В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса. Всего в стране 2777 заболевших

За сутки число подтверждённых случаев коронавируса увеличилось на 440 — до 2777 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 35 регионах, большинство в Москве — 267 человек.

Также в штабе сообщили, что за сутки от коронавируса умерли 7 человек, общее число жертв составляет 24 человека. Выздоровели на данный момент 190 человек.

Сейчас больных с коронавирусной инфекцией принимают в восьми городских стационарах Москвы: медицинском комплексе в Коммунарке, инфекционных клинических больницах № 1 и 2, в госпитале на Шаболовке, детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой, Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова (новый перинатальный корпус) и городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».