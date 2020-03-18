Нижний Тагил и коронавирус. Онлайн АН «Между строк»

Скорее всего, это будет самый продолжительный наш онлайн. Это бессрочная сводка событий, которые напрямую касаются жителей Нижнего Тагила в новых условиях жизни — сейчас их диктует нам коронавирус. Стоит признать: при любом прогнозе эта тема с нами надолго.

Отмены мероприятий в городе, изменения режимов и графиков работ учебных, медицинских и прочих учреждений — обо всех профилактических мерах, которые вводятся, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, и в Нижнем Тагиле прежде всего. Здесь же будет вся свежая информация о статистике распространения вируса.

Мы начнём наш онлайн «задним числом», с 13 марта, когда стало известно об отмене этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. С этого дня отменённых мероприятий становилось всё больше, как и вводимых карантинных профилактических мер. Самая свежая информация всегда будет вверху.