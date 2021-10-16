Улица Серова, которую так и не достроили до конца

В середине 1970-х годов в Нижнем Тагиле обострилась дорожная проблема. В то время довольно существенно возросли автомобильные грузоперевозки, а городские дороги оказались к этому не готовы. Корни проблемы лежали в планировке автомобильных дорог внутри города. Генеральный план развития Нижнего Тагила разрабатывался и утверждался в первые послевоенные годы, когда количество легковых и грузовых автомобилей было невелико. К примеру, городской таксопарк в начале своего существования имел всего семь автомобилей. А на развозе продуктов в магазины и столовые работали не более трёх десятков грузовиков. В школы и детские садики продукты часто доставлялись гужевым транспортом, а количество частных автомобилей было небольшим. Сейчас трудно представить себе, что центральная улица города — проспект Ленина — имела всего полторы полосы в каждую сторону. Об автомобильных дорогах в спальных районах и говорить нечего.



Проезжая часть на Липовом тракте — самом известном «спальнике» Выи

(фото А. Ф. Кожевникова, 1963 г. / фрагмент ориг. изобр.)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1963;image)



Но голодные послевоенные годы прошли, наступили сытые 1960-е, а за ними и застойные 1970-е. Количество автотранспорта в городе росло из года в год. Первыми забили тревогу представители Госавтоинспекции: вслед за возросшим числом автомобилей увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.

Затем забеспокоились и дорожные службы: асфальтовое покрытие городских дорог стало быстрее разрушаться из-за увеличившейся нагрузки. Особенно страдали центральные улицы: проспекты Ленина и Мира, улицы Октябрьской Революции и Циолковского, Фрунзе, Газетная и Ломоносова. Причину установили быстро: водители большегрузных автомобилей, перевозящие грузы на такие крупные предприятия, как НТМК, ВМЗ, ВРУ, ЗМК, зачастую предпочитали искать более короткий маршрут и тем самым увеличивали трафик на городских улицах.



Самосвал на улице Газетной (фото неизв. авт., 1970 г. / фрагмент ориг. изобр.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



Поначалу с этим явлением пробовали бороться установкой дорожных знаков, запрещающих движение грузового автотранспорта, но ожидаемого эффекта это не произвело: сотрудника ГАИ на каждую такую улицу не поставишь, а камер видеофиксации нарушений в то время ещё не было.

Тогда решили бороться с причинами, а не со следствием. Специалистам архитектурного бюро «Тагилгражданпроект» было дано задание разработать проекты объездных автодорог, в первую очередь для того, чтобы пустить тяжёлый грузовой автотранспорт в объезд центральных улиц Нижнего Тагила.

Ещё в 1942 году исполняющий обязанности главного архитектора города Иван Алексеевич Комшилов вышел с предложением проложить зимнюю дорогу вдоль правого берега реки Тагил и левого берега впадающей в неё Вязовки для более быстрой доставки дров с лесозаготовительных участков пригорода на Тагилстрой.



Иван Алексеевич Комшилов (фото неизв. авт. / из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2016/03/700-3FA-1-23-55.jpg)



Идеей И. А. Комшилова решили воспользоваться в 1970-х годах. Тагильские проектировщики предложили убрать обмелевшую Вязовку в коллектор и поверх него проложить объездную дорогу, которая с одной стороны имела бы выход на улицы Фрунзе и Папанина, а с другой — на улицу Октябрьской Революции и через путепровод на Индустриальную. Идея с коллектором городским властям понравилась, но реализовать её сразу было невозможно из-за продолжающегося строительства жилья в районе улиц Островского, Пионерской и Серова. Кроме того, существовала ещё одна серьёзная проблема — пересечение объездной дороги с проспектом Мира близ строительного техникума.



Проспект Мира в районе строительного техникума (фото неизв. авт., 1960-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery)



Чтобы избежать пересечения с трамвайными путями, было решено построить на проспекте Мира путепровод. Реализовать проект долгое время не удавалось: то местные заводы железобетонных изделий не могли освоить нужную номенклатуру продукции, то мостостроительные организации в области были загружены работой, то не хватало денег в бюджете.

