«Медиазона» сообщила о смерти 186 росийских медиков от коронавируса

В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков, со ссылкой на результаты собственного исследования пишет «Медиазона».

Издание исследовало «Список памяти» — созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса. Из 222 упомянутых там медиков благодаря официальным сообщениям ведомств и чиновников, региональных оперативных штабов, СМИ и родственников «Медиазоне» удалось подтвердить гибель 165 медиков. Издание также обнаружило ещё несколько случаев смерти врачей, которых не было в «Списке памяти».

По данным исследования, две трети подтверждённых случаев приходится на Москву, Подмосковье, Петербург и Дагестан. В трёх последних регионах власти признали гибель 70 врачей, в Москве власти гибель медиков не комментируют.

«Медиазона» пишет, что в России, по официальным данным, от коронавируса умерли 2864 человека. Таким образом, доля врачей и медицинских работников в общем количестве смертей составляет 7%, что в 13 раз выше, чем в Великобритании, в 10 раз — чем в Италии, в 27 раз — чем в Испании, в 14 раз — чем в США, в 4 раза — чем в Иране и в 29 раз — чем в Германии.

Издание выдвигает два предположения, почему в России гибнет так много медиков: первое объяснение — российскую статистику смертности от коронавируса занижают, второе предположение — высокий риск из-за нехватки индивидуальных средств защиты. «Медиазона» сообщает, что около 80% врачей в России сталкивались с нехваткой СИЗ, чиновники эту проблему отрицают.

Всего в России на сегодня выявили почти 300 тысяч заболевших коронавирусом, умерли от инфекции более 2,8 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».