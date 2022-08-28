Намедни. Нижний Тагил, 1993 год

1993-й называют годом окончательного крушения надежд на возвращение прежнего уклада жизни. Полтора года существования в новых условиях «развивающегося рынка» многих убедили в том, что страна не готова к резкой смене общественно-политического строя, а реформы, которые пытаются проводить в стране, требуют длительной подготовки. Недовольство населения росло. В России начался затяжной конфликт правительства и Верховного совета.

ЯНВАРЬ

В январе в Нижнем Тагиле праздновали 55-летие создания автотранспортного цеха НТМК. В те же морозные январские дни было создано структурное подразделение металлургического комбината «Торговый дом «Ником» и завершилась приватизация медико-инструментального завода. На январской сессии Нижнетагильского городского совета депутатов режиссёр Владимир Вейде выступил с концепцией нового театра и попросил депутатов помочь с его организацией. Речь была встречена аплодисментами и обещаниями всесторонней и незамедлительной помощи.

7 января на УВЗ был пущен цех изготовления цистерн, созданный на основе оборудования и технологии австрийской фирмы Haeusler («Хойслер»). А 15 января в Нижнем Тагиле было зарегистрировано муниципальное предприятие «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Тем временем в стране происходили важные события.

3 января в Москве был подписан договор СНВ-2 между Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией, по которому обе стороны обязались сократить на две трети число имеющихся у них ядерных боеголовок. 12 января Москва и Санкт-Петербург стали самостоятельными субъектами Российской Федерации, получив статус городов федерального значения.

27 января военнослужащий Иван Кислов, служивший в одной из строительных частей Хабаровска, совершил неудачное покушение на президента России Бориса Ельцина. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым и поставила ему диагноз «шизофрения». По решению суда Кислов был отправлен на принудительное лечение в Хабаровскую спецбольницу, откуда он уже не вышел.

ФЕВРАЛЬ

В феврале 1993 года премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин подписал распоряжение по созданию Федеральной целевой программы по оздоровлению окружающей среды и населения города Нижний Тагил. Программа, рассчитанная на период с 1995 по 2001 год, соответствовала федеральным приоритетам: создание условий для улучшения качества жизни, снижение вредного воздействия на окружающую среду, улучшение состояния здоровья жителей.

12 февраля был подписан договор учредителей о создании и деятельности Молодежного театра Нижнего Тагила.



Коллектив Молодёжного театра (фото Тимофея Дубинина / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/culture/images/1255.jpg)



В феврале в Екатеринбурге был задержан председатель свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана Владимир Лебедев — организатор легендарного захвата многоэтажек на Таганской, куда заехали семьи воинов-афганцев. Но Лебедева задержали не за этот эпизод, а за хулиганские действия. Следствие длилось два года, Лебедева осудили на пять лет лишения свободы, он отсидел три с половиной, вышел на волю, но вскоре был убит. В эти же дни на Свердловской киностудии завершились работы над фильмами «Макаров» (16+) и «Мафия бессмертна!» (16+). Первый за 1993–1995 годы соберёт полтора десятка призов различных международных кинофестивалей, второй станет самой продаваемой картиной Свердловской киностудии в 1990-х годах.

17 февраля в России было учреждено РАО «Газпром».

20 февраля в Тюмени был угнан самолёт Ту-134 с 76 пассажирами. Борт приземлился в Швеции, где угонщики сдались властям, но были депортированы в Россию. Организатор угона Тамерлан Мусаев получил 12 лет тюрьмы.

МАРТ

22 марта состоялось заседание Нижнетагильского малого совета, где обсуждался один вопрос — об общественно-политической ситуации в Российской Федерации. Ситуация была очень тревожной: конфронтация между Верховным советом РФ и президентом страны Борисом Ельциным достигла критического уровня и грозила глубоким расколом общества. Всё это происходило на фоне роста цен, задержки зарплат, роста уровня преступности. Особенно сильно обострилась криминальная обстановка в Екатеринбурге, где 4 марта были убиты директор бизнес-клуба «Глобус» Сергей Долгушин и гендиректор НПО «Надеждинск» Сергей Молофеев, а 26 марта был задержан один из лидеров «центральной» криминальной группировки Михаил Кучин. По неофициальным данным, в марте количество преступлений в области, по сравнению с февралём, увеличилось на 75%.

В марте областные власти объявили о проведении в апреле референдума «О расширении полномочий Свердловской области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе Российской Федерации». По области поползли слухи о скором образовании Уральской Республики, куда войдут Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская области и Республика Башкортостан.

10 марта в Москве открылся 8-й Внеочередной съезд народных депутатов Российской Федерации. 12 марта на чрезвычайной сессии Верховного совета РФ депутаты проголосовали за ограничение полномочий президента и отклонили поправки к Конституции, предложенные Ельциным. 26 марта съезд народных депутатов принял решение провести референдум о доверии президенту.

АПРЕЛЬ

1 апреля в очередной раз подскочили цены на продукты первой необходимости. Буханка серого хлеба (ныне — «Дарницкий») стала стоить 210 рублей, белого пшеничного — 250; десяток яиц — от 800 до 1000 рублей (в зависимости от категории), литр молока — 300–350 рублей, килограмм мяса — от 2000 до 3500 рублей, кило варёной колбасы — от 850 («Студенческая») до 1500 («Докторская») рублей. Спустя пару дней Госкомстат России опубликовал данные, согласно которым средний размер заработной платы по стране составил 55 800 рублей, а средний размер пенсии — 19 000. Данные Свердловского управления статистики были куда скромнее.

25 апреля в Свердловской области состоялся анонсированный в марте референдум «О расширении полномочий Свердловской области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе Российской Федерации». Явка на него составила 67%, а 83,4% проголосовавших сказали «да» будущей Уральской Республике.

15 апреля Нижнетагильский котельно-радиаторный завод стал открытым акционерным обществом. Руководство завода объявило о выпуске акций, которые в ближайшее время будут розданы всем работникам, кто проработал на заводе два года и более. Количество выданных акций зависело от стажа работы на предприятии.

29 апреля своё 30-летие отметил кинотеатр «Россия». А на следующий день, 30 апреля, 60-летний юбилей отпраздновал Нижнетагильский аэроклуб.



Кинотеатр «Россия» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//80-9-maja-1962-goda.-Kinoteatr-nazvan-Rossija.jpg)



5 апреля в московском эфире появилась новая радиостанция — «Авторадио».

6 апреля в результате аварии на Сибирском химическом комбинате в Северске произошёл выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Облучению подверглись 1946 человек.

25 апреля состоялся Всероссийский референдум, в котором приняли участие 64,05% избирателей. Результаты референдума показали, что политику президента Ельцина одобряют 53% граждан, а 57% считают, что президент заслуживает доверие народа. Впрочем, не прошло и двух дней, как в прессе стали появляться сведения о многочисленных нарушениях и подтасовках во время голосования.

МАЙ

Май на Урале начинался с громких и трагических событий. 2 мая в Екатеринбурге был произведён выстрел из гранатомёта «Муха» по зданию областного управления по борьбе с организованной преступностью. Как выяснилось на следующий день, выстрел был произведён около полуночи с территории Михайловского кладбища.

9 мая во время празднования в Нижнем Тагиле Дня Победы на Театральную площадь рухнул самолёт Як-52 (борт. номер 135), который выполнял демонстрационные полёты над центром города. Управлял самолётом 32-летний лётчик-инструктор Нижнетагильского авиаклуба Александр Данилов. В результате катастрофы погибли 19 человек, в том числе двое детей, ещё 17 были госпитализированы. С 11 по 13 мая в городе был объявлен траур.



На месте крушения самолёта (фото Геннадия Инишева / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/tragicheskaja-aviakatastrofa-9-maja-voskresene-1993-g//i-1.jpg)



Трагедия в Нижнем Тагиле была не единственной. В тот же самый день и почти в то же самое время в Саранске во время празднования Дня Победы вертолёт Ми-2 врезался в жилой дом. В результате два человека погибли, трое получили ранения.

10 мая на РТР вышел первый выпуск сатирической программы «Городок» с Юрием Стояновым и Ильёй Олейниковым, ставшей одной из любимых передач россиян на «второй кнопке». «Городок» выходил до ноября 2012 года.

21 мая кинорежиссёр Никита Михалков возглавил Российский фонд культуры.

ИЮНЬ

11 июня 1993 года в Нижнем Тагиле начало работу отделение Федерального казначейства.

12 июня вблизи Серова в результате повышения уровня воды в реках и прудах была прорвана плотина Киселёвского водохранилища на реке Какве. За два дня наводнения пострадали около 6500 человек, из них 15 погибли, 8 пропали без вести. Кроме того, в больницы попали 43 человека. В зоне затопления оказались 1772 дома, 1250 из них стали непригодными для жилья. Также были разрушены один железнодорожный и пять автомобильных мостов, размыто 500 метров главного железнодорожного пути. Вода спала только 14 июня. Общий ущерб составил более 63 млрд рублей. В те же дни, чтобы избежать повторения трагедии под Серовом, начался частичный спуск воды с Ленёвского водохранилища, Черноисточинского и Тагильского прудов.

29 июня «порадовал» жителей Свердловской области и «Свердлупрстат», констатировавший рост цен на продовольственные товары на 12–15%.

В Москве с 3 по 5 июня проходили совещания и консультационные встречи между сторонниками президента Ельцина и противниками его курса. 15 июня Кубу покинули последние российские войска. 17 июня был основан холдинг «РБК», а 24 июня в Москве в результате столкновения автомобилей на Дмитровском шоссе и возгорания бензовоза погибли 12 и были ранены 42 человека.

30 июня курс доллара на торгах ММВБ впервые превысил отметку в 1000 рублей и составил 1024 рубля за доллар.

ИЮЛЬ

1 июля Свердловский облсовет принял решение о провозглашении Уральской Республики и начале работы над её Конституцией.

21 июля в Нижнем Тагиле была образована таможня.

13 июля произошёл бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда группы погранвойск Российской Федерации в Таджикистане. В ходе боя с афганскими моджахедами пограничники 11 часов отражали атаки боевиков, но были вынуждены отступить, потеряв 25 человек убитыми. Через несколько часов застава была отбита. Позднее шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо — посмертно.

26 июля в России началась денежная реформа, которая должна была укротить инфляцию и попутно ускорить обмен оставшихся в обращении денежных знаков 1961–1992 годов на купюры нового образца. Уже через два месяца стало ясно, что обуздать инфляцию не удастся, а население в очередной раз потеряло свои накопления. Именно по поводу итогов этой реформы премьер-министр Черномырдин произнёс свою знаменитую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://static.auction.ru/offer_images/2017/02/08/02/big/H/HOoApBXGDLD/banknoty_sssr_i_rossii_178_banknot_obligacii_loteree_t_d_v_podarok.jpg)



АВГУСТ

1 августа Дзержинский район отмечал своё 60-летие. И хотя дата эта была неточная и в чём-то притянутая, вагоностроители отпраздновали юбилей с размахом.

5 августа труппа Молодёжного театра в честь Дня города показала тагильчанам пьесу для детей по сказкам Дональда Биссета «Забытый день рождения». Сам День города в 1993 году остался без традиционного девиза. Как это получилось, никто толком сказать не мог. Просто о нём забыли. Позднее девизом провозгласили 60-летие Дзержинского района.

12 августа прославило Нижний Тагил на всю Россию. В этот день на Вагонке повздорили две ОПГ — местная и приезжая, состоящая из уроженцев Кавказа. Суть конфликта заключалась в разделе рынка сбыта овощей и фруктов в Дзержинском районе. На стороне южан был численный перевес. Тогда местные «братки» захватили танк, возвращавшийся на завод с испытательного полигона, и отправились на нём на переговоры. Несмотря на то, что танк до места «стрелки» не доехал, застряв в глубокой канаве, он стал убедительным аргументом в споре. Конфликт удалось погасить без стрельбы, но угонщиков танка и инициаторов разборки арестовали.



