

Судьба директора по персоналу НТЗМК – одна из главных загадок грядущей кампании. В декабре Вячеслав Горячкин был исключён из политсовета «Единой России». Связано это, уверены наблюдатели, с конфликтом между Сергеем Носовым и Александром Масловым, другом и соратником которого является Горячкин. Источники в окружении секретаря тагильских единороссов утверждают, что представителю НТЗМК поставлен неформальный запрет на переизбрание. В то же время Вячеслава Горячкина поддерживает крупная ФПГ, которая готова, если Носов будет стоять на своём, профинансировать его участие в выборах от другой партии. Захочет ли менять партию единоросс, неизвестно. Вопрос по участию Горячкина в выборах может остаться без ответа до окончания регистрации кандидатов.

Емельянова Елена Михайловна (ЕР). Вероятность – 25%

Начальник нижнетагильского отделения Пенсионного фонда – единственная женщина в текущем созыве гордумы. Емельянова не заявляет об амбициях продолжить политическую карьеру, а источники в её окружении говорят, что 56-летняя начальница Пенсионного фонда собирается на заслуженный отдых, поэтому переизбираться не будет. Тем не менее Елена Емельянова – одна из немногочисленных единороссок, которую не стыдно выдвинуть в качестве депутата, поэтому шансы на мандат у неё всё-таки есть.

Кубасов Алексей Михайлович (КПРФ). Вероятность – 0%

Главному коммунисту Нижнего Тагила в этом году исполняется 65 лет. Кубасов лично заявляет, что «пора уступить дорогу молодым», поэтому баллотироваться на новый срок не собирается.

Маслов Александр Викторович (ЕР). Вероятность – 50%

Спикер Нижнетагильской гордумы – один из самых неоднозначных кандидатов в гордуму седьмого созыва. С одной стороны, Маслов стал за последние годы очень популярным политиком Нижнего Тагила (это показали результаты праймериз в мае 2016 года), он молод, компетентен, а также обладает необходимой поддержкой руководства «Единой России» и ФПГ. С другой стороны, за последний год резко ухудшились отношения спикера с мэром Сергеем Носовым, который, по слухам, не хочет видеть Маслова в следующей гордуме. Позиция корпорации УВЗ, ставленником которой считается Маслов, на данный момент неизвестна. Гендиректор Сиенко и его заместитель Жарич заняты более важными вопросами: разработкой и исполнением долгосрочной стратегии «Уралвагонзавода», интеграцией в структуру «Ростеха», поэтому отстранились от тагильской политики. На данный момент этими вопросами занимается директор по GR Андрей Палатов. Впрочем, конфликт с членом Высшего совета и секретарём тагильской ячейки «Единой России» Носовым может и не помешать Александру Маслову переизбраться. Во-первых, у него до сих пор тесные отношения с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием, который может убедить администрацию губернатора сохранить лояльного тагильчанина. Во-вторых, к началу выборов Сергей Носов может вообще покинуть регион. Большую роль в пользу или во вред Маслову могут сыграть результаты праймериз, которые кандидатам-единороссам предстоят, по предварительным данным, в апреле.

Стоит отметить, что спикер работает на неосвобождённой основе (за зарплату), поэтому обыкновенный мандат без источника дохода его может не устроить.

Исаев Андрей Владимирович (СР). Вероятность – 75%

Представляющий УВЗ справедливоросс Андрей Исаев, скорее всего, покинет эсеров – партия ведёт переговоры с другими спонсорами. При этом его шансы на переизбрание наши собеседники оценивают высоко. Председатель комиссии по предпринимательству, бывший начальник ГУВД, замдиректора «УБТ УВЗ» хочет и имеет все шансы получить мандат.

Казаринов Алексей Леонидович (округ № 10). Вероятность – 25%

Ещё один депутат-единоросс, исключённый из политсовета тагильского отделения партии из-за не самых хороших отношений с мэром Носовым и его командой. Шансы директора кадетской школы снижаются ещё и за счёт разлада с НТМК, в неформальную фракцию которого он входит. Наблюдатели отмечают, что сейчас Казаринов всячески пытается наладить отношения с администрацией города. Скорее всего, для переизбрания этого будет недостаточно, но теоретически шанс у него остаётся.

Малых Вячеслав Владимирович (ЕР). Вероятность – 100%

Директор «Нижнетагильского холодильника» не раз критиковал команду Сергея Носова за игнорирование проблем малого и среднего бизнеса. Впрочем, после начала конфликта мэра и спикера он выбрал сторону более сильного Носова. После ухода Бахтеева с поста председателя комиссии по экономике и бюджету именно кандидатуру Малых предложила администрация в противовес близкому к Маслову Вячеславу Горячкину. Собеседники агентства уверены, что бизнесмен продолжит внимательно следить за политической конъюнктурой и обеспечит себе место в гордуме. Известно, что Малых уже начал предварительную работу в округе экс-председателя профкома ВГОКа Владимира Щетникова, который планирует сдать мандат и активно поддерживает преемника.

Мартюшёв Леонид Владимирович (СР). Вероятность – 100%

Лидер фракции «Справедливая Россия», вице-спикер гордумы наверняка возглавит список эсеров и будет переизбран. Леонид Мартюшёв имеет поддержку Александра Буркова, а также выход на спонсоров в местных бизнес-структурах. Помешать эсеру может только отмена на выборах партийных списков.

