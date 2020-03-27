На пороге грусти и периода безработицы. Предприниматели Нижнего Тагила рассказали, как изменились их планы на бизнес из-за карантина

В четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке на территории региона работы ресторанов (за исключением доставки), ночных клубов и всех магазинов, кроме аптек и продуктовых, с 28 марта по 5 апреля. Для многих предпринимателей новость стала полной неожиданностью, а кто-то предчувствовал жёсткие карантинные меры и заранее стал перестраивать бизнес-модель. Журналисты АН «Между строк» пообщались с владельцами и руководителями предприятий накануне закрытия.

Арт-директор бара «Небар» Ренат Иванов рассказал, что заведение запустило доставку блюд как раз за несколько дней до указа:

«Со вчерашнего дня мы запустили доставку еды, а сегодня у нас пройдёт предкарантинная вечеринка до полуночи, всё в соответствии с предписаниями. Не знаю, как дальше всё сложится. Будем бороться. У меня есть личное мнение о том, как эта ситуация скажется на экономике страны в целом, но я, пожалуй, не буду об этом распространяться. Нужно работать, а не рассуждать. Конечно, у нас сейчас часть персонала, которая не задействована, будет отдыхать. Вчера всем были выплачены зарплаты».

Заместитель директора бара «Маринад» Анна Земзюлина тоже была морально готова к изменению бизнес-модели:

«Конечно, закрытие общественных мест было вопросом времени. Из-за экстренной ситуации пришлось ускорить запуск доставки. Но мы привыкли работать в сложных условиях. Да, сейчас придётся серьёзно пересмотреть планы, реализовать свежие идеи и обязательно поддержать наших гостей. Они тоже переживают не меньше нас. На днях мы провели мозговой штурм и уже приготовили приятные сюрпризы для тех, кто будет пользоваться нашей доставкой. Сейчас важно не терять позитивный настрой. Только так можно выйти из любого кризиса».

Владелец небольшой кофейни «Кофеайленд» Павел Олешков тоже не планирует сдаваться и уже договорился об арендных каникулах:

«Мы рассматриваем вариант работы в формате “кофе с собой” и будем думать, как оформить доставку. А так моё личное мнение, что гарант неконституции хочет просто задушить весь малый бизнес и полностью загнать людей в кредиты, так как если всё это продлится ещё на месяц, то мне придётся брать новый кредит. Благо, что мои арендодатели готовы устроить мне каникулы на месяц».

Владельцы кофейни Klever Анна Ягудина и Дарья Голова тоже решили работать в формате take away, но призывают тагильчан не злоупотреблять свободным временем и провести ближайшую неделю как в настоящем карантине:

«Очень сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с карантином дальше. Пока мы приняли решение о смене рабочего формата — будем работать в формате “с собой” (кофе, выпечка, десерты, сэндвичи). Просто закрыться и не работать мы не сможем, так как несём ответственность за наших сотрудников и оставить их без средств к существованию не имеем права. Мы считаем, что введённые меры будут оправданны, если люди будут действовать как одно целое, понимая, что все усилия направлены на сокращение количества заболевших и снижение распространения вируса. Если на карантин, значит, ВСЕ должны в первую очередь проявлять сознательность и не пренебрегать введёнными правилами, не искать лазейки. Чем быстрее все это поймут, тем быстрее мы сможем побороть распространение вируса и избавиться от карантина. Карантин — это не каникулы, когда можно не работать, ходить друг другу в гости и весело проводить время. Это очень и очень вынужденная мера. Хочется, чтобы все это осознавали. Конечно, мы понесём убытки в этот период, но очень надеемся, что он продлится не слишком долго, иначе весь малый бизнес не выдержит таких потерь и просто уйдёт с рынка. Мы понимаем, что даже самые серьёзные финансовые проблемы не сравнятся с теми, когда заболевает кто-то из родных. Поэтому здоровье сейчас в приоритете. Мы мыслим позитивно и надеемся, что скоро всё наладится, стараемся не паниковать, сохранять рациональное и здравое мышление».

