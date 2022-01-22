Как строили и перестраивали памятник царю-освободителю в Нижнем Тагиле 

Погожим осенним днём 8 октября 2007 года на небольшой площадке в Комсомольском сквере, напротив здания гостиницы «Северный Урал», собралось около 200 человек, среди которых можно было заметить журналистов, представителей администрации и общественных организаций города. Собравшиеся ждали открытия памятника Николаю Никитичу Демидову. Его приурочили к 285-летию со дня рождения Нижнего Тагила. Пока ждали главу и первых лиц города, среди собравшихся шло живое обсуждение предстоящего события. Кто-то говорил, что памятнику здесь не место, кто-то хвалил мэра за последовательность в реализации обещаний, кто-то гадал, впишется ли новый памятник в облик города. Работники музея и несколько тагильских краеведов рассказывали журналистам об истории памятника.

На следующий день одна из областных газет опубликовала небольшую статью о событии, начав её фразой: «Свято место пусто не бывает. На этом месте, в центре Нижнего Тагила, всегда стояли памятники». Собственно, о том, верно ли это утверждение, и пойдёт речь в новом выпуске исторического проекта «Город-ЛабириНТ».



Памятник Николаю Демидову (фото автора, 2010 г.)



Действительно, на этом месте начиная с 1895 года всегда стояли памятники или закладные камни будущих памятников: царю Александру II, Свободе, Сталину, первым комсомольцам.

Впервые идея воздвигнуть здесь памятник была высказана на всеобщем сходе жителей трёх волостей, входящих в состав Нижнетагильского завода (заводского посёлка), в далёком 1890 году, когда деловое сообщество Нижнего Тагила, на две трети состоящее из бывших демидовских крепостных, тагильские мещане и обыватели решили воздвигнуть памятник царю-освободителю. Надо сказать, что за 12 лет до этого была освящена церковь во имя святого Александра Невского на Гальянке, построенная на народные деньги в честь освобождения крестьян и во славу государя, освободившего крестьян от крепостной зависимости. Однако этого тагильчанам показалось мало. К тому же близилась скорбная дата — 10 лет со дня убийства Александра II народовольцем Игнатием Гриневицким, и по всей России уже полным ходом шла кампания по увековечиванию памяти «царя-освободителя».

Сбор денег на сооружение памятника объявили заранее в надежде, что жители посёлка смогут вносить взносы неоднократно. Но тагильчане неохотно жертвовали на вроде бы благородное дело. Для большинства из них реформы царя-освободителя не принесли ощутимого улучшения жизни. Сбор средств шёл плохо, и к намеченной дате — 1 марта 1891 года — ни о каком открытии памятника не могло идти и речи. Не было собрано и половины денег, необходимых на проект и закладку памятника.

Слухи о конфузе дошли до Демидовых. Первыми отреагировали на них Елим и Софья Демидовы, которые внесли на благое дело 200 рублей. Столько же поступило от Анатолия и Евгении Демидовых. Вдова Павла Павловича — Елена Петровна Трубецкая — устроила в Одессе аукцион, на котором выставила свои наряды и 15 живописных миниатюр итальянских художников. Правда, большую часть вырученных денег она пустила на постройку своей усадьбы на Французском бульваре, но 250 рублей были посланы в Нижний Тагил на постройку памятника.

И наконец, епископ Екатеринбургский и Ирбитский Поликарп через настоятелей тагильских храмов обратился к купцам и «имеющим излишки» обывателям Нижнетагильского заводского посёлка с призывом профинансировать строительство памятника. В итоге недостающую сумму внесло тагильское купечество, и 30 августа 1891 года на Базарной площади посёлка состоялась торжественная закладка будущего монумента.



Закладка памятника императору Александру II (фото неизв. авт., 1891 г. / фрагмент ориг. изображения с фоторепродукции И. Т. Коверды)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/P-Foto-1891-god.-Zakladka-pamjatnika-imperatoru-Aleksandru-Vtoromu..jpg)



Мероприятие прошло при большом скоплении народа. Вскоре после закладки памятника во всех волостях Нижнетагильского округа прошли общинные сходы, на которых выборные и волостные старшины приняли решение активизировать сбор денег.

В 1892 году в Нижний Тагил приехал Василий Дмитриевич Белов, давно уже проживавший в столицах, но часто приезжающий в родные края. В те годы он был финансовым консультантом Демидовых и числился заштатным консультантом российского Министерства финансов.



Василий Дмитриевич Белов (фото неизв. авт., 1881 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(фоторепродукция автора)



Белов выступил перед представителями тагильского купечества и мастеровыми в здании земского дома, призвав обывателей активнее жертвовать на памятник, и передал в фонд строительства 2500 рублей, собранных тагильчанами, проживавшими в Санкт-Петербурге и ближайших окрестностях. Среди жертвователей были потомки управляющего А. А. Любимова, внуки Г. А. Демидова и даже Елизавета Переяславцева — двоюродная сестра и наследница всего состояния бывшего тагильского купца и мецената Степана Фёдоровича Соловьёва, на тот момент находившаяся в розыске по подозрению в денежных махинациях.

То ли пламенная речь Белова произвела впечатление на тагильчан, то ли волостные старосты пристыдили свой электорат, но сбор средств пошёл гораздо быстрее. Кружки для сбора денег на памятник Александру-освободителю установили во всех церквях Нижнего Тагила, на базарах и площадях, на заводских проходных и даже у дверей заводского госпиталя.

Так или иначе, но нужная сумма была собрана, а в 1895 году памятник царю Александру II был торжественно открыт. Какую сумму собрали тагильчане на монумент царю-освободителю, доподлинно неизвестно.



Открытие памятника императору Александру II (фото неизв. авт., 1895 г. / общ. достояние / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/P-Otkrytie-pamjatnika-imperatoru-Aleksandru-Vtoromu.-Foto-1895-god..jpg)



Памятник имел вид пирамидальной часовни из камня и серого тагильского мрамора, увенчанной крестом. На одну из сторон монумента был помещён барельеф императора Александра, на двух были перечислены важнейшие события периода его правления. Четвёртая сторона была украшена надписью следующего содержания:

«Царь-освободитель в 1837 году посетил Нижний Тагил, молился во Входо‑Иерусалимском храме, спустился на 38 сажень в Меднорудянском руднике».



Фрагмент снимка памятника (фото неизв. авт.,1895 г. / фрагмент ориг. изображения с фоторепродукции И. Т. Коверды)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/P-Foto-do-1900-goda.-Fragment-snimka-pamjatnika-Aleksandru-Vtoromu..jpg)



Памятник был огорожен каменной стенкой, к нему вела широкая лестница. Площадку, на которой был установлен памятник, нарекли Александровской площадью и в перспективе хотели отделить от Базарной площади небольшим сквером. Планам озеленения площади помешали разрастающийся рынок и купец Пермяков, который выпросил в епархии разрешение построить рядом часовню.



Памятник Александру II и Пермяковская часовня (фото неизв. авт. начала ХХ в. / фрагмент ориг. изображения с фоторепродукции И. Т. Коверды)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Torgovaja-ploshhad-Permjakovskaja-chasovnja-na-Bazarnoj-ploshhadi.jpg)



Озеленить площадь удалось только в советский период, когда сам памятник стал историей. Тем не менее монумент сразу приобрел статус местной достопримечательности: его изображения не раз появлялись на почтовых и видовых открытках начала ХХ века, а пионер русской цветной фотографии Сергей Михайлович Прокудин-Горский в 1909 году даже задержался на день в Нижнем Тагиле, чтобы в хорошую погоду сделать снимки этого памятника.

Фото С. М. Прокудина-Горского, 1909 г. / скан с открытки / фрагмент ориг. изображения (https://ic.pics.livejournal.com/to4et/72516628/90968/90968_original.jpg) Фото неизв. авт., 1912 г. / скан с открытки / фрагмент ориг. изображения (https://ic.pics.livejournal.com/to4et/72516628/90642/90642_900.jpg) Фото неизв. авт., 1914 г. / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2992;image)

После Февральской революции 1917 года у памятника царю-освободителю началась новая жизнь. Первый Нижнетагильский совет, состоявший по большей части из меньшевиков, эсеров и анархистов, постановил снять с памятника «атрибуты самодержавия», но выполнять это решение никто не спешил. К вопросу о судьбе монумента новые власти вернулись через восемь месяцев. Сначала его хотели снести, но вскоре у местной власти появилась мысль переделать изваяние в памятник Свободе.

