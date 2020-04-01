Правительство попросили ввести автоматическое продление водительских прав на полгода

Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на 6 месяцев, сообщается на сайте организации.

Представители федерации поясняют, что при обмене водительского удостоверения, с момента выдачи которого прошло 10 лет, гражданину нужно предоставить медицинскую справку, а также лично отправиться в подразделение ГИБДД.

«В условиях призыва властей ограничить социальные контакты и перейти на режим самоизоляции посещение медицинских учреждений связано с риском распространения коронавируса. Во многих регионах транспортные комиссии просто не работают, и люди в этих тяжёлых экономических условиях могут остаться без работы. Использование автомобиля в настоящее время — острая потребность и необходимость многих людей, к тому же для сотен тысяч граждан это и трудовая деятельность. И направлять их за медицинской справкой — значит подвергать необоснованному риску. А на безопасность дорожного движения это продление уж точно никак не повлияет», — отмечают в ФАР.

Напомним, неделя с 30 марта по 3 апреля включительно объявлена нерабочей, власти страны попросили граждан в течение этих дней оставаться дома. Запрещается покидать свои дома, за исключением неотложных поводов — похода в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, экстренного посещения врача, выгула собаки, выноса мусора или посещения работы.

По последним данным, в России официально подтверждены 2,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

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