Владелец бара «Гора» Антон Нургалеев решил устроить недельный отпуск своим сотрудникам и советует всем использовать время по максимуму и провести его с близкими:

«Меры государства в отношении сохранения россиян от проникновения коронавируса абсолютно адекватные. Их даже ВОЗ оценила как правильные. Владельцам общепита и прочим юридическим лицам, попадающим под “вынужденные каникулы”, будет, конечно, тяжело, поскольку, к сожалению, у нас в стране не отработана система помощи малому и среднему бизнесу в таких вот ситуациях. Но, понимая значимость таких мер, мы, конечно, за здоровье наших граждан, жителей города. Не нужно поддаваться панике! Берегите себя и своих близких! Природа, создавая такие вот ситуации, даёт нам время побыть друг с другом, потому что в другие моменты нашей жизни мы чаще проводим своё время с коллегами по работе или бизнесу. Используйте по максимуму этот период, чтобы подарить близким свои эмоции и любовь!»

Временно закрыться решил и ресторан грузинской кухни «Хачапури тётушки Марико», рассказала управляющая Дарья Павлова:

«Мы закрываемся с завтрашнего дня до 5 апреля. Решили оградить полностью и сотрудников, и гостей от какого-либо контакта. В администрации говорят, что заражённых людей в нашем городе нет. Но вопрос стоит в том, что, возможно, это продлится не одну неделю, а дольше, по опыту наших зарубежных коллег. Неделя — не страшно, терпимо, вывезем, но если это продлится дольше, а прогнозы именно такие, то ресторанам будет непросто. Правительство обязало оплачивать сотрудникам каникулы, но они ведь ещё и за этот месяц должны будут получить зарплату 15 апреля. Финансовая подушка есть, но она не такая большая. Если наше государство не поддержит бизнес и людей, то не все откроются. Мы пока не падаем духом, стараемся найти пути перехода на доставку или работы навынос, но у обоих путей есть сложности».

Приостановка ждёт не только малые предприятия, но и целые производства. Завод «Нижнетагильский холодильник» целую неделю не будет производить мороженое, рассказал директор предприятия, депутат гордумы Вячеслав Малых:

«У нас фабрика на следующей неделе не будет работать. Славу богу, сейчас не сезон, мы можем позволить себе неделю не варить мороженое. Но киоски с мороженым работать будут. Это же не павильоны или магазины, где люди внутрь заходят. Доставка еды тем более не запрещена. Товар продаётся клиентам через небольшие окошечки. Все наши сотрудники будут делать это в масках и перчатках. Продавать мороженое нужно, иначе как мы будем дальше работать вообще? Сейчас непростая для бизнеса ситуация очень. Люди, которые арендуют помещения, пишут арендаторам письма. Я думаю, арендатор может, конечно, на 10–15% уменьшить плату на время карантина. Не полностью убирать, потому что это же тоже бизнес — сдача площадей в аренду. У этого предпринимателя также могут быть взяты кредиты на другой бизнес, на развитие, на стройку, он рассчитывал на эти деньги. Но уменьшить всё-таки плату можно».

В крайне тяжёлой ситуации оказался зоопарк GreenPoll, рассказала его владелица Оксана Полякова. В декабре прошлого года зоопарк чуть не закрылся, но в итоге решил сменить дислокацию и к событиям марта всё ещё не оправился после изменения законодательства о содержании диких животных.

«У нас, если нет посетителей, соответственно, нет дохода, соответственно, нечем кормить животных. Не знаю, как мы выживем, себе во всём отказываем. А им нужно мясо и фрукты. К коронавирусу отношусь критически, это наигранная паника и какая-то политическая игра. Конечно же, закрываемся [с 28 марта по 5 апреля]».

Алла Волчкова более 25 лет руководит салоном красоты «Кристина», также на Гальянке работает её салон «Кристи-стайл». Предпринимательница честно рассказала, в какой тяжёлой ситуации сегодня оказались владельцы предприятий малого бизнеса:

«На самом деле, всё очень серьёзно и печально. В последние годы бизнес и так живёт только для того, чтобы сохранить рабочие места, рассчитаться с поставщиками, заплатить налоги. Если в минус не ушёл, в ноль сработал, и то хорошо — сохранил предприятие. Плюс у нас сейчас ещё добавились кредиты, мы взяли их на развитие. Живём копеечка в копеечку, не жируем, у нас нет этой лишней жировой прослойки. Хорошо, по кредитам мы сегодня написали в Сбербанк с просьбой рассмотреть возможность реструктуризации. Сейчас пишу в Фонд поддержки предпринимательства. Как физлицо, наверное, тоже напишу заявление — у меня ипотека, детям квартиру покупала. Это всё понятно, но меня волнуют другие вопросы. Каким образом я должна вести себя с сотрудниками и сколько вообще это всё протянется? Я не думаю, что карантин неделей ограничится. Мне кажется, через неделю нам поставят более жёсткие условия. С чего мы тогда будем платить людям зарплату, я вообще не понимаю. Мне что, сесть и нарисовать деньги эти? Где их взять? Пишут, что будут выдавать деньги под беспроцентные займы для выплаты зарплаты. Но их ведь тоже потом нужно будет откуда-то брать и возвращать. Производство труда не увеличится, люди не станут работать круглосуточно. То же касается и отсрочек по налогам. Как нам потом выкарабкиваться? Мне сотрудники уже задают вопросы: “А как мы будем жить?” Я не знаю, что им сказать и где взять денег. Потому что в последние годы я и так получаю меньше, чем свои работники. Света в конце тоннеля нет».

