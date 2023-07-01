Липовый тракт, или Как часть транспортной магистрали стала самой «исторической» улицей Выи

Глядя на карту Нижнего Тагила порой отмечаешь, как много в городе улиц. А ведь в 30-40-х годов XVIII века их было всего пять, причём все они являлись главными. Потому что выполняли функции транспортных артерий Нижнетагильского заводского посёлка: по ним перевозились руда и уголь, а также чугун между Тагильским и Выйским заводами (Выйский завод занимался не только выплавкой меди, но и производил железо).

Среди демидовских управленцев существовала даже должность «дорожного приказчика», который следил за состоянием этих улиц, а точнее их проезжей части.

В тот период самых оживлёнными улицами Нижнетагильского посёлка становятся Тагильская, Тагильский Криуль и Этапная, которые объединялись в Главный заводской тракт. По нему изо дня в день двигались десятки и сотни подвод, груженных сырьём для производства железа. По пути, в караваны, вышедших из ворот Нижнетагильского завода, вклинивались подводы с рудой из рудников и с углём, который везли для заводов с окрестных делянок углежогов.

Надо отметить, что дороги, связывающие оба завода, старались прокладывать так, чтобы на пути движения обозов не встречалось серьёзных естественных препятствий — крутых подъёмов и спусков, рек и заболоченных мест. Так караваны шли быстрее, лошади уставали меньше, а поломки случались реже.

Вереницы гружёных подвод двигались по улицам Тагильской и Тагильский Криуль в объезд русла реки Тагил и крутого Маральского шихана и останавливались на «этапе» — в месте, где караван дожидался идущих навстречу пустых подвод. Здесь лошадям давали воды, коногоны поправляли упряжь и выполняли мелкий ремонт «ходовой части». Пропустив пустые подводы, караван начинал движение по последнему отрезку пути — от улицы Криуль до Выйского завода. Этот отрезок пути и стал впоследствии улицей Этапной.



Улица Этапная на карте Нижнетагильского завода 1846 года. 1 – ул. Криуль; 2 – Выйский завод

(фотокопия карты 1846 г. / общ. достояние)



Любопытно, что в XIX веке в Нижнетагильском заводском посёлке появилась ещё одна улица Этапная — нынешний проспект Мира. В 1930-х годах тагильские историки считали, что это название она получила потому, что по ней шли «по этапу» осужденные на каторгу участники Польского восстания 1863-1864 годов (Польша тогда входила с состав Российской империи). Но это не так: в начале улицы тоже находился «этап» Салдинского тракта, связывающего Выйский и Салдинские заводы. Одинаковые названия улиц никого не смущали: обе Этапные улицы относились к разным волостям, а право присвоения имён улицам принадлежала волостным правлениям.

Когда улица Этапная сменила своё имя на Липовый тракт, в точности неизвестно. Кто-то считает, что это произошло уже в советский период, кто-то полагает, что раньше — в 1911 или 1912 году. И случилось это после того, как в ведение Выйского земского училища передали бывший пивоваренный завод купца Волкова и Волковский сад — любимое место отдыха выйских мещан и рабочих. Тогда учащиеся земского училища, взяв шефство над Волковским садом, высадили вдоль улицы полторы сотни лип, саженцы которых выделил известный тагильский селекционер и «садоустроитель», преподаватель этого училища Кузьма Осипович Рудый. До наших дней ни одна из тех лип не сохранилась — в 1950-х и 1970-х годах на улице дважды разворачивали большое строительство и все старинные деревья вырубили. На их место высадили новые липы, но не все они прижились и были заменены другими деревьями.

Несмотря на её небольшую протяжённость на улице Липовый тракт находятся аж пять исторических объектов, известных практически всем жителям Выи.

Самым молодым таким объектом является «сорокашка», или дом инженерно-технических работников Высокогорского рудоуправления.



«Сорокашка» (ул. Фрунзе, 54) (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Почему «сорокашка»? Потому, что в нём было сорок квартир. Дом, построенный в стиле позднего конструктивизма, имел четыре этажа и пять подъездов, на каждом этаже было по две квартиры. В подвале дома находилась котельная, хотя квартиры были оборудованы печами. Позднее, в 1950-х, котельную внесли во двор дома, реконструировали и она стала обеспечивать теплом не только «сорокашку», но и дома по улицам Фрунзе и Липовый тракт. И дом, и котельная дожили до наших дней.



Котельная (ул. Фрунзе, 3) (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Следующая достопримечательность — комплекс производственных зданий по адресу ул. Липовый тракт, 18, где в 1960-х годах начала работать Нижнетагильская швейная фабрика. Предприятие, основанное в августе 1932 года, занималось выпуском постельного белья, верхнего платья, детской одежды. В годы Великой Отечественной войны фабрика внесла большой вклад в материальное обеспечение Красной Армии: здесь изготавливали ватные телогрейки, гимнастерки, шаровары, нательное бельё. Нижнетагильская швейная фабрика пережила 11 реорганизаций, входила в состав трёх швейных объединений Свердловской области. Но в марте 1999 года фабрику решили закрыть. Она была объявлена банкротом, оборудование было распродано, а производственные помещения начали сдавать в аренду, а затем выставили на торги. Сейчас на территории фабрики находятся офисы и мастерские 16 фирм.



