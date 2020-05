Песков назвал точными данные о смертности от коронавируса в России

Информация о смертности в России от коронавируса является точной, заявил американскому телеканалу CNBS пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы ничего не скрываем», — сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о недостоверности российской статистики. Песков уточнил, что причина смерти устанавливается путём проведения вскрытия — эта практика позволяет «вести точные подсчёты» и определять, отчего умер человек.

«В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводят патолого-анатомических исследований», — добавил пресс-секретарь.

Ранее The New York Times (NYT) и Financial Times заявили о занижении смертности от коронавируса в России на 70% — вывод был сделан на основе статистики общей смертности в апреле. В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию СМИ и отправили разъяснения. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса, а МИД сообщил о старте кампании по дезинформации против России о коронавирусе.

Напомним, ранее «Медиазона» сообщила о смерти по меньшей мере 186 росийских медиков от коронавируса. Издание исследовало «Список памяти» — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. Из 222 упомянутых там медиков благодаря официальным сообщениям ведомств и чиновников, региональных оперативных штабов, СМИ и родственников «Медиазоне» удалось подтвердить гибель 165 медиков. Издание выдвигает два предположения, почему в России гибнет так много медиков: первое объяснение — российскую статистику смертности от коронавируса занижают, второе предположение — высокий риск из-за нехватки индивидуальных средств защиты. «Медиазона» сообщает, что около 80% врачей в России сталкивались с нехваткой СИЗ, чиновники эту проблему отрицают.