Начались поиски исполнителя. Нашёлся он весьма быстро: один из депутатов-железнодорожников вспомнил о машинисте паровоза Николае Банникове, который был известен тем, что в свободное время рисовал красками, лепил из глины фигуры, а также мастерски писал революционные лозунги на транспарантах. Николая вызвали на внеочередное заседание совета и объяснили задачу. Тот попросил неделю на раздумья, но буквально на следующий день принёс эскизы и объявил, что берётся за работу. Николай Александрович рассказал, что в одном старом журнале видел американскую статую Свободы, которая впечатлила его своей величественностью. Именно эта статуя и послужила прототипом главной фигуры для будущего памятника Свободе. В совете никто не возражал против такой концепции, и Банникову выделили необходимый материал и несколько человек в помощь.

Вскоре работа закипела. Пока отливалась фигура Свободы, с прежнего монумента убрали крест, барельеф Александра II и надписи, рассказывающие о его деяниях. На западной стороне вместо барельефа царя и атрибутов самодержавия внутри существующего венка были выбиты серп с молотом и пятиконечная звезда.

Выше полукругом вместо прежнего текста выбили: «Павшим борцам за свободу». Корона над полукругом была убрана — вместо неё появился бюст Карла Маркса. В полукружье западной стороны были выбиты слова из песни «Вы жертвою пали...». В полукружье южной стороны было решено поместить слова «В борьбе обретёшь ты право своё». Большевик Банников знать не знал, что это эсеровский лозунг. Он узнал это позднее, когда в 1920-х его вызвали в ГПУ и стали задавать неприятные вопросы. Спасло Николая Александровича то, что утверждали эскизы памятника эсеры, имевшие в Нижнетагильском Совете большинство.

Восточная сторона памятника (фото неизв. авт., 1930 г. / из архива А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=3002;image) Южная сторона памятника (фото неизв. авт., 1930 г. / из архива А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=3004;image)

Фигуру самой Свободы высотой в три с половиной метра отливали из баббита на Выйском заводе, где ещё оставались живы ученики знаменитого кузнеца Фёдора Филипповича Звездина. Изюминкой памятника было то, что в поднятой руке Свобода держала электрическую лампочку, которая зажигалась в тёмное время суток.

Под основанием обновлённого памятника был устроен склеп, где были похоронены красноармейцы, погибшие в боях при установлении советской власти. Официально монумент был переименован в памятник павшим борцам за Свободу, а площадь, на которой он стоял, стала называться площадью Свободы.



Памятник павшим борцам за Свободу (фото неизв. авт., 1920 г. / из архива А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=2998;image)



Обновлённый памятник, открытый в 1918 году, получил широкое внимание прессы. А из Екатеринбурга приехали представители местного совета, чтобы «перенять опыт пролетарской сознательности и верности идеалам революции». Вскоре памятник Свободе появился и в Екатеринбурге, правда выглядел он иначе, но склеп под памятником был точно такой же, как у тагильских товарищей.

В период «колчаковщины» тагильская Свобода была свергнута с постамента и куда-то вывезена. Склеп под ней был уничтожен, а автор реконструкции арестован и брошен в застенки контрразведки, где пробыл вплоть до освобождения города Красной армией. Выйдя на волю, Николай Александрович взялся восстанавливать своё творение. Ввиду дефицита металла Свободу пришлось изготовить из гипса и покрыть поверх алюминиевой пудрой, но в целом памятник был восстановлен в своём полном функционале — с лампочкой в поднятой руке и пустым склепом под основанием.



Фото неизв. авт., 1930-е гг. / из архива А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/gl_089_20.jpg)



В первой половине 1930-х исполком горсовета постановил разобрать памятник «как утративший свою актуальность». Реальными же причинами были тот самый эсеровский лозунг «В борьбе обретёшь ты право своё» и стремительно разрушающаяся фигура Свободы. Мрамор с памятника было решено использовать на отделку рабочих клубов и объектов детского досуга. А оставшиеся части монумента просто закопали в углублении бывшего склепа, где они пролежали до июля 2007 года. Но об этом мы расскажем через неделю, в новом выпуске проекта «Город-ЛабириНТ».

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

Уважаемые читатели!

Если вы являетесь автором какого-либо фото и ваша фамилия не указана в сноске, пожалуйста, свяжитесь с авторами или редакцией любым удобным вам способом, и мы исправим это упущение.