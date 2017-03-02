Пресс-секретарь Медведева ответила на расследование ФБК о миллиардах премьера

Опубликованное Фондом по борьбе с коррупцией расследование Алексея Навального о «резиденциях» Дмитрия Медведева носит ярко выраженный предвыборный характер, заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, пишет РБК.

«Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чём он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа, заявившего, что он уже ведёт какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно», — отметила Тимакова.

Ранее ФБК опубликовал расследование, в котором говорится, что глава правительства Дмитрий Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Такой вывод авторы расследования делают на основе данных из Росреестра, выписки из различных реестров юридических лиц, а также публикаций в СМИ и записях в социальных сетях.

При этом представители ФБК утверждают, что настоящего владельца активов «почти невозможно отследить, поскольку, будучи записанными на благотворительные фонды, они не принадлежат никому». Управляют имуществом Медведева его друзья, однокурсники и доверенные лица, утверждается в расследовании.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК