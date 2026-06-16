На звание «Почётный гражданин Нижнего Тагила» выдвинули генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова 

Сегодня, 16 июня, на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню города были рассмотрены кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражданин Нижнего Тагила». Как сообщает пресс-служба мэрии, коллективы и организации выдвинули три кандидатуры: председателя совета Нижнетагильской общественной организации инвалидов «Равновесие» Лидию Мясникову, селекционера Кузьму Рудого и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Из 37 членов оргкомитета в голосовании приняли участие 32 человека. Все они единогласно поддержали кандидатуру Александра Потапова. Следующий этап — утверждение его кандидатуры депутатами Нижнетагильской городской Думы.

«Единогласная поддержка — это признание того, что действительно Александр Валерьевич очень много вложил в развитие Нижнего Тагила. В частности, если касаемо присвоения звания “Город трудовой доблести”, да, это указ президента Российской Федерации, но, тем не менее, и коллектив “Уралвагонзавода”, и коллектив концерна, и руководитель концерна в лице Александра Валерьевича сделали, конечно, очень много, чтобы всё-таки именно нашему городу, в числе первых двадцати городов, было присвоено высокое почётное звание “Город трудовой доблести”», — сказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Александр Потапов родился в Москве. В 1986 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (с 1989 года — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) по специальности «оптико-электронные приборы» (квалификация — инженер-механик). Возглавляет УВЗ почти 10 лет. Ранее работал на различных должностях в Российском агентстве по обычным вооружениям, в Федеральном агентстве, в Рособоронзаказе и Минпромторге.

Напомним, в прошлом году одним из претендентом на почётное звание был погибший в 1937 году Кузьма Осипович Рудый. Его кандидатуру выдвинул коллектив АНО «Фруктовый сад имени К.О. Рудого». Однако необходимой поддержки она не получила: за присвоение звания селекционеру проголосовали два депутата.