На вынужденную паузу встаёт фитнес-индустрия. Владелица и тренер фитнес-клуба «Телостроитель» Юлия Дудакова верит, что у этой истории будет счастливый конец:

«Мы не унываем. Урон... ну как его посчитать, да никак. Я за безопасность, и если так в нашей стране надо, то мы поддерживаем. Страдают, конечно, в первую очередь сотрудники, так как они напрямую зависят от тренировок. У меня проходимость в среднем 80–120 человек в день в зависимости от дня недели. В деньгах это примерно 200 тысяч. Поддержки от государства никакой, потери возмещать будет некому. Но я и все мы мыслим позитивно. Всё это кончится, и всё будет хорошо! Желаю всем здоровья!»

В фитнес-клубе Bright fit рассказывают, что уже неделю тренировки проходили исключительно по предварительной записи и для ограниченного числа спортсменов. Но на следующей неделе клуб будет закрыт:

«В субботу и воскресенье большинство сотрудников будет работать удалённо, три человека придут в клуб, чтобы завершить все документальные дела и продлить наши клубные карты клиентов, — рассказывает управляющая Ася Ситкова. — С самого первого постановления губернатора об ограничении массовых мероприятий в Свердловской области мы проводили тренировки по предварительной записи не более чем для 50 человек одновременно. Людей стало ходить меньше, но это произошло постепенно. Предсказать, как на нас отразятся эти вынужденные закрытия пока сложно, но точно могу сказать, что это ударит по всей отрасли. Кто-то уже не откроется, кто-то будет долго выбираться из долговой ямы».

Никита Голубков, тренер-реабилитолог салона «Скульптор тела» и фитнес-тренер клуба «Халк», отмечает, что в занятиях физкультурой важна регулярность. Для некоторых из своих клиентов он придумал способ поддерживать форму удалённо, но такой вариант подойдёт не всем:

«Я, как человек, чья работа на 90% зависит от регулярного личного контакта с людьми, после объявления карантина остался на пороге грусти и периода безработицы. Если в последние пару недель единичные человеческие экземпляры в панике отменяли занятия и закрывались у себя дома, не пуская никого в свои стены (на минутку, выезды к домашним клиентам на реабилитацию — это половина моей работы), то ещё было не так критично. Сейчас же каждый второй кричит о нежелании контактировать с кем-либо. Так как моя работа — это обеспечение и восстановление здоровья (тренер-реабилитолог), то отсутствие личных контактов крайне затрудняет процесс восстановления, следовательно, накопленный прогресс может как встать на месте, так и в отдельных случаях может начаться регресс. Люди с ОВЗ очень подвержены осложнениям в период отмены стабильных занятий. Остальные клиенты — люди, которые просто хотят привести себя в форму, тонус и тому подобное, с ними всё проще. Было принято решение перевести тренировки в формат домашних: создана группа, в которой будут ежедневные планы занятий, помощь в питании, ежедневный контроль, трансляции, прямые эфиры. Благо 2020-й позволяет быть на связи 24/7. Да, это невыгодно в плане работы, но есть желание помочь людям (тем, кто сам хочет) продолжать заниматься собой. К тому же занятия спортом помогают держать иммунитет и здоровье в норме. Это одна из важных причин, почему было решено продолжать в удалённом формате. В плане бизнеса попытаюсь вести диалог в рамках цензуры. Как ИП я нахожусь сейчас в глубокой… кхм-кхм, все знают где. Поехали: аренда помещения, коммунальные услуги, зарплата администратору, собственный простой, приостановка прогресса у клиентов — и это малая доля проблем. Уход в минус может вырасти до неприятных величин. Оплачиваемые выходные? Кто будет оплачивать тем, кто работает сам на себя? Неизвестно... Личное отношение: с одной стороны, за здоровье своё и окружающих я беспокоюсь постоянно, с другой стороны, зная нашу страну, да ладно уж страну, зная своё окружение, мало кто относится максимально серьёзно ко всему этому. Все же такие: УРААА, выходные, можно отдыхать где-то! В итоге карантин с закрытием всего и вся не сильно-то приостановит распространение, да и мысль о том, что всё это кому-то экономически выгодно и за пеленой вируса скрываются куда большие проблемы, не покидает голову. История с вирусом закончится, а вот то, что вылезет на поверхность после всего, создаст куда более важные проблемы, и именно к ним сейчас и идёт личная подготовка».

