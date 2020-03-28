Общество

«Фактически это амнистия на розничную торговлю, и она сводит карантин на нет». В центре «Мой бизнес» отреагировали на публикацию списка товаров первой необходимости

28.03.2020 23:23
«Фактически это амнистия на розничную торговлю, и она сводит карантин на нет». В центре «Мой бизнес» отреагировали на публикацию списка товаров первой необходимости

Опубликованный правительством перечень товаров первой необходимости оказался столь «демократичным», что ставит под сомнение эффективность принятых карантинных мер. Так считает руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. Напомним, сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости. Ими, наряду с лекарствами и едой, разрешено торговать всю следующую нерабочую неделю.

 

В списке 23 пункта:

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло, а также моющие, чистящие и полирующие средства.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ.

8. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры).

9. Электрическое оборудование.

10. Кабельная продукция.

11. Бытовые приборы.

12. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование.

13. Садово-огородные предметы и инвентарь.

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты.

15. Санитарно-технические изделия.

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

17. Печатные средства массовой информации.

18. Спички.

19. Свечи.

20. Похоронные принадлежности.

21. Очки, линзы и их части.

22. Табачная продукция.

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

«Перечень товаров первой необходимости оказался довольно демократичным. В него вошли, помимо прочего, садово-огородный инвентарь, строительные и отделочные материалы, табачная продукция, бытовые приборы. Более того, если магазин продаёт хотя бы один товар из перечня, он может продавать другие товары, не входящие в перечень. Фактически это амнистия на розничную торговлю на период с 28 марта по 5 апреля. Ответственные магазины, которые приостановили работу до публикации перечня, в субботу попросту потеряли день. Мне звонят предприниматели и выражают недоумение несогласованностью действий региональной и федеральной власти», — подчеркнул Федореев.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 5 апреля, согласно указу губернатора Свердловской области, торговлю можно вести только аптекам и продуктовым магазинам, плюс разрешена доставка еды. Оговаривалась в указе и продажа товаров первой необходимости, но никаких пояснений не было. Поэтому к закрытию готовилось большинство торговых точек города.

«В субботу утром посетил несколько магазинов, чтобы проверить, как исполняется указ губернатора. В одном из метизных магазинов города на прилавок выставили туалетную бумагу, а продавцы объясняли уклонение от исполнения указа продажей товара первой необходимости. Всё это выглядит как игра, кто кого перехитрит. В целом наблюдение следующее: поток покупателей сосредоточился в магазинах, проигнорировавших указ, и мы получили обратный эффект — люди стоят в очередях в ограниченном пространстве», — отметил Сергей Федореев.

Ранее журналисты АН «Между строк» пообщались с местными предпринимателями и узнали, как изменились их планы на бизнес из-за вынужденного карантина.

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Фото: 
tagilka.ru
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