Фото из архива «Областной газеты» / фрагмент ориг. изображения

(https://www.oblgazeta.ru/media/article_photos/0346a195e29ce5804ceefac7fcb9b53fdfaa4f337e94c0bfffb08db1.jpg.1024x0_q85.jpg)



15 августа отмечал День города и Екатеринбург. Праздник отличался пышностью мероприятий и обилием гостей. В театрализованном шествии по улицам города прошли артисты в образах царя Петра, Екатерины II, Татищева и де Генина, состоялось авиашоу, на Плотинке провели парад военно-исторических клубов, выступали песенные и танцевальные коллективы. Горожане ждали концерта Ирины Понаровской и Валерия Леонтьева. Но за несколько минут до начала пошёл ливень, который залил звуковую аппаратуру, и столичные гости не смогли спеть. Завершили празднование выступление сводного духового оркестра Уральского военного округа и салют.

Тем временем в стране начинался серьёзный внутриполитический кризис.

19 августа президент РФ Ельцин, выступая по радио и телевидению, заявил, что деятельность Верховного совета угрожает безопасности России, что спровоцировало новое обострение противостояния президента и депутатов. Завершался август сообщениями о двух авиакатастрофах в Алдане и Хороге, в которых в общей сложности погибли 106 человек.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября в программу обучения учебно-производственного комбината Ленинского района были введены новые профили: «Основы экономики и бухгалтерского учёта» и «Обработка древесины». Одновременно с этим из программы исключили ставшие непопулярными рабочие специальности: токарь, слесарь-инструментальщик, фрезеровщик, слесарь КИПиА, электрик.

С 8 по 10 сентября в Нижнем Тагиле прошла Международная научная конференция «Сохранение индустриального наследия: мировой опыт и российские проблемы».

14 сентября 1993 года в Екатеринбурге состоялся семинар «Уральская Республика и целостность российского государства», было подписано заявление глав Свердловской, Пермской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей о намерении участвовать в разработке экономической модели Уральской Республики. 29 сентября Свердловский областной совет принял за основу проект Конституции Уральской Республики. Проект был опубликован в газете «Республика» и других областных печатных СМИ, и началось всенародное обсуждение его разделов.

В стране тем временем нарастала напряжённость. Продолжались споры с Украиной о судьбе Черноморского флота, росло число беженцев из Абхазии, Таджикистана и северокавказских регионов. 18 сентября последние российские военнослужащие покинули территорию Польши. А 21 сентября начались события, которые в современной истории называются «Конституционный кризис 1993 года»: Верховный совет РФ вступил в открытое вооружённое противостояние со сторонниками президента Ельцина. Здание ВС, которое захватили мятежные депутаты, было окружено силовиками и армейскими подразделениями, в нём были отключены свет и вода.

ОКТЯБРЬ

События этого месяца, произошедшие в Нижнем Тагиле, меркнут перед тем, что творилось в столице с 2 по 4 октября. 2 октября на Смоленской площади Москвы произошли столкновения между боевыми группами сторонников Верховного совета и столичной милицией. 3 октября мятежники попытались захватить телецентр в Останкино и взяли штурмом здание мэрии Москвы. А 4 октября начался обстрел из танков Белого дома — здания Верховного совета РФ. После начавшегося в здании пожара депутаты согласились сдаться и сложить оружие. Председатель ВС Руслан Хасбулатов и ряд активных противников президента были арестованы.



Жители Москвы наблюдают за обстрелом Белого дома (фото: Игорь Зотин / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-12.userapi.com/c629328/v629328258/16d5b/KNTLzyYd94g.jpg)



5 октября указом президента в стране были запрещены все оппозиционные партии и газеты.

10 октября начала вещание телекомпания НТВ. А 25 октября в России появилась новая партия — «Яблоко», или «Блок Явлинский — Болдырев — Лукин». На следующий день правительство Москвы отпустило цены на хлеб, который тут же подорожал в три раза — до 240 рублей за буханку.

В Нижнем Тагиле внимательно следили за событиями в столице. Но никаких эксцессов в городе не произошло. Самым запоминающимся событием октября стало официальное открытие 29-го числа Молодёжного театра на Вагонке.

НОЯБРЬ

Прожиточный минимум в Свердловской области на 1 ноября составил 37 716 рублей, при этом заработная плата находилась на уровне в среднем 82 063 рубля. Стоимость потребительской корзины выросла до 75 126 рублей в расчете на мужчину работоспособного возраста и 180 302 рублей — на семью с 1 ребёнком. Уровень инфляции составил 19,57%, а зарплата увеличилась на 17,6%. Продолжался рост цен и задержка зарплат и пенсий, на улицах городов процветала торговля с рук.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://i05.fotocdn.net/s109/58d3a5bcad19c5bc/gallery_m/2420493648.jpg)



9 ноября президент России подписал указ № 1874 о роспуске Свердловского областного совета народных депутатов. В указе говорилось, что облсовет неоднократно нарушил Конституцию и законодательство РФ, что выразилось в одностороннем изменении конституционно-правового статуса Свердловской области и провозглашении Уральской Республики. А 10 ноября Борис Ельцин отстранил Эдуарда Росселя от должности главы областной администрации «за действия, направленные на неисполнение указов президента». В эти же дни в Свердловской области резко похолодало — до минус 24 градусов, что стало неприятным сюрпризом для администраций ряда городов, где ещё не успели подготовиться к полноценному проведению отопительного сезона.

В Нижнем Тагиле в ноябре открылось психосоматическое отделение лечебно-профилактического производственного объединения «Психиатрия». На котельно-радиаторном заводе прошла большая выставка-продажа изделий, сделанных руками заводчан. На выставке были представлены мягкие игрушки, вязаные вещи, картины, камнерезные изделия, сшитая в домашних условиях одежда и другое. Все средства от продажи экспонатов были направлены на поддержку неработающих и больных ветеранов завода.



Выставка-продажа на НТКРЗ (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)



8 ноября президент Борис Ельцин подписал текст проекта Конституции России, представляемого на всенародное голосование 12 декабря, а через два дня проект Конституции был опубликован в газетах и началось его всенародное обсуждение.

11 ноября были опубликованы новые редакции «Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году» и «Положения о выборах Совета Федерации Федерального собрания России», по которым выборы считаются состоявшимися, если число действительных бюллетеней составит не менее 25% от числа зарегистрированных избирателей. 30 ноября вышел указ президента РФ, согласно которому на герб России вернулся двуглавый орёл.

ДЕКАБРЬ

12 декабря состоялся референдум по проекту новой Конституции Российской Федерации. За её принятие проголосовали 58,4% избирателей. В тот же день прошли выборы в Государственную Думу. Итоги выборов оказались неожиданными: наибольшее количество голосов — 23% — набрала Либерально-демократическая партия России. На втором месте (15,5%) оказалась партия Егора Гайдара «Выбор России», а третье место (12,4%) заняла КПРФ. Через несколько дней Госдума проголосовала за амнистию членов ГКЧП, участников путча 1991 года и участников октябрьских событий 1993 года.

В Нижнем Тагиле в декабре заработал после реконструкции цех мелкого стального литья на УВЗ, а танк Т-72 был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк в мире. Огорчили тагильчан цены на ёлки и новогодние украшения, которые выросли по сравнению с прошлым годом в 2–3 раза.

10 декабря на сцене Нижнетагильского драматического театра прошла премьера спектакля «Ромео и Джульетта» (12+) в постановке Валерия Пашнина. Пьеса «прожила» 11 лет, став настоящей легендой театра.

14 декабря в городе был создан ОМОН — отряд милиции особого назначения, основной задачей которого стала борьба с организованной преступностью.

29 декабря своё 30-летие отмечали магазин «Книжный мир» на улице Первомайской и городское отделение Всесоюзного общества любителей книги. Торжества прошли почти незаметно.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)