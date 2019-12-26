Зоопарк GreenPoll продолжит работу на новом месте

Зоопарк GreenPoll в селе Николо-Павловском переедет на новый участок. Об этом АН «Между строк» рассказала владелица зверинца Оксана Полякова. По её словам, администрация Горноуральского городского округа предложила выгодные условия для аренды земли, строительство новой площадки начнётся уже весной 2020 года. Зоопарк будет располагаться также в селе Николо-Павловском, в районе стоматологической клиники «Морсель».

Контактный зоопарк GreenPoll официально закрыл свои двери для посетителей 1 декабря. Причиной стали вступающие в силу с января 2020 года изменения в законодательстве, которые запрещают нахождение диких животных в частном секторе. Тогда хозяева стали искать новый участок, соответствующий всем нормам. Такая земля нашлась, но при переводе из статуса «сельхозназначение» в «культурное развитие» её цена возросла в 1010 раз. В месяц Поляковы должны были бы выплачивать порядка 120 тысяч рублей. Администрация ГГО пошла навстречу зоовладельцам и предложила аренду на 18 месяцев с дополнительным соглашением о приоритетном продлении и ежемесячным платежом 10 тысяч рублей.

«Договор аренды мы в руки не взяли пока, но все нюансы, которые мы просили, их учли. У нас есть два года на строительство, чтобы успеть пройти лицензирование. Возможно, нам придётся попросить помощи у крупных предпринимателей, потому что самим справиться будет тяжеловато. Элементарно вольер для медведя по новым нормам стоит миллион рублей», — говорит Оксана.

Сейчас GreenPoll существует в качестве центра реабилитации для животных, но после строительства вновь должен обрести статус зоопарка.

«Это наш Николо-Павловский зоопарк, и я считаю, что он должен быть, потому что наши дети очень часто ездят, из других городов приезжают. Поэтому, что касается администрации, мы все усилия приложим для того, чтобы зоопарк был, причём не где-то, а в Николо-Павловском», — отметил глава ГГО Дмитрий Летников.

Сегодня, 26 декабря, в Нижнем Тагиле прошёл митинг в поддержку зоопарка GreenPoll и парка львов «Тайган» в Крыму. Отстаивать права частников в Комсомольский сквер пришли лишь шесть человек.