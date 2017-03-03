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03 Мар 2017 16:27 | Метки: Новости

Кремль назвал расследование ФБК о Медведеве «творчеством осуждённого гражданина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подробно не знакомились с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, пишут «Известия». Напомним, накануне ФБК опубликовал фильм и статью об имуществе Медведева, якобы приобретённого «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы» и с использованием некоммерческих фондов.

«Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осуждённого гражданина», – комментирует расследование Песков.

Песков не уточнил, о каком конкретно «осуждённом гражданине» идёт речь, и заметил, что ему нечего добавить к сказанному по поводу расследования ФБК пресс-секретарём Медведева Натальей Тимаковой. Тимакова ранее заявила, что комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа» бессмысленно.

Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил АН «Между строк», что доволен реакцией общества и СМИ на расследование.

«У "Димона" 2,2 млн просмотров. У среднего выпуска самого популярного ток-шоу "Пусть говорят" аудитория 4,4 млн человек. Ну вы поняли», – написал сегодня Волков в Facebook.

Что касается официальной реакции чиновников на расследование, Волков заявил, что «по существу» не прозвучало ни одного ответа.

По данным сотрудников ФБК, премьер-министр владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Распоряжаются этими активами «друзья, однокурсники и доверенные лица» Медведева. Упомянутые в фильме ФБК «управляющие» назвали расследование фонда «информационным вбросом», «политической пропагандой», «вымыслом и фольклором». 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Русская Планета»

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