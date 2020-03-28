«Речь идёт не о прибыли, а о том, чтобы как-то выжить». Рестораны Нижнего Тагила призывают горожан поддержать их и заказывать доставку еды (СПИСОК)

С сегодняшнего дня по 5 апреля все заведения общественного питания в Нижнем Тагиле уходят на вынужденные каникулы. Руководители некоторых кафе и ресторанов решили распустить сотрудников на это время, но большинство компаний будут работать на доставку блюд.

На следующей неделе не будут работать такие популярные в городе заведения, как бар «Гора», гастропаб «Ленинград», ресторан грузинской кухни «Хачапури тётушки Марико». Двери многих ресторанов, пиццерий и кафе в центре города и на Вагонке будут закрыты, но повара и курьеры намерены работать. Рестораторы не рассчитывают на увеличение количества заказов, потому что многие люди постараются экономить.

В кофейне Klever решили работать в формате «на вынос», рассказали владельцы Анна Ягудина и Дарья Голова.

«Очень сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с карантином дальше. Пока мы приняли решение о смене рабочего формата — будем работать в формате “с собой” (кофе, выпечка, десерты, сэндвичи). Просто закрыться и не работать мы не сможем, так как несём ответственность за наших сотрудников и оставить их без средств к существованию не имеем права».

Ресторан «Ем Сам» обещает на днях запустить удобное приложение для заказов, говорит директор по маркетингу Константин Паклин.

«Мы будем работать на доставку всю следующую неделю. Сделать это можно будет по телефону, на сайте или через новое мобильное приложение, которое мы доделываем. Сейчас занимаемся вопросами, связанными с организацией работы курьеров и выбором людей для функции доставки. Как понимаете, в условиях закрытых ресторанов желающих из наших сотрудников очень много. Маски, замеры температуры, антисептики и положительный настрой нам помогут. Хочется верить в лучшее, но количество доставок снизилось не сегодня, а гораздо раньше. Помимо сложной эпидемиологической обстановки, ухудшилось и экономическое состояние людей, об этом не стоит забывать».

Ресторану «Голодная панда» не придётся менять бизнес-модель и переквалифицировать сотрудников, так как заведение уже более трёх лет работает только на доставку.

«Новость о том, что всё вокруг закрывается на карантин, нас не радует, хотя наш ресторан специализируется только на доставке. Сейчас, конечно, важна тактика работы, мы пока не знаем, увеличатся ли заказы в доставке и нужно ли выводить дополнительный персонал. Мы в любом случае готовимся к самому худшему, так как лучшее обязательно впереди. Закупили все средства индивидуальной защиты для всего персонала, а также дезинфекторы, в частности для автомобилей, доставляющих еду. Одно мы знаем точно: такие ограничительные меры очень губительны для всего бизнеса в стране», — считает директор ресторана доставки «Голодная панда» Павел Бычков.

Магазин фермерских продуктов «От поля до вилки» с прошлой недели ввёл услугу заказа продуктов из других городов региона. Делается это для тех экс-тагильчан, у которых в Нижнем Тагиле остались родители или другие пожилые родственники. Заказ можно сделать из любой точки страны, а сотрудники магазина доставят его по тагильскому адресу.

«Мы и в соцсетях призываем людей, чтобы они заботились о своих пожилых родственниках, потому что они находятся в зоне риска. Также мы растянули время доставки продуктов. Если раньше доставка была всего пару часов в день, то сегодня можно сделать заказ в течение дня и получить его не позднее чем через час. Хотелось бы попросить тагильчан поддержать свои любимые рестораны, кафе, магазины в это непростое время. Если у вас нет возможности заказать еду или товары, вы можете в соцсетях делать репосты, рассказывать о нас и тем самым помогать нам. Тут речь идёт не о прибыли, а о том, чтобы как-то выжить, сохранить рабочие места, потому что за любимым брендом стоят люди, которые могут пострадать», — говорит коммерческий директор магазина Мария Кириллова.

Список ресторанов и кафе, работающих на доставке в Нижнем Тагиле с 28 марта по 5 апреля:

Ресторан доставки «Голодная панда»

https://golodnaya-panda.ru/

8 (3435) 370-360

8 (3435) 922-606

Магазин фермерских продуктов «От поля до вилки»

http://otpolyadovilky.ru/

8 (912) 624-72-47

Ресторан «Ем Сам»

https://www.emsam-nt.ru/

8 (3435) 21-10-10

Бар NEBAR

https://www.384647.ru

8 (3435) 38-46-47

Ресторан доставки «Сушков»

https://www.eda1.ru/tagil

Додо пицца

https://dodopizza.ru/nizhnytagil

Пицца «Фиеста»

http://fiesta-nt.ru/

8 (950) 656-83-73

Пицца «Фабрика»

https://88005500600.ru/

8 (800) 550-06-00

Пиццерия «Ням ням»

Ням-нт.рф

8 (3435) 41-62-60 ул. Карла Маркса

8 (3435) 34-30-10 ул. Космонавтов

Чайхана «Инжир»

http://inzhir-nt.ru/

8 (3435) 21-24-24

Ресторан «Своя компания»

https://nizhniy-tagil.svoya-kompaniya.ru/

8 (3435) 47-87-87

Банкет-холл «Миндаль»

миндаль-холл.рф

8 (3435) 47-64-54

Гриль-бар «Маринад»

https://vk.com/marinad_nt

8 (3435) 43-43-42

На Вагонке

Бутик-кофейня CANDY LIKE

https://www.instagram.com/candyliketagil/

8 (922) 126-65-55

Пиццерия «Ташир»

https://vk.com/ritsar2015

8 (3435) 33-26-31