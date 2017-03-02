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03 Мар 2017 10:05 | Метки: Новости

Однокурсник Медведева назвал расследование ФБК «информационным вбросом»

Илья Елисеев, заместитель председателя правления Газпромбанка и однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева, назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Медведева «информационным вбросом», передают «Ведомости». 

В сообщении Елисеев указывает, что организации, в которых он выступает «акционером, учредителем или руководителем», ведут законную деятельность и не связаны «ни с кем из политических деятелей или государственных служащих».

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», – говорится в заявлении Ильи Елисеева.

Ранее генеральный директор компании «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который в материалах расследования фигурирует как двоюродный брат премьер-министра, в разговоре с РБК назвал «вымыслом и фольклором» обвинения в адрес главы правительства. Связь с Медведевым опровергла и упомянутая в расследовании итальянская винодельческая компания Fattoria della Aiola.

Напомним, 2 марта основатель ФБК Алексей Навальный на своём сайте опубликовал расследование, в котором рассказал об «основанной на некоммерческих благотворительных фондах преступной схеме» Медведева и его доверенных лиц. По информации Навального, в результате махинаций премьер-министр получил активы на сумму 70 млрд рублей, включая усадьбы, яхты и виноградники. 

Среди доверенных лиц назывался и Илья Елисеев – председатель наблюдательного совета фонда «Дар», Фонда поддержки социально-значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). По данным ФБК, фонды участвовали в коррупционной схеме.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Открытая Россия»

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