На то, что фитнес-инструкторам удастся продержаться на плаву благодаря дистанционным тренировкам, надеется и директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов. Сам же руководитель сейчас ждёт решения арендодателя:

«По аренде пока всё в подвешенной ситуации, ТЦ “Квадрат” обещал дать свою позицию сегодня, пока жду. Что касается сотрудников, то здесь более-менее проще с точки зрения бизнеса, если можно так сказать, они все на тарифах и “сделках”. У инструкторов будет удалёнка, они попытаются из дома вести трансляции по тренировкам на дому. Я пока не могу сказать, смогу ли оказать им поддержку, так как запасов особо нет, всё в обороте и развитии. Например, на следующей неделе должны были получить ряд тренажёров с завода, которые заказали в январе, сейчас даже не знаю, имеет ли смысл ставить их в пустой зал».

Кто-то решил воспользоваться внезапной паузой в работе и сделать генеральную уборку и небольшой ремонт, как, например, в эстетик-студии «Аура красоты».

«Таких ограничений стоило ожидать, поэтому мы ещё на прошлой неделе прекратили запись. Будем проводить санитарно-профилактические мероприятия салона, ревизию сделаем, ремонт небольшой, и сами немножко отдохнём. Неделя — не такой уж большой срок, чтобы паниковать. Пока держимся», — говорит руководитель студии Наталья Булатова.

Руководитель студии красоты «Хамелеон» Владимир Вахрутдинов рассказал, что жизнь предоставила шанс опробовать новую услугу — доставку косметики:

«Ещё в начале марта мы организовали доставку на дом косметики, хотя это очень специфическая услуга для Нижнего Тагила. Но уже есть несколько заказов. А что касается работы салона, то несколько сотрудников согласились уйти в отпуск, остальные будут просто сидеть дома. Вообще я думал, что закроют только большие развлекательные центры, крупные бары, клубы, но не будут трогать небольшие организации, которые занимаются обслуживанием населения. Поэтому это стало для меня неожиданностью. Такие кардинальные меры мне кажутся немного странными и половинчатыми. Надо было тогда вводить режим ЧС и ограничить выход людей на улицы, потому что сейчас люди в любом случае будут контактировать друг с другом».

Владелица магазина натуральной косметики «Лавка красоты» Владилена Шерер призналась, что в сегодняшней ситуации очень сложно что-то планировать, так как новая информация поступает несколько раз в день:

«Сначала я думала, что указ о закрытии касается только ТРЦ, а не маленьких торговых точек. Позже оказалось, что всех. В нашем магазине есть товары первой необходимости — мыло, зубная паста, антисептики, — поэтому мы можем продолжать работу. Кроме того, у нас есть доставка по городу для тех людей, кто не захочет нарушать свой карантин, но решит порадовать себя покупками. Мы обрабатываем дверные ручки и прикассовую зону каждый час, несколько раз в день моем полы и всячески поддерживаем чистоту. Думать о закрытии страшно, потому что нас никто не поддерживает, не помогает и не решает наши проблемы, а наши зарплаты — это то, что мы сами зарабатываем. К тому же никто не отменяет аренду и налоги».

Магазин натуральной косметики Botanica закрывает сразу три торговые точки в Нижнем Тагиле (в «КИТе» на Гальянке, в центре города и на Вагонке). Владелица Марина Суворкова готовит обращение к подписчикам в социальных сетях, но уже сейчас признаёт, что удар по бизнесу будет нанесён тяжёлый:

«У нас будет действовать доставка бесплатно от 1000 рублей. Но в любом случае это всё ударит по бизнесу, ведь аренду, оплату сотрудникам, налоги и всё прочее никто не отменит... Кризисы никогда не проходили легко, особенно для малого бизнеса», — отметила Марина.

Александра Серебрякова, владелица магазина подарков ручной работы «квARTира», рассказывает, как пришлось уйти в «заведомо убыточный отпуск»: