«Надо не бороться с системой, а перестраивать бизнес, уходить в онлайн». Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле прокомментировал обновлённый список товаров первой необходимости  

Обновлённый накануне перечень товаров первой необходимости, которыми разрешено торговать всю нерабочую неделю, оставляет простор для недобросовестных предпринимателей, считает глава центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. В перечне сохранилась оговорка, что при реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров из перечня, хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включённые в перечень.

«Я хочу предостеречь находчивых предпринимателей, торгующих, например, автозапчастями или чем бы то ни было ещё вне перечня, от уловок с туалетной бумагой на кассе. Меры, принимаемые нашими властями, где-то даже мягче, чем в европейских странах, но, если они будут саботироваться, у власти есть возможность продемонстрировать, что всё это не игры. И хочу выразить уважение предпринимателям, которые приостановили свою работу в соответствии с указом губернатора и направляют свои усилия не на борьбу с системой, а на перестройку своего бизнеса. Знаю, что многие сейчас уходят в онлайн, размещая свой товар на популярных электронных площадках. Мы со своей стороны на днях запустим курс для тех, кому нужна помощь в выходе в онлайн», — отметил Сергей Федореев.

Накануне поздно вечером правительство РФ обновило перечень товаров первой необходимости. Первый вариант списка был настолько демократичным, что, по мнению экспертов, являлся фактически амнистией на розничную торговлю и сводил карантин на нет. Обновлённый список хоть и содержит то же число пунктов — 23, но значительно отличается от предыдущего.

Из документа убрали пункты «Автозапчасти», «Оборудование электрическое», «Кабельная продукция», «Приборы бытовые», «Оборудование компьютерное, электронное и оптическое», «Предметы садово-огородные и инвентарь», «Строительные и отделочные материалы и инструменты», «Санитарно-технические изделия», «Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения», «Печатные СМИ», «Похоронные принадлежности», «Очки, линзы и их части», «Табачная продукция».

Напомним, рестораны Нижнего Тагила уже сделали упор на доставку. Они призывают горожан поддержать их и заказывать доставку еды.

Ранее журналисты АН «Между строк» пообщались с местными предпринимателями и узнали, как изменились их планы на бизнес из-за вынужденного карантина.

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