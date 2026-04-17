Прокуратура снова выявила нарушения природоохранного законодательства на шахтах ВГОК

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности «Высокогорского горно-обогатительного комбината» (ВГОК).

В ходе проверки исполнения требований законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха были выявлены нарушения на четырёх объектах. Поставленные на госучёт и эксплуатирующиеся шахты «Южная» и «Естюнинская», Высокогорская промплощадка и Лебяжинская промплощадка оказывают негативное воздействие на окружающую среду 1 категории. В соответствии с п.1 ст. 31.1 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица, осуществляющие деятельность на объектах 1 категории, обязаны получать комплексное экологическое разрешение, которого ОАО «ВГОК» получено не было. Кроме того, на Лебяжинской промплощадке не были в срок установлены системы автоматического контроля источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Напомним, в мае прошлого года природоохранная прокуратура уже направляла иск к ОАО «ВГОК» с требованием устранить нарушения, связанные с очисткой выбросов и учётом данных об их источниках в системе. Тогда Ленинский районный суд иск удовлетворил, и комбинату пришлось потратить 20,5 млн рублей на устранение нарушений. Кроме того, в марте этого года шахта «Магнетитовая» была закрыта судебными приставами из-за нарушения требований промышленной безопасности: на объекте отсутствовало резервное оборудование для откачки воды из шахты, что могло привести к трагическим последствиям для работников.

По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила административные дела в отношении генерального директора ОАО «ВГОК» по ч. 1 ст. 8.51 КОАП РФ (невыполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды) и ст. 8.47 КоАП РФ (осуществление хозяйственной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, без комплексного экологического разрешения), а также внесла представление об устранении нарушений.

В итоге юридическое лицо было оштрафовано на 160 тысяч рублей, а должностное лицо комбината привлечено к дисциплинарной ответственности. Организацией уже подготовлены заявки в уполномоченный орган на получение комплексного экологического разрешения, до конца первого квартала 2026 года запланирован монтаж системы автоматического контроля источников выбросов. Фактическое устранение нарушений находится на контроле природоохранного прокурора.