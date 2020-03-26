Куйвашев подписал указ о закрытии ресторанов, магазинов и ТЦ в Свердловской области. Без ограничений работают только аптеки и продуктовые магазины

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что подписал указ о приостановке на территории региона работы ресторанов (за исключением доставки), ночных клубов и всех магазинов, кроме аптек и продуктовых с 28 марта по 5 апреля.

«Приостановить работу организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без помещения гражданами помещений таких организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых мероприятий, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров», — говорится в указе.

Уточняется, что всё это сделано в качестве мер профилактики распространения коронавируса.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходными. Исключение составляют госорганы, банки, частично СМИ и организации непрерывного действия. После заявления президента мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть с 28 марта по 5 апреля все рестораны, кафе, бары, столовые на территории столицы, также временно будут закрыты крупные парки Москвы: ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парки «Зарядье», «Сокольники» и музей-усадьба «Кусково».

По последним данным, в России официально подтверждено 840 случаев коронавирусной инфекции, за сутки число заразившихся увеличилось на 182 человека. Больше всего заболевших в Москве — 410 человек. В Свердловской области зарегистрировано 20 заразившихся, она находится на четвёртом месте по числу заболевших.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».