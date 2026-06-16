Депутат ЗакСО Алексей Свалов попросил правоохранительные органы проверить тагильчанина, который назвался Адольфом Гитлером при заказе еды в ТРЦ

Накануне, 15 июня, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов разместил в своих социальных сетях пост об инциденте, который произошёл с его знакомым на фудкорте торгового центра в Нижнем Тагиле.

Как рассказал АН «Между строк» парламентарий, его приятель — участник специальной военной операции Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) — решил поужинать в «Додо Пицце», где на экране заказов увидел, что предыдущий посетитель оформил заказ, указав имя Адольфа Гитлера. «Шутником» оказался 18-летний молодой человек.

«Ну что, уважаемые товарищи правоохранители, вот вам интересная история, фактически часовой давности. Город Нижний Тагил, один из торговых центров. Я не представляю, какими силами он (Сергей) сдержался, чтобы не стукнуть его мордой об стол, но, считаю, для вас это вполне конкретный кейс», — написал Алексей Свалов в посте.

По словам Алексея, Сергей подошёл к юноше, чтобы прояснить ситуацию и уточнить, зачем тот указал именно такие имя и фамилию, на что получил ответ, что это «прикольно». Когда мужчина напомнил о преступлениях нацистского режима, от которых пострадали миллионы людей, молодой человек заявил, что выступает против войны.

«Мой друг — участник СВО, человек с наградами. Он проездом был, заехал. Когда сделал заказ, увидел такую историю. Там на фудкорте есть видеонаблюдение, то есть установить, чья карта, кто делал заказ, для правоохранительных органов — дело пары запросов. Два запроса — и всё известно по молодому человеку, которому это прикольно и нравится», — рассказал депутат АН «Между строк».

В ближайшее время Алексей Свалов планирует направить официальные обращения в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по данному факту.