Муринович Андрей Анатольевич (СР). Вероятность – 50%

Пожалуй, самый медийный депутат гордумы до сих пор не определился по поводу своего участия в выборах. Андрей Муринович уже точно не будет переизбираться от «Справедливой России», с которой испортил отношения во время выборов в Заксобрание. Президент телекомпании «Ермак» сейчас работает в Екатеринбурге, перед ним стоит амбициозная задача перезапустить полпредский телеканал к выборам президента, но в то же время Муринович неоднократно заявлял о своём желании построить политическую карьеру и попасть как минимум в Заксобрание. Считающийся близким к «Уралвагонзаводу», депутат не испортил отношения с командой Сергея Носова, но решится ли он присягнуть «Единой России» и совмещать посты медиаменеджера и депутата – пока неизвестно.

Петров Александр Борисович (КПРФ). Вероятность – 75%

Замдиректора транспортной компании «Союз-НТ» с большой долей вероятности окажется в новом составе гордумы. По информации агентства, Петров спорит за первую строчку в партсписках КПРФ с экс-кандидатом в депутаты Госдумы, новым директором НТИ (ф) УрФУ Владиславом Потаниным. Тенденция на снижение рейтингов компартии не гарантирует её кандидатам получение двух мандатов в Нижнетагильской гордуме (необходимо набрать более 14% голосов), поэтому пока Александр Петров не получает от нас 100%. В случае, если он всё же возглавит список КПРФ (при условии, что списки оставят), то мандат в седьмом созыве ему обеспечен.

Пырин Алексей Анатольевич (ЕР). Вероятность – 100%

Директор НТМК по персоналу, член местного политсовета и лидер думской фракции «Единая Россия» является на данный момент одним из самых авторитетных и перспективных политиков Нижнего Тагила. Если не случится ничего экстраординарного, Алексей Пырин пройдёт в гордуму с вероятностью 100%.

Раудштейн Вадим Анатольевич (округ № 3). Вероятность – 75%

Вагонский лидер общественного мнения, адвокат Вадим Раудштейн, кажется, помирился с мэром Сергеем Носовым после перепалки по поводу судьбы «Тагильского рабочего». Узнаваемость, компетенции, связи на «Уралвагонзаводе» и в других бизнес-структурах города позволят Раудштейну взять один из округов Дзержинского района. Тем не менее переговоры о своей судьбе как с руководством «Единой России», так и ФПГ ему ещё предстоят.

Саранчук Сергей Юрьевич (ЕР). Вероятность – 100%

Практически в такой же исходной позиции находится перед выборами коллега Алексея Пырина с «Уралвагонзавода», директор по персоналу головного предприятия корпорации Сергей Саранчук. Ещё год назад ему прочили место секретаря тагильского отделения «Единой России». Судя по всему, больших политических амбиций у Саранчука нет и его вполне устраивает сегодняшний статус-кво, но место в гордуме ему практически гарантировано.

Упоров Геннадий Емельянович (ЕР). Вероятность – 0%

Старожил тагильской политики, бывший спикер гордумы практически потерял шансы на продолжение думской карьеры. Отношения с действующим руководством тагильской «Единой России» и мэром Носовым у Геннадия Упорова не складываются: в декабре он был исключён из местного политсовета. ФПГ, по информации агентства, связываться со специфическим депутатом тоже не планируют.

Фурман Владимир Юрьевич (округ № 2). Вероятность – 25%

Заместитель главврача ЦГБ № 1 – безусловный ЛОМ в Дзержинском районе, но против его участия в выборах наши эксперты выдвигают сразу несколько аргументов. Во-первых, Владимира Фурмана с высокой вероятностью не будет поддерживать новое руководство УВЗ. Во-вторых, в июле заслуженному врачу России исполняется 67 лет и он якобы сам задумывается о завершении и медицинской, и депутатской карьеры. Тем не менее небольшие шансы на то, что ЛОМа кто-то уговорит пойти на ещё один срок, есть.



Цветков Олег Викторович (округ № 8). Вероятность – 0%

Депутат Цветков не появляется в гордуме с 2013 года, потому что живёт и работает в Сочи. Шансов на его переизбрание на новый срок нет даже теоретических.

Чеканов Сергей Архипович (округ № 12). Вероятность – 0%

Главврач Областной станции переливания крови живёт и работает в Екатеринбурге, на заседаниях гордумы за последние годы появлялся редко. Сергея Чеканова не прочь заполучить в качестве кандидата местные ФПГ, но шансов уговорить его, по мнению наших собеседников, практически нет.

Шведов Константин Николаевич (округ № 13). Вероятность – 75%

Председатель комиссии по молодёжной политике, сотрудник ЕВРАЗ НТМК – один из самых перспективных кандидатов, как и его коллега Алексей Пырин. Однако его выдвижение в гордуму седьмого созыва, говорят источники агентства, пока не решено. В декабре Шведова исключили из политсовета «Единой России», хотя предпосылок к этому не было. Мешает ли кто-то продолжению его политической карьеры или менеджер ЕВРАЗа сам устал от дополнительной нагрузки, будет известно в ближайшее время.

Щетников Владимир Васильевич (округ № 11). Вероятность – 0%

В пятницу, 20 января, бывшему председателю профкома ВГОКа исполняется 69 лет. Как мы уже писали выше, Щетников на выборы не собирается, но уже помогает в своём округе молодому коллеге Вячеславу Малых.

Агентство новостей «Между строк»