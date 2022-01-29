Как Сталин заменил Свободу в Комсомольском сквере

В 1930-х годах памятник Свободе в Нижнем Тагиле, появившийся на месте постамента царю-освободителю Александру II, был разобран. С этого момента одноимённую площадь решили реконструировать.

Задолго до того, как монумент решили снести, тагильские комсомольцы выступили с инициативой озеленить территорию базарной площади, освободившуюся от купеческих лабазов и прилавков, и обустроить на ней сразу два сквера. Это предложение выдвинул секретарь городской комсомольской организации Лев Рудой — сын известного на Среднем Урале тагильского садовода и селекционера Кузьмы Осиповича Рудого.



Лев Кузьмич Рудой (фото неизв. авт. / из семейного архива / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/510.jpg)



Лев Кузьмич вместе с отцом и братом принимал активное участие в планировке обоих скверов, подборе саженцев и их посадке. Он же впервые предложил и названия скверов — Комсомольский и Имени Красной Армии, — а после войны стал автором проекта их реконструкции. Поучаствовал Лев Рудой и в проектировании фонтана Комсомольского сквера.

Место снесённого памятника обсадили кустами, по периметру возвышения обустроили несколько цветочных клумб, установили скамейки. И это status quo сохранялось до середины 1940-х годов.

Саженцы, посаженные комсомольцами Нижнего Тагила на территории бывшей Базарной площади (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/1Razbivka-parka-na-byvshej-Aleksandrovskoj-ploshhadi.-1930-e-gg.-kopija.png) Лев Рудой (справа) и Кузьма Осипович Рудой (в центре) в Комсомольском сквере (фото неизв. авт., 1936 г., из семейного архива / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/1K.O.-Rudyj-v-Gorodskom-Komsomolskom-skvere.-1936-g.-Fotografija-iz-lichnogo-arhiva-Rudyh.-Kopija.-kopija.png) Место снесённого памятника Свободе (фото неизв. авт., 1940 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/1Komsomolskij-skver.-1930-e-gg.-kopija.png)

В 1945-м о месте, где некогда стоял монумент царю-освободителю, снова заговорили в кулуарах горсовета. Несколько московских и ленинградских деятелей культуры, эвакуированных в годы войны в Свердловскую область, выступили с инициативой установить в крупных городах, таких как Свердловск, Нижний Тагил и Каменск-Уральский, памятники Ленину и тем самым отметить 75-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата. И хотя трезвые головы в Свердловском облсовете были уверены, что предложение не поддержат ни в обкоме партии, ни в ЦК ВКП(б), в городах на всякий случай начали искать место для будущего памятника.

В Нижнем Тагиле искать долго не пришлось: для этого как нельзя кстати подходил Комсомольский сквер. Как и ожидалось, предложение не прошло слушания в обкоме и облисполкоме, а позже о нём забыли. Однако менее чем через год разговоры о памятнике возобновились. Но теперь уже о памятнике Сталину. Инициатива была спущена сверху: близилось 70-летие вождя народов. По всей стране начиналась кампания под девизом «Трудовые победы ко дню рождения товарища Сталина»: проходили многочисленные субботники, бригады брали повышенные, «сталинские» обязательства, переименовывались улицы и площади, предприятия вступали в соцсоревнование за право носить имя Сталина.

Памятник Иосифу Виссарионовичу решили установить на том же месте, где некогда стояла всеми позабытая Свобода. Изготовить памятник вызвались сразу несколько уральских скульпторов, но во избежание возможных недоразумений памятник решили заказать типовой, изображавший юбиляра, стоящего в полный рост в распахнутой шинели и устремившего взор в светлое будущее Страны Советов. Чтобы памятник выглядел ещё величественнее, было решено реконструировать место установки — поднять насыпь, очистить площадку от зелёных насаждений, разбить вокруг клумбы, установить цветочные вазоны. К работе подключили Льва Кузьмича Рудого, который в те годы совмещал должности главного инженера и главного агронома предприятия «Горзеленхоз». В помощь рабочим горкомхоза отрядили комсомольцев, и работа закипела.

Работы по планировке места для памятника Сталину (фото неизв. авт., 1946 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Raboty-po-planirovke-dlja-ustanovki-pamjatnika-Stalinu-1946-g..jpg) Работы по планировке места для памятника Сталину (фото неизв. авт., 1946 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Stroitelnye-raboty-po-zakladke-fundamenta-dlja-pamjatnika-1946-g..jpg)

Здесь надо сказать, что монументальные изображения Сталина в городе появлялись и до 1946 года, и после. В основном это были бюсты и парковые скульптуры: в Городском парке имени А. П. Бондина, у входа в здание Тагилстроевского райкома партии, возле управления завода имени В. В. Куйбышева, у главного входа в Демидовскую больницу, на центральной аллее стадиона УВЗ и в других местах — всего 14 штук. Ещё порядка 30 бюстов Сталина стояли в фойе райкомов партии, домов пионеров, школ и детских домов, заводоуправлений предприятий, кинотеатров.

Бюст И. В. Сталина в ряду теоретиков коммунизма на аллее Городского парка им. Бондина (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://rusvo.ru/wp-content/uploads/g-l_174_21.jpg) Бюст И. В. Сталина у центрального входа в Демидовскую больницу (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://rusvo.ru/wp-content/uploads/g-l_174_22.jpg) Парковая скульптура «Сталин в Горках у Ленина» на стадионе «Уралвагонзавода» (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/image-9-1.jpg)

Несмотря на то, что памятник Сталину в Комсомольском сквере не представлял художественной ценности, он быстро стал популярным в городе. На площадке у памятника принимали в пионеры, вручали комсомольские и партийные билеты, а в выходные дни тагильчане фотографировались на фоне монумента. Содержание памятника было поручено «Горкомхозу», а шефство над ним взяли пионеры и комсомольцы Ленинского района.

Фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения (https://rusvo.ru/wp-content/uploads/g-l_174_23.jpg) Фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения (https://rusvo.ru/wp-content/uploads/g-l_174_24.jpg) Фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения (https://rusvo.ru/wp-content/uploads/g-l_174_25.jpg)

Но прошло несколько лет, и начались проблемы. Монумент был изготовлен в первый послевоенный год и, как позднее выяснилось, с нарушением технологии. Первые признаки его разрушения появились уже в начале 1951 года. То же самое происходило и с площадкой, на которой стоял отец народов. Их состояние поддерживали, как только могли. Несколько раз тагильские художники предлагали снять памятник с постамента и заняться его восстановлением в мастерской, но горисполком всё не решался дать на это разрешение.

Вопрос решился неожиданно: 5 марта 1953 года председатель Совета министров СССР и секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин умер на своей Ближней даче, а уже 10 марта Лаврентий Павлович Берия разослал по обкомам и крайкомам страны циркуляр, в котором указывалось на «ряд перегибов на местах в оценке деятельности тов. Сталина». Это было началом оттепели в стране.

Памятник бывшему лидеру Страны Советов оставался стоять в Комсомольском сквере, но теперь ухаживали за ним уже не так тщательно. А после ХХ съезда партии о нём и вовсе забыли.

Памятник И. В. Сталину в 1950-х гг. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/66-Ул.-Ленина.-Комсомольский-сквер.-Памятник-установлен-после-войны..jpg) Памятник И. В. Сталину в 1950-х гг. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/67A.jpg)

Тем не менее монумент простоял в Комсомольском сквере до 1961 года. Бывший главный инженер ВРУ Александр Васильевич Тутунин вспоминал в начале 1980-х годов:

«Памятник Сталину решили убрать в апреле или мае. Говорили, что состояние его плачевно: ещё год-два, и он просто рассыплется... Долго не могли решить, как с ним поступить. Сначала хотели утопить его в пруду, но почему-то от этой идеи отказались. Обратились к нам, в Рудоуправление, с просьбой найти для памятника какой-нибудь заброшенный рудник, чтобы похоронить его там. Но и этот вариант чем-то не устроил. В конце концов его отвезли в парк имени Бондина, где он и пролежал под оградой, среди мусора, пока не разрушился».



Памятник Сталину в Комсомольском сквере накануне сноса (фото неизв. авт., 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://rusvo.ru/wp-content/uploads/g-l_174_26.jpg)



Любопытно, что в парке имени Бондина нашёл своё последнее пристанище ещё один памятник Иосифу Виссарионовичу. По некоторым данным, его перевезли туда с территории завода имени Куйбышева вскоре после ХХ съезда. Остальные монументальные изображения Сталина исчезли в течение 1950–1960-х годов. Большинство из них закончили свою жизнь на складах с разным хламом.



Второй памятник Сталину в парке им. Бондина (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-park-im-a-p-bondina/A-45-V-parke-im.-Bondina..jpg)



В наше время отец народов неожиданно вернулся в Нижний Тагил. Один из бюстов Сталина был установлен в 2019 году в Сквере советской скульптуры за Нижнетагильским музеем изобразительных искусств. Появление его вызвало неоднозначную реакцию тагильчан, хотя, по мнению ряда экспертов, этот Сталин больше похож на Героя Советского Союза Александра Руцкого, чем на бывшего руководителя партии и страны.



Фото: Артём Тимашев / с разрешения автора



«Свято место» в Комсомольском сквере пустовало более 40 лет. Сначала здесь собирались установить памятник первым тагильским комсомольцам и даже торжественно открыли на этом месте закладной камень с пояснительной табличкой. Затем архитектурная концепция изменилась и памятник комсомольцам установили на площади у кинотеатра «Современник». Закладной камень убрали, чтобы через несколько лет вернуть его на место, но уже с табличкой, сообщающей о том, что здесь появится памятник Демидовым.

До сих пор бытует мнение, что памятник Николаю Никитичу Демидову появился благодаря идее и усилиям бывшего мэра города Николая Наумовича Диденко. Однако это не так. Инициатива установить памятник знаменитому заводчику исходила от бывшего министра культуры РСФСР, председателя правления Всероссийской ассоциации международных культурных и гуманитарных связей, почётного члена Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрия Серафимовича Мелентьева — тагильчанина, сына бывшего главного редактора газеты «Тагильский рабочий» С. П. Мелентьева.



Юрий Серафимович Мелентьев (фото Василия Малышева, 1977 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://visualrian.ru/images/old_preview/9/72/97253_preview.jpg)



Более 15 лет понадобилось, чтобы идея получила материальное воплощение. 8 октября 2007 года на площадке в Комсомольском сквере был открыт памятник Н. Н. Демидову, автором которого стал тагильский скульптор Олег Подольский. Финансировать реализацию проекта вызвался Международный Демидовский фонд, но обещанных денег скульптору фонд так и не заплатил, и вопрос пришлось решать администрации города.



Скульптор Олег Подольский и гипсовый макет памятника Демидову (фото из архива газеты «Тагильский рабочий» / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/147.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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