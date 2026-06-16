Тагильчанка отсудила у авиакомпании компенсацию за потерянный багаж

Жительница Нижнего Тагила отстояла свои права в суде, добившись компенсации от авиакомпании Azur Air за потерю багажа во время рейса из Екатеринбурга в Анталью. По прибытии в Турцию женщина не смогла получить свои чемоданы, так как они были отправлены по другому маршруту.

Несмотря на неоднократные обращения, багаж вернули только через несколько дней после возвращения пассажирки в Екатеринбург. Возмущённая ситуацией, она потребовала от авиакомпании возместить убытки, включая стоимость покупки необходимых вещей. Однако перевозчик отказался удовлетворить эти требования.

После безуспешных попыток урегулировать вопрос с авиакомпанией женщина обратилась за помощью в консультационный пункт в Нижнем Тагиле. Специалисты пункта подготовили и направили две официальные претензии в адрес авиакомпании, но и это не дало результата. После повторного отказа авиакомпании специалисты РПН подали исковое заявление в суд.

Суд вынес решение в пользу пассажирки. Мировой судья обязал авиакомпанию выплатить ей 55,4 тысячи рублей. Эта сумма включает возмещение убытков (5 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (20 тысяч рублей), штраф за отказ добровольно урегулировать спор (12,5 тысячи рублей) и судебные расходы (17,9 тысячи рублей).

Авиакомпания попыталась оспорить решение, подав апелляционную жалобу. Однако суд второй инстанции подтвердил законность и обоснованность решения мирового судьи и оставил жалобу без удовлетворения.