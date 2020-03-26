В Москве на неделю закроют все рестораны, парки и непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть с 28 марта по 5 апреля все рестораны, кафе, бары, столовые, сообщается на официальном сайте чиновника. Компании смогут продолжить удалённо доставлять готовые блюда.

Также временно будут закрыты крупные парки Москвы: ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парки «Зарядье», «Сокольники» и музей-усадьба «Кусково».

Кроме того, временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

Распоряжением мэра временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских). Исключение составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги — все они по-прежнему будут доступны.

«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — подчеркнул Собянин.

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