Всерьёз за строительство объездной дороги по улице Серова взялись только в перестроечный период. После того, как Вязовка была спрятана в коллектор, строители принялись за отсыпку и укладку дорожного полотна. К весне 1988 года основная часть дороги — от пересечения с улицей Островского (перед Маральским мостом) до будущего путепровода на проспекте Мира — была готова.



Улица Серова (фото неизв. авт., 1988 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/iblock/962/96213b7951012265ae038d7205358f23.jpg)



Следующим этапом стало строительство путепровода на проспекте Мира, который обеспечивал развязку с объездной дорогой по Серова. Созданная для этой цели муниципальная строительная компания «Нижнетагильский Мостопоезд» одновременно начала работу над проектом последней части объездной дороги — её соединением с улицей Папанина.



Строительство путепровода на проспекте Мира (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=318;image)



Проектирование началось в 1990 году, но только к ноябрю 1994-го проект был утверждён во всех инстанциях. Первым делом решили построить мост через реку Тагил, который соединил бы улицы Серова и Папанина. Мост длиной более 500 метров начали строить в 1995 году, но вскоре страна вступила в эпоху гиперинфляции и деньги в городском бюджете иссякли. Обращение за помощью к областным и федеральным властям осталось без ответа. Строительство моста было прекращено. Мост стоимостью более 4,5 млн рублей решили продолжать строить исходя из возможностей городского бюджета, рассчитывая на его пополнение. Но расчёты не оправдались, и строительство моста было решено заморозить до лучших времён. А недостроенный мост лишал смысла продолжение строительства дороги на участке от улицы Островского до Папанина.

Улица Серова (фото из архива ИА «Все новости» / фрагмент ориг. изображения) (https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2014/07/DSCN3965.jpg) Улица Серова (фото из архива газеты «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения) (https://tagilka.ru/upload/resize_cache/iblock/030/950_10000_1/030e197b7d15af9a8e7c40cfa89d4ee4.jgg)

И всё-таки, несмотря на то, что первоначальные замыслы тагильских градоначальников потерпели фиаско, объездная дорога по улице Серова прекрасно вписалась в дорожную структуру Нижнего Тагила и даже позволила частично разгрузить центральные улицы города от всё возрастающего потока автотранспорта...

Но если о существовании улицы Серова знает практически каждый тагильчанин, то далеко не все помнят, в честь какого Серова улица получила своё имя. В честь русского художника Валентина Александровича Серова? Или в честь шахтёра-стахановца Александра Ивановича Серова? Или же в честь партийного деятеля Алексея Капитоновича Серова?

Так вот, истина заключается в том, что улица была названа в честь прославленного советского истребителя, лётчика-испытателя, члена Совета по авиации при Наркомате обороны СССР, интернационалиста, воевавшего в небе Испании против фашистов генерала Франко, Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова.



Анатолий Константинович Серов

(фото из архива газеты «Красное знамя», 1939 г. / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Анатолий_Константинович_Серов.jpg)



Анатолий Серов родился 20 марта 1910 года в рабочем посёлке Воронцовского рудника (ныне — город Краснотурьинск). Окончил начальную школу и школу ФЗО в городе Надеждинске (Серов) и стал работать на местном металлургическом заводе. Увлекался лыжным спортом, неоднократно становился призёром городских и областных соревнований. Весной 1929 года по комсомольской путёвке отправился в Нижний Тагил, где поступил в лётную секцию ОСОАВИАХИМ. В том же году волею судеб Анатолий стал курсантом 1-й Объединённой теоретической школы лётчиков и авиатехников в городе Вольске.

В мае 1937 года с документами на имя моряка торгового флота Родриго Матео Анатолий Серов с группой советских лётчиков отправился в Испанию, чтобы воевать на стороне республиканцев. Менее чем за год пребывания в Испании Серов лично сбил девять самолётов противника, ещё три — в группе; принимал участие в трёх спецоперациях по уничтожению вражеской техники. 2 марта 1938 года Анатолий Константинович был представлен к званию Героя Советского Союза. Прославленный лётчик вернулся к работе испытателя и через год погиб при испытании очередной модификации самолёта И-16. Был похоронен в Кремлёвской стене.

Когда-то в Нижнем Тагиле было четыре пионерские дружины и три комсомольско-молодёжные бригады имени Анатолия Серова. В наши дни в память о лётчике-герое осталась только улица, которая так и не была достроена до конца...

(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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