Въездные ворота бывшей швейной фабрики (фото Д. Г. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)



Ещё одна достопримечательность улицы Липовый тракт — это здание Выйского земского училища, построенного в 1910 году на деньги Верхотурского земства, тагильских купцов и Демидовых. В 1940 году в здание переехало Высокогорское фабрично-заводское училище, которое занималось подготовкой слесарей, токарей-универсалов, кузнецов и фрезеровщиков для завода имени Куйбышева и Высокогорского механического завода. Позднее здесь стали готовить ещё и столяров, плотников и краснодеревщиков. Сейчас здание находится в ведении Высокогорского многопрофильного техникума.

Здание Выйского земского училища (фото неизв. автора, 1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://fototerra.ru/photo/Russia/Nizhnij-Tagil/medium-178361.jpg) Здание Выйского земского училища (фото Екатерины Барановой, 2021 г. / с разрешения автора) Здание Выйского земского училища (фото Екатерины Барановой, 2021 г. / с разрешения автора)

В конце улицы Липовый тракт, рядом со слиянием с улицей Черных, находятся ещё два исторических объекта — парк имени Горького и остатки бывшего пивного завода купца Николая Степановича Волкова. Собственно, и парк тоже напрямую связан с именем этого тагильского предпринимателя — на его месте, в начале ХХ века Николай Волков устроил «нескучный сад» — парк с эстрадой, оранжереями и аттракционами, где по праздничным и выходным дням собиралась самая разношёрстная публика — мещане, интеллигенция и рабочие. Работал Волковский сад в такие дни круглосуточно. Здесь играли ансамбли духовых инструментов и балалаечников, развлекали публику чтецы и куплетисты, были в «саду» и танцплощадка, и карусели, и лотки где продавали пиво, чай, сбитень, пряники и сладкую выпечку. По воспоминаниям современников, Николай Волков не жалел денег для оформления своего «сада» экзотическими растениями и цветами — в его отапливаемых оранжереях выращивали даже ананасы.

Бывший Волковский сад сохранил свой профиль до сих пор. Несмотря на многочисленные перепланировки, здесь по-прежнему располагается уютный парк, в котором любят отдыхать жители Выи. От прежнего «сада» остались только ворота, да два-три столетних дерева.



Ворота в Волковский сад (фото Сергея Власова / фрагмент ориг изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/kino_page-0003-4.jpg)



От пивоваренного завода тоже сохранилось немного: лишь несколько подсобных помещений. Заводские корпуса сначала были переданы земскому училищу в качестве показательных мастерских, а после октября 1917-го в них работали различные артели. В 1960-х годах здесь стал работать стеклодувный цех фабрики ёлочной игрушки, а в конце 1990-х здание передали общине Новоапостольской церкви, которая снесла старинные постройки, а на их месте построила новое здание.

Пивоваренный завод купца Н. С. Волкова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://историятагила.рф/images3/625.jpg) Остатки пивоваренного завода купца Н. С. Волкова (фото Артёма Тимашева / с разрешения автора) Остатки пивоваренного завода купца Н. С. Волкова (фото Артёма Тимашева / с разрешения автора)

До начала 50-х годов ХХ века Липовый тракт был тихой, деревянной, преимущественно одноэтажной улицей и мало чем отличалась от других выйских улиц. Застраивать улицу начали с нечётной стороны. Жители Выи до сих пор называют эти дома «немецкими» и любят рассказывать, что построены они были по проектам, вывезенным из Германии в 1945-46 годах. На самом же деле проекты домов были разработаны в конце 1930-х годов в архитектурных институтах Москвы и Ленинграда и существенно переработаны уже в Нижнем Тагиле местными проектировщиками. А вот в возведении этих зданий немцы действительно принимали участие — на строительных площадках трудились несколько сот военнопленных немцев и венгров. Строительство велось «на аккорд»: всем пленным была обещана отправка в Германию в первую очередь, если к качеству построенных ими домой не будет претензий. Наверное, поэтому «немецкие» дома на Липовом тракте стояли без капремонта по 50 и более лет.



Дома на нечётной стороне Липового тракта (фото Д. Г. Кужильного, 2016 г. / с разрешения автора)



Чётная же сторона улицы ждала перемен около 20 лет. Застройка тогда коснулась не только чётной стороны Липового тракта, но изменила статус улицы: если раньше она была сквозной и по ней можно было напрямую проехать к месту слияния улиц Фрунзе и Космонавтов, то в начале 1970-х выезд с улицы был застроен и она стала тупиковой.



Улица Липовый тракт в июне 1970 года (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Lipovyj-trakt-doroga-ot-k-tra-Ural-k-ul.Tagilskogo-Kriulja-Chernyh-ijun-1970-god.-Foto-Kazhevnikov-A.F..jpg)



В декабре 1978 года на Липовом тракте появились поликлиника 3-й городской больницы и травмпункт на 1200 посещений в день, а 1 апреля 1983-го открылась стоматологическая поликлиника. Оба медицинских учреждения были построены по наказам избирателей.



Поликлиника 3-й горбольницы в 1981 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto..jpg)



Любопытно, что до конца 1990-х квартиры в домах чётной стороны улицы Липовый тракт котировались на рынке недвижимости не очень высоко. Причиной тому было отсутствие газификации и жители пользовались электроплитами или привозным газом в баллонах. Магистральный газ пришёл в эти дома только в 2000-х.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 – 16, портала tagil-press.ru и форума historyntagil.ru