Карла Маркса — самая «купеческая» улица старого Тагила, названная в честь главного критика капитализма. Часть 1

Сейчас мало кто знает, что в XVIII–XIX столетиях была на уральских и сибирских заводах интересная традиция — называть одну из улиц заводского посёлка именем плотинного мастера. Делалось это в знак уважения и признательности, ведь именно от состояния заводской плотины зависела работа всего завода. Плотинный мастер имел на заводах большие привилегии, в число которых входил и выбор места для постройки дома. Собственные дома плотинные мастера строили вблизи своей зоны ответственности, а рядом обычно строились близкие родственники. Так и возникали улочки или улицы, которые назывались именами, а точнее фамилиями, плотинных мастеров. В нашем городе тоже есть такая улица, которая ныне носит имя главного теоретика коммунизма Карла Маркса. Своё нынешнее название она получила в 20-х годах XX века, а до переименования была улицей Шамина.

Надо отметить, что с историей названия этой улицы произошла любопытная коллизия: названная по фамилии плотинного, служившего при демидовском заводе в XIX веке, после революции она была переименована… в улицу Шамина, но уже в честь тагильского революционера Александра Шамина, убитого жандармами в 1907 году во время второй всеуральской стачки рабочих. Тогда Нижнетагильский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов постановил: «Считать улицу Шамина названной в честь пламенного борца за свободу рабочего класса А. Г. Шамина, зверски замученного в царских застенках в декабре 1907 г.». Но несколько лет спустя выяснилось, что революционер Александр Шамин состоял не в партии большевиков, а представлял социалистов-революционеров (эсеров). Улицу тут же внесли в списки для переименования и в 1931 году дали ей имя Карла Маркса.

Начиналась улица Шамина не там, где сейчас, а «от нулевого столба», что был вкопан возле Зелёного моста. «Нулевым» называли верстовой столб, от которого замеряли все дороги Нижнетагильского завода. Говорят, что дом плотинного стоял где-то рядом с «нулевым столбом». К слову, заканчивалась улица вовсе не в районе железнодорожного вокзала, как сейчас, а примерно в районе нынешней улицы Красноармейской. Последним плотинным на Нижнетагильском заводе был мастер по фамилии Томбасов, который совмещал эту должность с должностью инспектора по надзору за мостами. Говорят, что он занимался ещё и строительными подрядами, но что, где и когда он построил — неизвестно. Ни дом плотинного, ни «нулевой» столб до наших дней не сохранились.

Начало улицы Шамина (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Встав спиной к Зелёному мосту, мы и начнём нашу прогулку по бывшей улице Шамина, а ныне — Карла Маркса, знакомясь по пути с местными достопримечательностями, которых здесь и сегодня пруд пруди, а раньше было ещё больше.

Справа, где сейчас раскинулся сквер Рабочей молодёжи, в 1911 году стояло «пожарное депо» — пожарная часть Тагильского добровольного пожарного общества с большим по тем временам конным обозом. До этого здесь на протяжении 100 лет была дровяная площадь. Слева, на углу улиц Шамина и Средней Ерзовки (ныне — Островского), находился каменный дом главного механика Высокогорского рудника Давида Павловича Епимахова. Дом простоял до середины 1960-х годов.

Перейдя улицу Среднюю Ерзовку, с левой стороны мы могли бы увидеть большой двухэтажный дом фотографов Шестаковых. Дом не дожил до наших дней: на его месте сейчас жилая 9-этажка (Карла Маркса, 1) и магазин «Детский мир».

Дом Шестаковых (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild6264-3434-4632-b435-383437646464/2.png)

Следом за домом Шестаковых, через узкий переулок, находится большая усадьба Головановых- Серебряковых, построенная после 1863 года заводским мастером Александром Ефимовичем Серебряковым, который решил завести в Нижнем Тагиле собственное производство инвентаря и железоскобяных изделий. Позднее Серебряков породнился с купеческим семейством Головановых и создал совместное предприятие «Торговый дом Серебряков, Голованов и К». Усадьба дожила до наших дней, получив статус историко-архитектурного памятника, а в 2000-х — объекта культурного наследия. После 1917 года в ней находились рабочее общежитие, служебные квартиры завода им. Куйбышева, городской военный комиссариат.

Усадьба Головановых-Серебряковых (фото Владимира Серова / с разрешения автора)

Усадьба Головановых-Серебряковых (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Усадьба Головановых- Серебряковых (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Напротив серебряковской усадьбы возвышался дом главного уполномоченного Демидовых в Нижнетагильском заводском округе Жонес-Спонвиля — инженера-металлурга и выдающегося управленца. Анатолий Октавович Жонес-Спонвиль родился в 1830 году во Флоренции. Обучение проходил в лучших учебных заведениях Европы, в том числе в знаменитой Горной школе в Париже. Был признанным специалистом в области бессемерования стали. В 1852 году он был принят на службу в Главную контору Демидовых в Петербурге, а через 16 лет переведён на Урал на должность главного уполномоченного. Елим Павлович Демидов называл его «мастером компромиссов» за то, что Жонес-Спонвиль умело гасил конфликты между рабочими заводов и администрацией Главного правления.

Дом А. О. Жонес-Спонвиля (фоторепродукция: И. Т. Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Avgust-1926-g.-Dom-upravljajushhego-vsemi-zavodami-Demidovyh-Zhonesa-Sponvilja.-Na-zadnem-plane-Vhodo-Ierusalimskij-sobor.-Sprava-bogodelnja-po-drugim-svedenijam-prijut-dlja-devochek.jpg)

Дом А. О. Жонес-Спонвиля (фоторепродукция: И. Т. Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Avgust-1926-g.-Dom-upravljajushhego-vsemi-zavodami-Demidovyh-Zhonesa-Sponvilja.Tagilskij-kraeved-oktjabr-1989-1.jpg)

Одно время с подачи тагильских краеведов и музейных работников широко обсуждалась версия о том, что Анатолий Октавович являлся внебрачным сыном Павла Николаевича Демидова. Но до сих пор эти сплетни не нашли документального подтверждения. Вне службы Жонес-Спонвиль любил ходить на охоту, коллекционировал минералы и бабочек. После окончания Гражданской войны «дом Жонеса» некоторое время послужил новым властям, а затем был признан аварийным и разобран на дрова. Сейчас на его месте стоит здание колледжа им. Никиты Демидова (бывший индустриально-педагогический техникум).

Колледж им. Н. А. Демидова (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

За домом Жонес-Спонвиля находились два здания: типография мещанина Лебедихина и дом купца Митькина. Эти строения не дожили до наших дней.

Куда больше повезло зданию напротив, которое известно как дом купца Злоказова. Принадлежал он торговому дому «Злоказовы-сыновья и К», который вполне успешно торговал пивом и водкой по всему Екатеринбургскому уезду. Дом был самым нарядным на улице. Его фасады были богато украшены вставками из малахита, а изящное резное крыльцо до сих пор привлекает к себе взгляды прохожих. В городе ещё жива легенда о том, что из этого дома куда-то в сторону пруда тянется подземный ход, где после революции Злоказовы спрятали свои богатства. В легенду верят охотники за кладами и некоторые краеведы, хотя Злоказовы-сыновья уехали из Нижнего Тагила ещё в 1910 году, сдав свой дом в аренду Верхотурскому земству. В советское время здесь долгое время располагались художественные мастерские. Ныне здание находится в плачевном состоянии, но о планах городских властей относительно его ремонта и реставрации ничего не слышно.

Дом Злоказовых (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

Дом Злоказовых (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

Не сохранилось на улице Карла Маркса ещё несколько исторических зданий: дом купца Василия Кожевникова, дом крепостного архитектора Луценко, дом известного тагильского кондитера Пауля Мецгера. Их, не имевших статуса памятника истории и архитектуры, снесли в 60–70-х годах ХХ века, осуществляя планы застройки города.

На чётной стороне улицы внимание прохожих привлекает двухэтажный особнячок, в котором до недавнего времени располагался магазин радиодеталей. Здание принадлежало купцам отцу и сыну Колодкиным и было построено исключительно с целью извлечения доходов.

Дом купцов Колодкиных (фото: Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/4130/38263697.4b/0_82ca5_a23bd882_XXL.jpg)

Здесь же, но по нечётной стороне улицы находится трёхэтажное здание, известное как дом купца Треухова. Первоначально дом выглядел иначе. Построил его известный в Тагиле купец Андрей Иванович Треухов, который занимался скупкой платины и золота, добывал медную и железную руду и торговал всем, что приносило доход. В 1912 году Треухов построил роскошный дом с большим уютным садом. Дом вызывал удивление и восхищение у тагильского обывателя: изысканные оконные переплёты и двери из красного дерева, подоконные доски, украшенные сложным растительным орнаментом, позолота на дверных ручках, красивое чугунное литьё, кованые решётки, огораживающие сад, и собственная паровая котельная в подвале дома. После революции и Гражданской войны дом реквизировали и передали Госбанку.

Дом купца Треухова (фото неизв. автора, 1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//1-k-kopija-2-kopija.jpg)

В 1930-е годы дом был достроен двумя этажами, но при этом строители сохранили многие элементы декора, решётки, литьё и даже двери и окна. Госбанк переехал в специально построенное здание, а в треуховском доме в разное время размещались узел связи, редакция городского радио, редакция газеты, другие советские учреждения, служебные квартиры горисполкома.

Дом купца Треухова (фото Дмитрия Макеева, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/4122/38263697.4b/0_82ca3_f63fbf14_XXL.jpg)

Рядом с треуховским домом находился дом мещанина Чиркова, где в дореволюционный период располагались булочная, пекарня, рабочая столовая. В 1911–1916 годах часть дома занимал частный «Аптекарский магазин» провизора Лохтина.

Дом Чиркова (фото неизв. автора, 1910-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil//Uvelichennyj-fragment-snimka-s-derevjannym-domom.-1903-g-kopija.jpg)

В советское время в этом доме находились библиотека, пивная, магазин ОРСа (отдела рабочего снабжения) завода им. Куйбышева, а в 1970-х на его месте был построен ресторан. В 2000-х здание было приватизировано и ныне сдаётся в аренду.

Здесь, у бывшего Балыковского переулка, в конце XIX века и заканчивалась улица Шамина. В первые годы ХХ столетия улицу продлили до пересечения с нынешней Первомайской.

Продолжение следует…

(с) 2024. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»