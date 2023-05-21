«Потрать на лечение своего работного рубль, да хошь три, он же здоровый потом тебе прибытку принесёт на сто рублёв, да ещё благодарен будет до конца жизни». Как создавалась аптечная сеть Нижнего Тагила

19 мая российские аптекари отмечали День работников фармацевтической отрасли, утверждённый 15 мая 2021 года постановлением главы правительства России. До этого работники аптек отмечали свой профессиональный праздник в День медика, в третье воскресенье июня. Позднее торжество для фармацевтов перенесли на 15 октября, и вот теперь новая дата.

Впрочем, выбрана она не случайно. Именно в этот день в 1581 году царём Иваном IV был издан указ, предписывающий создание первой государевой аптеки. Поначалу аптека производила лекарства только для царя, членов его семьи и небольшого числа приближённых ко двору лиц. Государева аптека находилась в Кремле, а лекарственные растения для своих снадобий царёвы провизоры выращивали прямо под его стенами. Первая аптека для «людей разных чинов» была открыта в Москве только 90 лет спустя, в 1672 году, по указу царя Алексея Михайловича. Эффективность аптечных препаратов уже ни у кого не вызывала сомнения, но государь не решился отдать провизорское дело в частные руки.

Этим занялся его сын Пётр, который не только разрешил частные аптеки, но и запретил продавать лекарства «в иных местах помимо аптек». В 1706 году царь-реформатор перенёс из-под стен Кремля на окраину Москвы огород для выращивания лекарственных растений, существенно расширив его и заменив название с Аптекарского огорода на Ботанический сад. А в 1789 году в России был издан первый Аптекарский устав (сборник правил изготовления и хранения лекарственных препаратов) и определена «аптекарская такса» — прейскурант на услуги фармацевтов и готовые лекарства. За нарушения обоих документов полагались суровые наказания, в том числе «бесчестие и битьё батожьём», а то и тюремное заключение. Вообще, аптекарское дело в России всё время находилось под жёстким государевым контролем. Репрессии на провизоров могли обрушиться за малейшее нарушение. Так, в 1795 году Сенатом были учинены розыски по 27 случаям нарушения правил изготовления, хранения и продажи лекарств в Петербурге и Москве, тогда как на эти два города в те времена приходилось всего 23 аптеки.

В середине XVIII столетия здравоохранением для рабочих занялись и Демидовы. Сначала Григорий и Прокофий Акинфиевичи завели в своих вотчинах докторов, а в 1758 году по указу Никиты Акинфиевича в посёлке Нижнетагильского завода был создан «хоспиталь для мастеровых и работных».

Первоначально госпиталь размещался в двух зданиях барачного типа, которые построили на холме близ старой заводской заставы и улицы Загородной. Один барак предназначался для больных, другой служил жильём для фельдшера и доктора, а также лабораторией, где готовились лекарства. Рядом с «хоспиталем» разбили аптечный огород, где высаживали лекарственные растения: чистотел, ромашку, кипрей, чабрец и другие. Семена растений Никите Акинфиевичу регулярно высылали братья. Для «варки пластырей и настоек да составления разных снадобий» из столицы выписали опытного провизора, в ученики которому определили «трёх смышлёных отроков». Для работающих на заводе, в рудниках, на жжении угля лечение в заводском госпитале и все лекарства из местной аптеки были бесплатными.

По этому поводу Прокофий Демидов писал младшему брату: «Потрать на лечение своего работного рубль, да хошь три, он же здоровый потом тебе прибытку принесёт на сто рублёв, да ещё благодарен будет до конца жизни».

Никита Акинфиевич Демидов в распоряжении о работе госпиталя писал приказчику Соловьёву: «Лечить в хоспитале не токмо переломы, ушибы, вывихи, а и ожоги, скорбь живота и простуды тоже, лекарств для того не жалеючи. А ежели кто отказывается от лекарств и ходит лечиться к бабкам, то чорт с ним, помрёт — дурака не жалко».

Заметной вехой в развитии аптечного дела в Нижнем Тагиле стало строительство нового здания заводского госпиталя, инициированное Николаем Никитичем Демидовым. В 1820 году он переманил с Гороблагодатских заводов инспектора госпиталей, известного врача, доктора медицинских наук, выпускника Виленского университета Онуфрия Игнатьевича Нехведовича. Изучив состояние медицинской помощи на демидовских заводах, доктор Нехведович предложил Николаю Никитичу построить новый госпиталь и предусмотреть в нём отдельное помещение для провизорной лаборатории. Идея Демидову понравилась, и он предложил доктору составить подробное описание здания, а затем назначил Онуфрия Игнатьевича куратором строительства нового госпиталя. Нехведович оказался въедливым инспектором, и заводской архитектор Александр Чеботарёв, ведущий строительство сразу нескольких объектов, был вынужден уделять заводскому госпиталю львиную долю своего времени.

Когда здание госпиталя было готово, Онуфрий Игнатьевич первым делом распорядился разместить в одном из флигелей госпитальную аптеку. Он же реорганизовал её работу так, что отпуск лекарств стал производиться круглосуточно.



Флигель, где располагалась первая заводская аптека (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Bezymjannyj-3-41.png)



Онуфрий Игнатьевич Нехведович проработал в нижнетагильском заводском госпитале 18 лет, из них 12 лет в должности главного врача. За это время он выбил у заводовладельцев средства на покупку диагностического и лечебного оборудования, привлёк на работу в Нижний Тагил высококвалифицированных медиков. При нём госпиталь стал одним из крупнейших медицинских учреждений Урала. В числе тех, кого Нехведович переманил к себе, был молодой врач широкого профиля Пётр Рудановский, ставший впоследствии главным врачом госпиталя. В 1838 году доктор Нехведович уходит в отставку, сославшись на состояние здоровья. Демидовы не препятствовали уходу Онуфрия Игнатьевича: ему были выплачено годовое содержание — более 900 рублей серебром, а Павел Николаевич Демидов распорядился выдать ещё и 1000 рублей серебром премиальных за «добросовестную службу на заводах».

До 1860-х годов заводская аптека была единственной в Нижнем Тагиле. Она обслуживала все заводы Нижнетагильского округа. На всех заводах, где были открыты фельдшерские пункты, существовали аптекарские отделы, которые выдавали лекарственные средства по рецептам заводских врачей. Формально все лекарства по-прежнему отпускали бесплатно, но фактически начиная с 1840 года с каждого работающего на демидовских заводах удерживалось по полушке (1/4 копейки) с недельного заработка на содержание медицинской службы.

После крестьянской реформы 1861 года медицинское обслуживание населения попало в ведение земств. Верхотурское земство, в зоне ответственности которого находились все заводы Нижнетагильского округа, выразило готовность принять на баланс медицинскую службу демидовских заводов, но заводовладельцы категорически отказались передавать госпиталь и его подразделения земскому управлению. Пришлось земству самостоятельно выстраивать свою систему медицинского обслуживания населения. В 1871 году в Нижнем Тагиле начал практиковать земский врач Пётр Васильевич Кузнецкий. Помимо врачебной деятельности, Кузнецкий преподавал в созданной им фельдшерской школе и работал над созданием земской больницы в Нижнем Тагиле. Он же организовал при земском доме в Нижнем Тагиле аптечный отдел. Позднее, когда в 1884 году по его инициативе была построена Нижнетагильская земская больница, при ней были открыты и провизорная лаборатория, и аптека.



Нижнетагильская земская больница (фото конца XIX в. / общ. достояние)



В это время лекарства в аптеках уже отпускались за наличный расчёт. В земской аптеке они были немного дешевле за счёт субсидий земского правления. В заводской же аптеке цены были выше.

В 1890-х годах управляющий нижнетагильской земской аптекой коллежский секретарь Андрей Никифорович Лохтин заметил, что наиболее состоятельные обыватели заводского посёлка готовы платить за лекарства куда больше, но при этом они хотят быть уверены в том, что препараты самые качественные. Многие тагильчане тогда стали ездить за лекарствами в Екатеринбург, считая, что тамошние провизоры более грамотные и честные. Все эти наблюдения подтолкнули Андрея Никифоровича к решению открыть в Нижнем Тагиле частную аптеку. Сам Лохтин уже был известен как опытный провизор и ответственный человек.

В 1908 году Андрей Лохтин решается открыть собственную аптеку. Для этого он снимает помещение из трёх комнат на перекрёстке улицы Шамина (ныне — улица Карла Маркса) и Балыковского переулка (ныне — улица Огаркова) в доме, где находились рабочая столовая и земская библиотека. Помощницей Андрею Никифоровичу стала выпускница Казанского университета провизор Антонина Подкопаева. Сам Лохтин при этом продолжал работать в земской аптеке.



Дом, где первоначально находилась аптека Лохтина (фото неизв. автора 1903 г. / общ. достояние)



Штат первой частной аптеки в Нижнем Тагиле состоял из двух человек: управляющего и аптекарского помощника. В 1912 году он увеличился, на работу была принята дочь Андрея Никифоровича Ангелина. В том же году Лохтин начинает строить собственный дом, где на первом этаже должна была находиться его аптека, а второй этаж предназначался для проживания семьи провизора. Строительство продолжалось четыре года, и в 1916-м аптека переехала в новое здание, известное ныне как «Объект культурного наследия аптека А. Н. Лохтина» (у. Карла Маркса, д. 29).

Аптека Лохтина (фото неизв. автора, 1916 г. / общ. достояние) Аптека Лохтина (фото неизв. автора, 1920 г. / общ. достояние)

Аптека Андрея Никифоровича Лохтина предлагала населению готовые лекарства, услуги провизора, перевязочные материалы, широкий ассортимент минеральных лечебных вод. Цены в аптеке были выше, чем в заводской и земской, но свою клиентуру Лохтин нашёл довольно быстро: услугами его аптеки пользовались состоятельные тагильчане, в том числе купечество. В октябре 1917-го Андрею Лохтину пришлось свернуть свой аптечный бизнес. Решением Нижнетагильского совета здание аптеки было реквизировано, а сам провизор с семьёй уехал в Пермь, где стал работать в качестве эксперта-оценщика при муниципализации аптек в 1918 году. В ноябре 1918-го Андрей Никифорович заболел тифом и спустя два месяца скончался. Его аптека в Нижнем Тагиле ещё некоторое время проработала по своему назначению, а в 1923 году в здании была размещена санитарно-бактериологическая станция.

С 1936 года все тагильские аптеки перешли под управление Свердловского областного отделения Главного аптечного управления. После Великой Отечественной войны число аптек в нашем городе стало постоянно расти. Появились центральные районные аптеки, которые не только обеспечивали потребность населения в лекарствах, но и занимались информированием о поступлении товаров почтовыми открытками, доставкой медикаментов на дом тяжелобольным и инвалидам, приёмом заказов на доставку по телефону, прокатом медицинского инвентаря. В соответствии с нормативами 1979 года, разработанными Минздравом СССР, одна аптека должна была обслуживать до 11 тысяч жителей. В 1970–1980-х годах в Нижнем Тагиле и Пригородном районе действовало более 40 аптек, из них в самом городе — 23. В этот период число аптечных работников в Нижнем Тагиле достигало 1027 человек, все они являлись специалистами с высшим и средним специальным образованием. На фармацевтов обучали и в Нижнетагильском медицинском училище.



Аптека на углу улиц Победы и Пархоменко (фото неизв. автора, 1964 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//Stihijnyj-bazarchik-i-zdanie-apteki-po-ul.-Parhomenko.-

1964-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2676.jpg)



Сейчас в Нижнем Тагиле работает 12 аптечных сетей, в том числе сеть «Центральная аптека», которая единственная в городе обладает лабораторией для производства мазей, микстур, растворов и других лекарственных препаратов.